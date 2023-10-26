لجنة الحقوق والحريات العامة تستعرض مقترح النواب بتعديل أحكام قانون الجنسية

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- Akhbar Al Khaleej) عقدت لجنة الحقوق والحريات العامة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها التاسع والعشرين برئاسة الدكتور بدر محمد عادل، وبحضور دانيال كوهين عضو اللجنة، وذلك في مقر المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بضاحية السيف.
افتتحت اللجنة اجتماعها باستعراض مقترح بقانون وارد من مجلس النواب بشأن طلب رأي المؤسسة في تعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963، وإجراء التعديلات اللازمة عليه، بما يضمن حماية الحق في الحصول على الجنسية.
من جانب آخر، ناقشت اللجنة مقترحا لعقد ورشة عمل تستهدف مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، للتعريف بمبادئ باريس التي تنظم وتوجه أعمال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول العالم، بالإضافة الى آلية عملة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وبيان اختصاصاتها ودورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين.
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