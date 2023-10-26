البيت الأبيض يشكك في أعداد الضحايا الفلسطينيين الصادرة عن «حماس»

شكَّك المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، في أعداد الضحايا الفلسطينيين الصادرة عن «حماس».

وأكد كيربي، أمس، أن الحكومة الأمريكية لديها شكوك في أعداد الضحايا التي تصدرها وزارة الصحة في قطاع غزة الخاضع لإدارة «حماس».

وقال كيربي: «لا يمكننا قبول أي شيء يصدر عن حماس، بما في ذلك ما يسمى بوزارة الصحة بالقيمة الاسمية».

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لا يثق بتلك الأرقام.

وسأل صحفي كيربي، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، عما إذا كانت إدارة بايدن تنكر مقتل آلاف الفلسطينيين - بمن فيهم مدنيون - في هجمات إسرائيلية.

وقال كيربي: «بالطبع لا. نحن نعلم تماماً أن عدد القتلى مستمر في الارتفاع في غزة».

وأضاف: «بالطبع نعلم ذلك، لكن ما نقوله هو أنه لا ينبغي الاعتماد على الأرقام التي تقدمها حماس ووزارة الصحة هناك».

وذكرت وزارة الصحة في غزة، في وقت سابق، أن عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا منذ بدء إسرائيل غاراتها الانتقامية في أعقاب الهجوم الذي نفَّذته حماس في 7 أكتوبر ارتفع إلى 7028.





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