عمليات توغل قصيرة لإسرائيل في غزة مع اقتراب الاجتياح البري

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أنه أرسل قوات ودبابات إلى داخل شمال قطاع غزة في غارة قصيرة قبل الخطوات التالية من القتال، في وقت لا يزال فيه مصير الرهائن المحتجزين لدى «حماس» في دائرة الضوء بشكل قوي.

وجاء التوغل المحدود بعد ساعات من تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن الاستعدادات لشن هجوم بري للقضاء على حماس في مرحلة متقدمة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه خلال الليل تم الهجوم على «العديد من الإرهابيين والبنية التحتية الإرهابية ومنصات إطلاق صواريخ مضادة للدبابات».

ونفَّذ الجيش عدة عمليات توغل محدودة داخل قطاع غزة خلال فترة الأسبوعين ونصف أسبوع الماضية.

وواصلت إسرائيل شن هجماتها الجوية، وقال الجيش إنه تم قصف مئات أخرى من الأهداف في القطاع الفلسطيني المحاصر، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال الجيش إنه قصف موقعاً لحماس لإطلاق صواريخ سطح جو في منطقة خان يونس جنوبي غزة.

وقالت إسرائيل إن موقع الإطلاق يقع بالقرب من أحد المساجد وحضانة للأطفال، موضحةً أن هذا دليل آخر على أن المقاتلين يتعمدون استخدام المنشآت المدنية.

واستمرت الهجمات الصاروخية على إسرائيل من غزة طوال اليوم العشرين، التي اندلعت في 7 أكتوبر، عندما اقتحم مقاتلو حماس الحدود، وشنّوا هجوماً مباغتاً خلَّف أكثر من 1400 قتيل و224 رهينة.





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