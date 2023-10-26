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المحافظة الجنوبية تنظم فعالية صحية رياضية بالتزامن مع شهر التوعية بمرض السرطان

10/26/2023 7:27:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‎شهد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬الفعالية‭ ‬الصحية‭ ‬الرياضية‭ (‬لأجل‭ ‬صحة‭ ‬مستدامة‭)‬،‭ ‬والتي‭ ‬نظمتها‭ ‬المحافظة‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬شهر‭ ‬التوعية‭ ‬بمرض‭ ‬السرطان‭ ‬وذلك‭ ‬بممشى‭ ‬الاستقلال،‭ ‬بحضور‭ ‬عبدالله‭ ‬عبداللطيف‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬بالمنطقة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬والعقيد‭ ‬حمد‭ ‬محمد‭ ‬الخياط‭ ‬نائب‭ ‬المحافظ،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الأهالي‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭. ‬

‎وتأتي‭ ‬الفعالية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهود‭ ‬المحافظة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬والحث‭ ‬على‭ ‬اتباع‭ ‬أنماط‭ ‬الحياة‭ ‬الصحية‭ ‬لنشر‭ ‬مفهوم‭ ‬السلامة‭ ‬العامة‭ ‬لدى‭ ‬الجميع‭.‬

‎وأكد‭ ‬سمو‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬حرص‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬وإقامة‭ ‬الفعاليات‭ ‬الصحية‭ ‬والمجتمعية،‭ ‬والتي‭ ‬تتزامن‭ ‬مع‭ ‬المناسبات‭ ‬العالمية،‭ ‬منها‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬التوعية‭ ‬بمرض‭ ‬السرطان‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الحكومية‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬لتفعيل‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬ترسيخ‭ ‬القيم‭ ‬المجتمعية‭ ‬وتعزيز‭ ‬المبادرات‭ ‬الصحية‭ ‬النموذجية‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬الجودة،‭ ‬سعياً‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬الصحي‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والمنفعة‭ ‬على‭ ‬الجميع‭.‬

‎وقد‭ ‬تضمنت‭ ‬الفعالية‭ ‬ممارسة‭ ‬رياضة‭ ‬المشي‭ ‬لنشر‭ ‬الوعي‭ ‬بأهمية‭ ‬ممارسة‭ ‬النشاط‭ ‬البدني‭ ‬وللوقاية‭ ‬من‭ ‬الإصابة‭ ‬بالأمراض،‭ ‬وتثقيف‭ ‬المجتمع‭ ‬على‭ ‬الممارسة‭ ‬السليمة،‭ ‬كما‭ ‬تضمنت‭ ‬أيضا‭ ‬معرضا‭ ‬للتوعية‭ ‬الصحية‭ ‬شارك‭ ‬فيه‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬الشئون‭ ‬الصحية‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬وإدارة‭ ‬تعزيز‭ ‬الصحة‭ ‬بوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬وبلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬وشعبة‭ ‬شرطة‭ ‬المجتمع‭ ‬بمديرية‭ ‬شرطة‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬كما‭ ‬حظيت‭ ‬الفعالية‭ ‬بمشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬الخاص‭ ‬كالمستشفى‭ ‬الملكي‭ ‬والقطاع‭ ‬الأهلي‭ ‬والمجتمعي،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬نشر‭ ‬الرسائل‭ ‬التوعوية‭ ‬واتباع‭ ‬أنماط‭ ‬حياة‭ ‬صحية‭. ‬

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