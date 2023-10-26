رئيس جامعة الخليج العربي ووفد الصندوق السعودي للتنمية يزوران مشروع مدينة الملك عبدالله الطبية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأوضح‭ ‬الدكتور‭ ‬سعد‭ ‬آل‭ ‬فهيد‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة،‭ ‬أنه‭ ‬سيسهم‭ ‬المشروع‭ ‬بعد‭ ‬اكتماله‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬المتمثّلة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬وفقاً‭ ‬لأعلى‭ ‬المعايير‭ ‬والمواصفات‭ ‬العالمية،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬التدريب‭ ‬المتقدم‭ ‬لطلبة‭ ‬كلية‭ ‬الطب‭ ‬بجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬كما‭ ‬يتيح‭ ‬المستشفى‭ ‬الجامعي‭ ‬الفرصة‭ ‬لأعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬التدريس‭ ‬بكلية‭ ‬الطب‭ ‬بالجامعة‭ ‬لممارسة‭ ‬مهنتهم‭ ‬الطبية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬ستركز‭ ‬على‭ ‬إنهاء‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬المباني‭ ‬الطبية‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬العيادات‭ ‬الخارجية‭ ‬المكونة‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬طوابق،‭ ‬وأجنحة‭ ‬المرضى‭ ‬المكونة‭ ‬من‭ ‬8‭ ‬طوابق‭ ‬وتزويدها‭ ‬بالأجهزة‭ ‬الطبية‭ ‬الحديثة‭ ‬والأثاث‭ ‬وخدمات‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مبنى‭ ‬الخدمات‭ ‬العامة‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬أشاد‭ ‬المهندس‭ ‬بندر‭ ‬العبيد‭ ‬بتطور‭ ‬البناء‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬مدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الطبية،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يأتي‭ ‬دعم‭ ‬الصندوق‭ ‬لهذا‭ ‬المشروع‭ ‬امتدادًا‭ ‬للعلاقات‭ ‬التنموية‭ ‬التاريخية‭ ‬الراسخة‭ ‬والشراكة‭ ‬الوثيقة‭ ‬بين‭ ‬الصندوق‭ ‬السعودي‭ ‬للتنمية‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الشقيقة،‭ ‬ليجسّد‭ ‬دعم‭ ‬الصندوق‭ ‬الدور‭ ‬الفاعل‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬الإنمائية‭ ‬بين‭ ‬الجانبين،‭ ‬وخطط‭ ‬تنمية‭ ‬قطاعات‭ ‬البنية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

يشار‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للصندوق‭ ‬السعودي‭ ‬للتنمية،‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬المرشد،‭ ‬قد‭ ‬وقّع‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023م؛‭ ‬اتفاقية‭ ‬منحة‭ ‬تنموية‭ ‬مقدمة‭ ‬من‭ ‬الصندوق‭ ‬لتمويل‭ ‬مشروع‭ ‬توريد‭ ‬الأجهزة‭ ‬الطبية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمستشفى‭ ‬الأكاديمي‭ ‬لمدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بقيمة‭ (‬173.7‭) ‬مليون‭ ‬ريال،‭ ‬مع‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭. ‬

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