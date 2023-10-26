900 جندي أمريكي يتجهون إلى الشرق الأوسط لتعزيز الدفاعات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن نحو 900 من القوات الأمريكية الإضافية تتجه إلى الشرق الأوسط أو وصلت في الآونة الأخيرة إلى هناك لتعزيز الدفاعات الجوية من أجل حماية الجنود الأمريكيين في ظل تصاعد الهجمات بالمنطقة.

ومع تزايد التوتر بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس، قال البريجادير جنرال باتريك رايدر، المتحدث باسم البنتاغون، في إفادة صحفية، إن القوات الأمريكية تعرضت للهجوم 12 مرة على الأقل في العراق وأربع مرات في سوريا خلال الأسبوع المنصرم.

وأضاف أن القوات الأمريكية استُهدفت، في وقت سابق من اليوم في العراق، لكن الهجوم باء بالفشل.





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