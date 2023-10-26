محمد بن مبارك: البحرين والإمارات علاقات أخوية وثيقة وراسخة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص لجلالة الملك المعظم أمس الخميس، الدكتور جمال سند السويدي نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الذي أهدى سموه نسخة من كتابه الجديد والمعنون (صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية).
وقد رحب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بالدكتور جمال سند السويدي، معربًا سموه عن شكره على إهدائه لهذا الكتاب الذي يوثق لسيرة ودور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويبرز ما استمده من خصال وما استلهمه من نهج حكيم من الأب المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، لمواصلة وتطوير مسيرة النهضة والتقدم والرخاء بدولة الإمارات العربية الشقيقة، وتعزيز دورها الاستراتيجي على مختلف الأصعدة الخليجية والعربية والإقليمية والدولية، مشيدًا سموه بما يجمع بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية الشقيقة من علاقات أخوية وثيقة وراسخة وما وصل إليه التعاون الثنائي والعمل المشترك من مستوى متقدم بفضل حرص قيادتيهما الدائم على تنميته في كل المجالات.
وأشاد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بالإنتاج العلمي المميز للدكتور جمال سند السويدي وإسهامه البحثي المتميز والمتواصل من خلال ما يقوم به من دراسات وبحوث مهمة وهادفة لمختلف القضايا الخليجية والعربية والدولية، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح.
من جانبه، عبر الدكتور جمال سند السويدي عن شكره وامتنانه لسمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة على استقباله، وتمنياته لمملكة البحرين بكل التقدم والازدهار.
وقد حضر اللقاء كل من عبد اللطيف بن أحمد الزياني، رئيس مجلس إدارة نادي الخريجين، والدكتور أحمد علي المرزوقي، المدير التنفيذي لمكتب نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، وعلي سالم الشامسي، وعلي محمد صليبيخ، نائب رئيس مجلس ادارة نادي الخريجين، وفواز أحمد سليمان، أمين عام منتدى الفكر والثقافة العربية.
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