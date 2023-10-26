ولي العهد رئيس الوزراء: مواصلة تعزيز العلاقات بين البحرين وألمانيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عمق العلاقات التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، وأهمية مواصلة تعزيزها على مختلف الأصعدة بما يسهم في تحقيق التطلعات المشتركة وينعكس على البلدين والشعبين الصديقين بالخير والنماء.
جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر القضيبية أمس، بحضور الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، كليمنس أوغستينوس هاتش سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة، حيث سلم سموه دعوة لحضور مؤتمر ميونيخ للأمن، مشيراً سموه إلى أهمية المؤتمرات الدولية التي تسهم في ترسيخ السلام والنهج السلمي والحضاري لتسوية النزاعات وتوفير فرص الأمن والنماء لشعوب العالم كافة.
وأشار سموه إلى ما وصلت إليه مسارات التعاون والعمل المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية من مستوياتٍ متقدمة وأهمية مواصلة تعزيزها والدفع بها نحو مستوياتٍ أكبر تسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
كما تم مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها، ومناقشة مختلف المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
من جانبه، أعرب السفير الألماني عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه سموه من حرصٍ واهتمام بتعزيز مستويات التعاون الثنائي التي تجمع البلدين الصديقين والدفع بها نحو آفاق أرحب، متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.
كلمات دالة
MENAFN26102023000055011008ID1107314313
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.