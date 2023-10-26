محمد بن مبارك: البحرين والإمارات علاقات أخوية وثيقة وراسخة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬رحب‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بالدكتور‭ ‬جمال‭ ‬سند‭ ‬السويدي،‭ ‬معربًا‭ ‬سموه‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬على‭ ‬إهدائه‭ ‬لهذا‭ ‬الكتاب‭ ‬الذي‭ ‬يوثق‭ ‬لسيرة‭ ‬ودور‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬ويبرز‭ ‬ما‭ ‬استمده‭ ‬من‭ ‬خصال‭ ‬وما‭ ‬استلهمه‭ ‬من‭ ‬نهج‭ ‬حكيم‭ ‬من‭ ‬الأب‭ ‬المؤسس‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬زايد‭ ‬بن‭ ‬سلطان‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬طيب‭ ‬الله‭ ‬ثراه،‭ ‬لمواصلة‭ ‬وتطوير‭ ‬مسيرة‭ ‬النهضة‭ ‬والتقدم‭ ‬والرخاء‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬دورها‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة‭ ‬الخليجية‭ ‬والعربية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬مشيدًا‭ ‬سموه‭ ‬بما‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬من‭ ‬علاقات‭ ‬أخوية‭ ‬وثيقة‭ ‬وراسخة‭ ‬وما‭ ‬وصل‭ ‬إليه‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬متقدم‭ ‬بفضل‭ ‬حرص‭ ‬قيادتيهما‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬تنميته‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭.‬

وأشاد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بالإنتاج‭ ‬العلمي‭ ‬المميز‭ ‬للدكتور‭ ‬جمال‭ ‬سند‭ ‬السويدي‭ ‬وإسهامه‭ ‬البحثي‭ ‬المتميز‭ ‬والمتواصل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬دراسات‭ ‬وبحوث‭ ‬مهمة‭ ‬وهادفة‭ ‬لمختلف‭ ‬القضايا‭ ‬الخليجية‭ ‬والعربية‭ ‬والدولية،‭ ‬متمنيًا‭ ‬له‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬عبر‭ ‬الدكتور‭ ‬جمال‭ ‬سند‭ ‬السويدي‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وامتنانه‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬استقباله،‭ ‬وتمنياته‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بكل‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬

وقد‭ ‬حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬الزياني،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬الخريجين،‭ ‬والدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬علي‭ ‬المرزوقي،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمكتب‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مركز‭ ‬الإمارات‭ ‬للدراسات‭ ‬والبحوث‭ ‬الإستراتيجية،‭ ‬وعلي‭ ‬سالم‭ ‬الشامسي،‭ ‬وعلي‭ ‬محمد‭ ‬صليبيخ،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬ادارة‭ ‬نادي‭ ‬الخريجين،‭ ‬وفواز‭ ‬أحمد‭ ‬سليمان،‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬منتدى‭ ‬الفكر‭ ‬والثقافة‭ ‬العربية‭.‬

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