البيت الأبيض يتهم موسكو بإعدام جنود روس في أوكرانيا

اتهم البيت الأبيض، اليوم، موسكو بإعدام جنود روس حاولوا الانسحاب خلال هجوم جديد شنّه الجيش الروسي في أوكرانيا، وتكبّد خلاله خسائر كبيرة في المدرّعات والأفراد.

وقال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، للصحافيين: «لدينا معلومات تفيد بأن الجيش الروسي يعدم بالفعل جنوداً يرفضون الانصياع للأوامر».

وأضاف: «لدينا أيضاً معلومات تفيد بأن قادة روساً يهدّدون بإعدام وحدات بكاملها إن هي حاولت التراجع أمام نيران المدفعية الأوكرانية»، متابعاً: «هذا أمر مستهجن».

ورفض كيربي الإدلاء بمزيد من التفاصيل بشأن عمليات الإعدام التي تحدّث عنها أو كيفية حصول الولايات المتحدة على المعلومات بشأنها.

وكثّفت روسيا هجماتها قرب بلدة أفديفكا في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا، وكذلك أيضاً في مدينة كوبيانسك شمال شرقي هذا البلد، في محاولة منها لدفع خطّ الجبهة إلى الأمام قبل حلول فصل الشتاء.

وقال كيربي إن موسكو تكبّدت في هجماتها هذه خسائر كبيرة، بما في ذلك 125 مدرّعة على الأقلّ وآلاف القتلى.

وأضاف: «يبدو أن الجيش الروسي يستخدم ما نسمّيه بتكتيكات الموجات البشرية».

ويقوم هذا التكتيك على حشد أعداد كبيرة من جنود المشاة ودفعهم إلى خط الجبهة اعتماداً على كثرتهم العددية، وبغض النظر عن الخسائر البشرية المرجّحة التي سيتكبّدونها خلال الهجوم.

وتابع كيربي: «ليس مستغرباً أن تعاني القوات الروسية ضعف الروح المعنوية».

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