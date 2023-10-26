النائب الأول لرئيس النواب: مكافحة الفساد تتطلب استمرار نشر الوعي بقيم النزاهة والشفافية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد النائب عبدالنبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب أن مكافحة الفساد تتطلب استمرار نشر الوعي لدى مختلف فئات وشرائح المجتمع بقيم النزاهة والشفافية، والمزيد من التعاون والتنسيق بين الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، من أجل وضع أطر موحدة لمواجهة كافة أشكال وصور الفساد.
جاء ذلك خلال مشاركة النائب عبدالنبي سلمان، وهالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى، والنائب حسن إبراهيم حسن، في ورشة عمل نظمتها اللجنة الدائمة للأمن والسلم الدوليين في الاتحاد البرلماني الدولي، بعنوان: «دور البرلمانات في تعزيز ثقافة الشفافية، ومكافحة الفساد، ومشاركة المواطن لإعادة الثقة في المؤسسات الوطنية والدولية، وتعزيز السلام»، على هامش أعمال الجمعية العامة الـ147 للاتحاد، المنعقدة في مدينة لواندا بجمهورية أنغولا.
وأشار سلمان إلى أنَّ السلطة التشريعية تحرص على مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية مع الحد من إمكانية تعارض المصالح أو وقوع تحالف غير مأمون بين المصالح المادية الشخصية واستغلال المناصب. وذلك عبر النصوص الصريحة في الأطر التشريعية المعمول بها، لافتًا إلى أنّ مملكة البحرين انضمت إلى العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة الفساد، وعززت إسهاماتها في هذا المجال من خلال إنشاء مؤسسات رسمية ومنظمات أهلية مستقلة تمارس دورها الرقابي من أجل دعم الجهود الوطنية في مكافحة الفساد.
وذكر سلمان أن للفساد كلفة اجتماعية واقتصادية وسياسية باهظة، حيث يعمل على إعاقة عملية التنمية ويعوق بناء دولة القانون والمؤسسات، ويقف حائلاً امام ازدهار الشعوب، فضلاً عن تقويضه بناء الديمقراطية، مؤكدًا أن مكافحة الفساد أصبحت أمرًا ضروريًا وملحًا، سواء على المستوى الوطني أو الخارجي.
وبيّن النائب الأول لرئيس مجلس النواب أن مكافحة الفساد أصبحت قضية عالمية، وخاصة بعد أن تبنت الأمم المتحدة اتفاقية لمكافحة الفساد صادقت عليها العديد من الدول.
وقال سلمان: «لا بد من تعزيز قيم النزاهة لما لها من دور كبير لمكافحة الفساد مع تأكيد الحاجة إلى التعاون والتنسيق بين كافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية ولا سيما البرلمانات الوطنية بهدف محاصرته وكشفه وقطع خطوط التعاون بين مرتكبيه، ويرجع ذلك بطبيعة الحال إلى ما للفساد من شبكات واتصالات محلية وإقليمية ودولية واستراتيجية، وأضحت مكافحته تتطلب مكافحة عامة وشاملة من خلال تعاون السلطات الدولية والإقليمية والمحلية فيما بينها».
كلمات دالة
MENAFN26102023000055011008ID1107314322
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.