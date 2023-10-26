ولي العهد رئيس الوزراء: العلاقات بين البحرين وأمريكا وصلت إلى مستويات متقدمة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء على ما وصلت إليه العلاقات بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة من مستويات متقدمة في ظل ما تستند إليه من شراكة استراتيجية وتاريخية فاعلة، مشيراً إلى ما تشهده مسارات العمل والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين من تقدمٍ ونماءٍ مستمر على كافة الأصعدة وخاصة على الصعيدين العسكري والدفاعي.
جاء ذلك لدى لقاء سموه أمس، في قصر القضيبية، بحضور الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وحمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، الفريق بحري تشارلز برادفورد كوبر قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس، حيث جرى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، واستعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، مؤكداً سموه على المكانة والدور الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية بالساحة الدولية في تعزيز الأمن والاستقرار بما يسهم في دعم مسارات التنمية والازدهار.
وأشار سموه إلى أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في إطار ما يجمعهما من تعاون مشترك، لافتًا إلى دور الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والزيارات المتبادلة بين البلدين الصديقين في تعزيز مسارات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، والتي كان آخرها الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار.
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