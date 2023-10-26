النائب الأول لرئيس النواب: مكافحة الفساد تتطلب استمرار نشر الوعي بقيم النزاهة والشفافية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬مشاركة‭ ‬النائب‭ ‬عبدالنبي‭ ‬سلمان،‭ ‬وهالة‭ ‬رمزي‭ ‬فايز‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬والنائب‭ ‬حسن‭ ‬إبراهيم‭ ‬حسن،‭ ‬في‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬نظمتها‭ ‬اللجنة‭ ‬الدائمة‭ ‬للأمن‭ ‬والسلم‭ ‬الدوليين‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي،‭ ‬بعنوان‭: ‬‮«‬دور‭ ‬البرلمانات‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬الشفافية،‭ ‬ومكافحة‭ ‬الفساد،‭ ‬ومشاركة‭ ‬المواطن‭ ‬لإعادة‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬والدولية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬السلام‮»‬،‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬أعمال‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬الـ147‭ ‬للاتحاد،‭ ‬المنعقدة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬لواندا‭ ‬بجمهورية‭ ‬أنغولا‭. ‬

وأشار‭ ‬سلمان‭ ‬إلى‭ ‬أنَّ‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬مكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشفافية‭ ‬مع‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬إمكانية‭ ‬تعارض‭ ‬المصالح‭ ‬أو‭ ‬وقوع‭ ‬تحالف‭ ‬غير‭ ‬مأمون‭ ‬بين‭ ‬المصالح‭ ‬المادية‭ ‬الشخصية‭ ‬واستغلال‭ ‬المناصب‭. ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬النصوص‭ ‬الصريحة‭ ‬في‭ ‬الأطر‭ ‬التشريعية‭ ‬المعمول‭ ‬بها،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬انضمت‭ ‬إلى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الدولية‭ ‬والإقليمية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد،‭ ‬وعززت‭ ‬إسهاماتها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إنشاء‭ ‬مؤسسات‭ ‬رسمية‭ ‬ومنظمات‭ ‬أهلية‭ ‬مستقلة‭ ‬تمارس‭ ‬دورها‭ ‬الرقابي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬دعم‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الفساد‭.‬

وذكر‭ ‬سلمان‭ ‬أن‭ ‬للفساد‭ ‬كلفة‭ ‬اجتماعية‭ ‬واقتصادية‭ ‬وسياسية‭ ‬باهظة،‭ ‬حيث‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬إعاقة‭ ‬عملية‭ ‬التنمية‭ ‬ويعوق‭ ‬بناء‭ ‬دولة‭ ‬القانون‭ ‬والمؤسسات،‭ ‬ويقف‭ ‬حائلاً‭ ‬امام‭ ‬ازدهار‭ ‬الشعوب،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تقويضه‭ ‬بناء‭ ‬الديمقراطية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬مكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬أصبحت‭ ‬أمرًا‭ ‬ضروريًا‭ ‬وملحًا،‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني‭ ‬أو‭ ‬الخارجي‭.‬

وبيّن‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أن‭ ‬مكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬أصبحت‭ ‬قضية‭ ‬عالمية،‭ ‬وخاصة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تبنت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬اتفاقية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬صادقت‭ ‬عليها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭.‬

وقال‭ ‬سلمان‭: ‬‮«‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬تعزيز‭ ‬قيم‭ ‬النزاهة‭ ‬لما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬مع‭ ‬تأكيد‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬بين‭ ‬كافة‭ ‬الدول‭ ‬والمنظمات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬البرلمانات‭ ‬الوطنية‭ ‬بهدف‭ ‬محاصرته‭ ‬وكشفه‭ ‬وقطع‭ ‬خطوط‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬مرتكبيه،‭ ‬ويرجع‭ ‬ذلك‭ ‬بطبيعة‭ ‬الحال‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬للفساد‭ ‬من‭ ‬شبكات‭ ‬واتصالات‭ ‬محلية‭ ‬وإقليمية‭ ‬ودولية‭ ‬واستراتيجية،‭ ‬وأضحت‭ ‬مكافحته‭ ‬تتطلب‭ ‬مكافحة‭ ‬عامة‭ ‬وشاملة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعاون‭ ‬السلطات‭ ‬الدولية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والمحلية‭ ‬فيما‭ ‬بينها‮»‬‭.‬

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