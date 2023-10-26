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وزارة العمل والاتحاد الحر يبحثان مستجدات سوق العمل والعلاقات العمالية

10/26/2023 7:27:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) التقى‭ ‬جميل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حميدان،‭ ‬وزير‭ ‬العمل،‭ ‬يعقوب‭ ‬يوسف‭ ‬محمد،‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الحر‭ ‬لنقابات‭ ‬عمال‭ ‬البحرين،‭ ‬بحضور‭ ‬أسامة‭ ‬سلمان‭ ‬قمبر،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مكتب‭ ‬سعادته‭ ‬بالوزارة‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬مستجدات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬والعلاقات‭ ‬العمالية‭ ‬بين‭ ‬أطراف‭ ‬الإنتاج‭ ‬الثلاثة،‭ ‬واستعراض‭ ‬أهم‭ ‬المنجزات‭ ‬النقابية‭ ‬والمكتسبات‭ ‬العمالية‭ ‬المتحققة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬والمنظمات‭ ‬النقابية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الحوار‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الثلاثي‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬أشاد‭ ‬حميدان‭ ‬بدور‭ ‬الاتحاد‭ ‬الحر‭ ‬لنقابات‭ ‬عمال‭ ‬البحرين‭ ‬وحرصه‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬النقابات‭ ‬العمالية‭ ‬وإدارات‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬أهداف‭ ‬العمل‭ ‬النقابي‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬الآمنة‭ ‬واستقرار‭ ‬العمالة‭ ‬الوطنية‭ ‬وزيادة‭ ‬معدلات‭ ‬الإنتاجية‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬تطور‭ ‬المنشأة،‭ ‬مستعرضاً‭ ‬البرامج‭ ‬والمشروعات‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تطويرها‭ ‬لتسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬التوظيف‭ ‬للمواطنين‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬نوه‭ ‬يوسف‭ ‬بالتعاون‭ ‬المستمر‭ ‬لوزارة‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الحر‭ ‬لنقابات‭ ‬عمال‭ ‬البحرين‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬المسيرة‭ ‬النقابية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬الاتحاد‭ ‬الحر‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬مشروعات‭ ‬الوزارة‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬إدماج‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وتعزيز‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬الآمنة‭ ‬والسليمة‭. ‬

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