رئيس مجلس الشورى يؤكد أهمية توثيق العلاقات والشراكات البرلمانية لتحقيق التنمية والسلام في العالم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أهمية توثيق ودعم العلاقات والشراكات البرلمانية في إطار مسارات التعاون والتنسيق بين برلمانات دول العالم، من أجل النهوض بالجهود الرامية لتحقيق التنمية والسلام والتقدم للأوطان والشعوب، مشيرًا إلى حرص السلطة التشريعية في مملكة البحرين على تعزيز الدبلوماسية البرلمانية مع البرلمانات والمجالس التشريعية من مختلف الدول، بما يصب في دعم رؤى وتطلعات القيادة الحكيمة تجاه الانفتاح البنَّاء والإيجابي على العالم كله.
جاء ذلك لدى استقبال رئيس مجلس الشورى أمس الدكتور كريستوف بلوب عضو البرلمان الألماني (البوندستاغ)، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية العربية الألمانية، بحضور الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، وعلي بن محمد الرميحي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس، والنائب عبدالله خليفة الرميحي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، وكريمة محمد العباسي أمين عام مجلس الشورى.
وأشاد رئيس مجلس الشورى بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، مؤكدًا عمق الروابط الوطيدة والمثمرة التي تسهم في تحقيق المصالح الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، وما تشهده البلدين من تعاون متنام في المجالات السياسية والاقتصادية، مؤكدًا العمل من أجل مزيد من التنسيق المشترك في مختلف مجالات التنمية بين البلدين.
من جانبه، أعرب كريستوف بلوب عن عظيم فخره واعتزازه بالتطور التنموي الذي تشهده مملكة البحرين في ظل المشروع الإصلاحي والديمقراطي، مؤكدًا حرص البرلمان الألماني على تعزيز التعاون المشترك على جميع المستويات بشكل عام، بما يصب في مصلحة البلدين الصديقين وشعبيهما، متمنيًا لمملكة البحرين المزيد من الازدهار والتطور والأمن والاستقرار.
كلمات دالة
MENAFN26102023000055011008ID1107314319
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.