المحافظة الجنوبية تنظم فعالية صحية رياضية بالتزامن مع شهر التوعية بمرض السرطان

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- Akhbar Al Khaleej) شهد سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية الفعالية الصحية الرياضية (لأجل صحة مستدامة)، والتي نظمتها المحافظة تزامناً مع شهر التوعية بمرض السرطان وذلك بممشى الاستقلال، بحضور عبدالله عبداللطيف رئيس المجلس البلدي بالمنطقة الجنوبية، والعقيد حمد محمد الخياط نائب المحافظ، وعدد من الأهالي ومؤسسات المجتمع المدني.
وتأتي الفعالية في إطار جهود المحافظة لتعزيز الشراكة المجتمعية والحث على اتباع أنماط الحياة الصحية لنشر مفهوم السلامة العامة لدى الجميع.
وأكد سمو محافظ المحافظة الجنوبية حرص المحافظة على تنظيم وإقامة الفعاليات الصحية والمجتمعية، والتي تتزامن مع المناسبات العالمية، منها المشاركة في شهر التوعية بمرض السرطان بالتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتفعيل الشراكة المجتمعية، وذلك بهدف ترسيخ القيم المجتمعية وتعزيز المبادرات الصحية النموذجية وفق أعلى معايير الجودة، سعياً إلى تعزيز الوعي الصحي بين مختلف أفراد المجتمع الأمر الذي يعود بالخير والمنفعة على الجميع.
وقد تضمنت الفعالية ممارسة رياضة المشي لنشر الوعي بأهمية ممارسة النشاط البدني وللوقاية من الإصابة بالأمراض، وتثقيف المجتمع على الممارسة السليمة، كما تضمنت أيضا معرضا للتوعية الصحية شارك فيه كل من إدارة الشئون الصحية بوزارة الداخلية وإدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة وبلدية المنطقة الجنوبية وشعبة شرطة المجتمع بمديرية شرطة المحافظة الجنوبية، كما حظيت الفعالية بمشاركة واسعة من القطاع الصحي الخاص كالمستشفى الملكي والقطاع الأهلي والمجتمعي، وذلك بهدف نشر الرسائل التوعوية واتباع أنماط حياة صحية.
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