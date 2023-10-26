Saturday, 28 October 2023 01:41 GMT

رئيس جامعة الخليج العربي ووفد الصندوق السعودي للتنمية يزوران مشروع مدينة الملك عبدالله الطبية

10/26/2023 7:27:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) زار‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬الدكتور‭ ‬سعد‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬آل‭ ‬فهيد،‭ ‬مع‭ ‬وفد‭ ‬الصندوق‭ ‬السعودي‭ ‬للتنمية‭ ‬برئاسة‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬عمليات‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬الصندوق،‭ ‬المهندس‭ ‬بندر‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬العبيد،‭ ‬مشروع‭ ‬مدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الطبية‭ ‬الذي‭ ‬يموّله‭ ‬الصندوق‭ ‬السعودي‭ ‬للتنمية‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬سير‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬المشروع،‭ ‬بهدف‭ ‬متابعة‭ ‬تطورات‭ ‬تشييد‭ ‬المباني‭ ‬الطبية‭ ‬وتنفيذ‭ ‬أعمال‭ ‬البنية‭ ‬الأساسية‭ ‬للمشروع‭.‬

وأوضح‭ ‬الدكتور‭ ‬سعد‭ ‬آل‭ ‬فهيد‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة،‭ ‬أنه‭ ‬سيسهم‭ ‬المشروع‭ ‬بعد‭ ‬اكتماله‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬المتمثّلة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬وفقاً‭ ‬لأعلى‭ ‬المعايير‭ ‬والمواصفات‭ ‬العالمية،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬التدريب‭ ‬المتقدم‭ ‬لطلبة‭ ‬كلية‭ ‬الطب‭ ‬بجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬كما‭ ‬يتيح‭ ‬المستشفى‭ ‬الجامعي‭ ‬الفرصة‭ ‬لأعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬التدريس‭ ‬بكلية‭ ‬الطب‭ ‬بالجامعة‭ ‬لممارسة‭ ‬مهنتهم‭ ‬الطبية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬ستركز‭ ‬على‭ ‬إنهاء‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬المباني‭ ‬الطبية‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬العيادات‭ ‬الخارجية‭ ‬المكونة‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬طوابق،‭ ‬وأجنحة‭ ‬المرضى‭ ‬المكونة‭ ‬من‭ ‬8‭ ‬طوابق‭ ‬وتزويدها‭ ‬بالأجهزة‭ ‬الطبية‭ ‬الحديثة‭ ‬والأثاث‭ ‬وخدمات‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مبنى‭ ‬الخدمات‭ ‬العامة‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬أشاد‭ ‬المهندس‭ ‬بندر‭ ‬العبيد‭ ‬بتطور‭ ‬البناء‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬مدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الطبية،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يأتي‭ ‬دعم‭ ‬الصندوق‭ ‬لهذا‭ ‬المشروع‭ ‬امتدادًا‭ ‬للعلاقات‭ ‬التنموية‭ ‬التاريخية‭ ‬الراسخة‭ ‬والشراكة‭ ‬الوثيقة‭ ‬بين‭ ‬الصندوق‭ ‬السعودي‭ ‬للتنمية‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الشقيقة،‭ ‬ليجسّد‭ ‬دعم‭ ‬الصندوق‭ ‬الدور‭ ‬الفاعل‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬الإنمائية‭ ‬بين‭ ‬الجانبين،‭ ‬وخطط‭ ‬تنمية‭ ‬قطاعات‭ ‬البنية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

يشار‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للصندوق‭ ‬السعودي‭ ‬للتنمية،‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬المرشد،‭ ‬قد‭ ‬وقّع‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023م؛‭ ‬اتفاقية‭ ‬منحة‭ ‬تنموية‭ ‬مقدمة‭ ‬من‭ ‬الصندوق‭ ‬لتمويل‭ ‬مشروع‭ ‬توريد‭ ‬الأجهزة‭ ‬الطبية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمستشفى‭ ‬الأكاديمي‭ ‬لمدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بقيمة‭ (‬173.7‭) ‬مليون‭ ‬ريال،‭ ‬مع‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭. ‬

كلمات دالة

MENAFN26102023000055011008ID1107314318

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث