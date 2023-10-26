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رئيس مجلس الشورى يؤكد أهمية توثيق العلاقات والشراكات البرلمانية لتحقيق التنمية والسلام في العالم

10/26/2023 7:27:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أهمية‭ ‬توثيق‭ ‬ودعم‭ ‬العلاقات‭ ‬والشراكات‭ ‬البرلمانية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مسارات‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬بين‭ ‬برلمانات‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬النهوض‭ ‬بالجهود‭ ‬الرامية‭ ‬لتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬والسلام‭ ‬والتقدم‭ ‬للأوطان‭ ‬والشعوب،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البرلمانية‭ ‬مع‭ ‬البرلمانات‭ ‬والمجالس‭ ‬التشريعية‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدول،‭ ‬بما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬رؤى‭ ‬وتطلعات‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬تجاه‭ ‬الانفتاح‭ ‬البنَّاء‭ ‬والإيجابي‭ ‬على‭ ‬العالم‭ ‬كله‭. ‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬استقبال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أمس‭ ‬الدكتور‭ ‬كريستوف‭ ‬بلوب‭ ‬عضو‭ ‬البرلمان‭ ‬الألماني‭ (‬البوندستاغ‭)‬،‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬الصداقة‭ ‬البرلمانية‭ ‬العربية‭ ‬الألمانية،‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتورة‭ ‬جهاد‭ ‬عبدالله‭ ‬الفاضل‭ ‬النائب‭ ‬الثاني‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬وعلي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬الرميحي‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬بالمجلس،‭ ‬والنائب‭ ‬عبدالله‭ ‬خليفة‭ ‬الرميحي‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬وكريمة‭ ‬محمد‭ ‬العباسي‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭.‬

وأشاد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬ألمانيا‭ ‬الاتحادية‭ ‬الصديقة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬عمق‭ ‬الروابط‭ ‬الوطيدة‭ ‬والمثمرة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المصالح‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الصديقين،‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬البلدين‭ ‬من‭ ‬تعاون‭ ‬متنام‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مجالات‭ ‬التنمية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬كريستوف‭ ‬بلوب‭ ‬عن‭ ‬عظيم‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بالتطور‭ ‬التنموي‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬والديمقراطي،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬حرص‭ ‬البرلمان‭ ‬الألماني‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المستويات‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬بما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬وشعبيهما،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الازدهار‭ ‬والتطور‭ ‬والأمن‭ ‬والاستقرار‭. ‬

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