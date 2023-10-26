رئيس جامعة الخليج العربي ووفد الصندوق السعودي للتنمية يزوران مشروع مدينة الملك عبدالله الطبية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) زار رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، مع وفد الصندوق السعودي للتنمية برئاسة مدير عام عمليات الدول العربية في الصندوق، المهندس بندر بن عبدالله العبيد، مشروع مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الطبية الذي يموّله الصندوق السعودي للتنمية في المحافظة الجنوبية في مملكة البحرين، وتأتي هذه الزيارة للاطلاع على سير العمل في موقع المشروع، بهدف متابعة تطورات تشييد المباني الطبية وتنفيذ أعمال البنية الأساسية للمشروع.
وأوضح الدكتور سعد آل فهيد خلال الزيارة، أنه سيسهم المشروع بعد اكتماله في تحقيق العديد من الأهداف المتمثّلة في تقديم الخدمات الطبية وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات العالمية، إضافةً إلى توفير فرص التدريب المتقدم لطلبة كلية الطب بجامعة الخليج العربي، كما يتيح المستشفى الجامعي الفرصة لأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بالجامعة لممارسة مهنتهم الطبية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على إنهاء العمل في المباني الطبية التي تشمل العيادات الخارجية المكونة من 3 طوابق، وأجنحة المرضى المكونة من 8 طوابق وتزويدها بالأجهزة الطبية الحديثة والأثاث وخدمات تقنية المعلومات، إلى جانب مبنى الخدمات العامة.
ومن جانبه، أشاد المهندس بندر العبيد بتطور البناء في مشروع مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الطبية، مشيرًا إلى أنه يأتي دعم الصندوق لهذا المشروع امتدادًا للعلاقات التنموية التاريخية الراسخة والشراكة الوثيقة بين الصندوق السعودي للتنمية ومملكة البحرين الشقيقة، ليجسّد دعم الصندوق الدور الفاعل في مسيرة التعاون والشراكة الإنمائية بين الجانبين، وخطط تنمية قطاعات البنية الاجتماعية في البحرين.
يشار في هذا السياق إلى أن الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبدالرحمن المرشد، قد وقّع في شهر يوليو الماضي من عام 2023م؛ اتفاقية منحة تنموية مقدمة من الصندوق لتمويل مشروع توريد الأجهزة الطبية الخاصة بالمستشفى الأكاديمي لمدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الطبية في البحرين بقيمة (173.7) مليون ريال، مع جامعة الخليج العربي.
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