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مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين بانفجار في أفغانستان

10/26/2023 7:31:40 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن متحدث باسم الشرطة أن انفجاراً وقع، اليوم، بحيّ في العاصمة الأفغانية كابول، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة تسعة. ولم يُعرف على الفور سبب الانفجار.

وأظهر مقطع مصوَّر مسجل من موقع الحادث جزءاً من المبنى وقد تحطمت نوافذه، بينما تتصاعد ألسنة اللهب داخله، ويتناثر الزجاج المهشم وغيره من الحطام في الشارع بأسفل.

وكان تنظيم داعش في البلاد استهدف منطقة دشتي بارشي في كابول في السابق، وهو الذي نفَّذ هجمات مروعة على مدارس ومستشفيات ومساجد، كما هاجم التنظيم المتطرف مناطق أخرى في أفغانستان خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح المتحدث باسم شرطة كابول، خالد زادران، أن المصابين نُقلوا إلى مستشفى قريب، مشيراً إلى أن فريق تحقيق يوجد في موقع الحادث لمعرفة سبب الانفجار.

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