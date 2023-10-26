وزارة العمل والاتحاد الحر يبحثان مستجدات سوق العمل والعلاقات العمالية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) التقى جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، يعقوب يوسف محمد، رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، بحضور أسامة سلمان قمبر، الأمين العام للاتحاد، وذلك في مكتب سعادته بالوزارة.
وتم خلال اللقاء بحث مستجدات سوق العمل والعلاقات العمالية بين أطراف الإنتاج الثلاثة، واستعراض أهم المنجزات النقابية والمكتسبات العمالية المتحققة في مملكة البحرين، فضلاً عن تعزيز التعاون المشترك بين وزارة العمل والمنظمات النقابية في إطار الحوار الاجتماعي الثلاثي.
وفي هذا السياق، أشاد حميدان بدور الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وحرصه على تطوير العلاقات بين النقابات العمالية وإدارات الشركات والمؤسسات بما يحقق أهداف العمل النقابي في تحسين بيئة العمل الآمنة واستقرار العمالة الوطنية وزيادة معدلات الإنتاجية بما يضمن تطور المنشأة، مستعرضاً البرامج والمشروعات التي تعمل وزارة العمل على تطويرها لتسريع وتيرة التوظيف للمواطنين في سوق العمل.
من جانبه، نوه يوسف بالتعاون المستمر لوزارة العمل مع الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بما يخدم المسيرة النقابية في هذا العهد الزاهر، لافتاً إلى حرص الاتحاد الحر على دعم مشروعات الوزارة الهادفة إلى إدماج المواطنين في سوق العمل وتعزيز بيئة العمل الآمنة والسليمة.
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