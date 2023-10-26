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وزير الخارجية يلتقي رئيس المجموعة البرلمانية العربية الألمانية في البوندستاغ الألماني

10/26/2023 7:27:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني،‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬أمس‭ ‬بمقر‭ ‬الوزارة،‭ ‬الدكتور‭ ‬كريستوفر‭ ‬بلوس،‭ ‬عضو‭ ‬البرلمان‭ ‬رئيس‭ ‬المجموعة‭ ‬البرلمانية‭ ‬العربية‭ ‬الألمانية‭ ‬في‭ ‬البوندستاغ‭ ‬الألماني،‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬بمناسبة‭ ‬زيارتهم‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬بحث‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬والتعاون‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬ألمانيا‭ ‬الاتحادية‭ ‬الصديقة،‭ ‬وسبل‭ ‬تطويرها‭ ‬وتنميتها‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬البرلمانية‭ ‬منها،‭ ‬والمضي‭ ‬بها‭ ‬قدمًا‭ ‬نحو‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬التطلعات‭ ‬والأهداف‭ ‬المشتركة،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬مناقشة‭ ‬مجمل‭ ‬القضايا‭ ‬محل‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭ ‬والتطورات‭ ‬على‭ ‬الساحتين‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬

‭ ‬حضر‭ ‬اللقاء،‭ ‬السفير‭ ‬أحمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬القرينيس،‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬الشؤون‭ ‬الأوروبية‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭.‬

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