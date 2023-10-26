ولي العهد رئيس الوزراء: العلاقات بين البحرين وأمريكا وصلت إلى مستويات متقدمة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬سموه‭ ‬أمس،‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬القضيبية،‭ ‬بحضور‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬وحمد‭ ‬بن‭ ‬فيصل‭ ‬المالكي‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬الفريق‭ ‬بحري‭ ‬تشارلز‭ ‬برادفورد‭ ‬كوبر‭ ‬قائد‭ ‬القوات‭ ‬البحرية‭ ‬بالقيادة‭ ‬المركزية‭ ‬الأمريكية‭ ‬قائد‭ ‬الأسطول‭ ‬الخامس،‭ ‬حيث‭ ‬جرى‭ ‬مناقشة‭ ‬القضايا‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك،‭ ‬وبحث‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬واستعراض‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬على‭ ‬الساحتين‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬المكانة‭ ‬والدور‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالساحة‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مسارات‭ ‬التنمية‭ ‬والازدهار‭.‬

وأشار‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬ما‭ ‬يجمعهما‭ ‬من‭ ‬تعاون‭ ‬مشترك،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬ومذكرات‭ ‬التفاهم‭ ‬والزيارات‭ ‬المتبادلة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مسارات‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬آخرها‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الشاملة‭ ‬للتكامل‭ ‬الأمني‭ ‬والازدهار‭. ‬

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