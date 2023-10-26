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لجنة الحقوق والحريات العامة تستعرض مقترح النواب بتعديل أحكام قانون الجنسية

10/26/2023 7:27:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقدت‭ ‬لجنة‭ ‬الحقوق‭ ‬والحريات‭ ‬العامة‭ ‬بالمؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬اجتماعها‭ ‬التاسع‭ ‬والعشرين‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتور‭ ‬بدر‭ ‬محمد‭ ‬عادل،‭ ‬وبحضور‭ ‬دانيال‭ ‬كوهين‭ ‬عضو‭ ‬اللجنة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بضاحية‭ ‬السيف‭.‬

افتتحت‭ ‬اللجنة‭ ‬اجتماعها‭ ‬باستعراض‭ ‬مقترح‭ ‬بقانون‭ ‬وارد‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بشأن‭ ‬طلب‭ ‬رأي‭ ‬المؤسسة‭ ‬في‭ ‬تعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬الجنسية‭ ‬البحرينية‭ ‬لعام‭ ‬1963،‭ ‬وإجراء‭ ‬التعديلات‭ ‬اللازمة‭ ‬عليه،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬حماية‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الجنسية‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬ناقشت‭ ‬اللجنة‭ ‬مقترحا‭ ‬لعقد‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬تستهدف‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬للتعريف‭ ‬بمبادئ‭ ‬باريس‭ ‬التي‭ ‬تنظم‭ ‬وتوجه‭ ‬أعمال‭ ‬المؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬آلية‭ ‬عملة‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وبيان‭ ‬اختصاصاتها‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬وتعزيز‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

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