وزير الخارجية يلتقي رئيس المجموعة البرلمانية العربية الألمانية في البوندستاغ الألماني

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- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، أمس بمقر الوزارة، الدكتور كريستوفر بلوس، عضو البرلمان رئيس المجموعة البرلمانية العربية الألمانية في البوندستاغ الألماني، والوفد المرافق بمناسبة زيارتهم لمملكة البحرين.
وتم خلال اللقاء، بحث علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، وسبل تطويرها وتنميتها في كل المجالات لا سيما البرلمانية منها، والمضي بها قدمًا نحو آفاق أرحب بما يلبي التطلعات والأهداف المشتركة، إضافةً إلى مناقشة مجمل القضايا محل الاهتمام المشترك والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.
حضر اللقاء، السفير أحمد إبراهيم القرينيس، رئيس قطاع الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية.
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