ولي العهد رئيس الوزراء: مواصلة تعزيز العلاقات بين البحرين وألمانيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬سموه‭ ‬بقصر‭ ‬القضيبية‭ ‬أمس،‭ ‬بحضور‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬كليمنس‭ ‬أوغستينوس‭ ‬هاتش‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬ألمانيا‭ ‬الاتحادية‭ ‬لدى‭ ‬المملكة،‭ ‬حيث‭ ‬سلم‭ ‬سموه‭ ‬دعوة‭ ‬لحضور‭ ‬مؤتمر‭ ‬ميونيخ‭ ‬للأمن،‭ ‬مشيراً‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬المؤتمرات‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬السلام‭ ‬والنهج‭ ‬السلمي‭ ‬والحضاري‭ ‬لتسوية‭ ‬النزاعات‭ ‬وتوفير‭ ‬فرص‭ ‬الأمن‭ ‬والنماء‭ ‬لشعوب‭ ‬العالم‭ ‬كافة‭.‬

‭ ‬وأشار‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬مسارات‭ ‬التعاون‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬ألمانيا‭ ‬الاتحادية‭ ‬من‭ ‬مستوياتٍ‭ ‬متقدمة‭ ‬وأهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيزها‭ ‬والدفع‭ ‬بها‭ ‬نحو‭ ‬مستوياتٍ‭ ‬أكبر‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬والمصالح‭ ‬المشتركة‭ ‬للبلدين‭ ‬الصديقين‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬مناقشة‭ ‬القضايا‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭ ‬وسبل‭ ‬تعزيزها،‭ ‬ومناقشة‭ ‬مختلف‭ ‬المستجدات‭ ‬على‭ ‬الساحتين‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬

‭ ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬السفير‭ ‬الألماني‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يوليه‭ ‬سموه‭ ‬من‭ ‬حرصٍ‭ ‬واهتمام‭ ‬بتعزيز‭ ‬مستويات‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬والدفع‭ ‬بها‭ ‬نحو‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب،‭ ‬متمنيا‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬دوام‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬

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