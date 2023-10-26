الأمم المتحدة: لا مكان آمن في غزةألفا مفقود تحت أنقاض مبان مدمرة جراء العدوان الصهيوني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

غزة‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬ارتفع‭ ‬عدد‭ ‬المفقودين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭ ‬العسكري‭ ‬الصهيوني‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭ ‬إلى‭ ‬1950‭ ‬شخصا‭ ‬نحو‭ ‬نصفهم‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭.

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وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬انتشال‭ ‬جثث‭ ‬120‭ ‬شهيدا‭ ‬جراء‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬مربع‭ ‬سكني‭ ‬الأربعاء‭ ‬وسط‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭. ‬

‭ ‬وذكرت‭ ‬الوزارة،‭ ‬في‭ ‬بيان،‭ ‬أن‭ ‬هجمات‭ ‬الاحتلال‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬نحو‭ ‬260‭ ‬جريحاً‭ ‬فيما‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬300‭ ‬آخرين‭ ‬مفقودين‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭ ‬وسيستغرق‭ ‬انتشالهم‭ ‬أسبوعاً‭. ‬

وشنت‭ ‬طائرات‭ ‬حربية‭ ‬للاحتلال‭ ‬عصر‭ ‬الأربعاء‭ ‬سلسلة‭ ‬هجمات‭ ‬مكثفة‭ ‬استهدفت‭ ‬عمارة‭ ‬سكنية‭ ‬وعدة‭ ‬مبان‭ ‬ومنازل‭ ‬في‭ ‬شارعي‭ ‬الجلاء‭ ‬واليرموك‭ ‬مأهولة‭ ‬وسط‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭. ‬

في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬تعرضت‭ ‬مناطق‭ ‬عدة‭ ‬للقصف‭ ‬أمس،‭ ‬وتم‭ ‬انتشال‭ ‬فتاة‭ ‬ظلت‭ ‬محاصرة‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭ ‬قرابة‭ ‬35‭ ‬ساعة‭ ‬ونقلها‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬في‭ ‬خانيونس‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭. ‬

وقال‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬إن‭ ‬عدد‭ ‬شهداء‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬مبنى‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬بجنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ارتفع‭ ‬إلى‭ ‬22،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أصيب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭.‬

وبعد‭ ‬الغارة‭ ‬وصل‭ ‬عشرات‭ ‬المصابين‭ ‬إلى‭ ‬مجمع‭ ‬ناصر‭ ‬الطبي‭ ‬القريب،‭ ‬وأكد‭ ‬شهود‭ ‬عيان‭ ‬وجود‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬تحت‭ ‬أنقاض‭ ‬المبنى‭ ‬الذي‭ ‬قالوا‭ ‬إنه‭ ‬كان‭ ‬مأهولا‭ ‬بالسكان،‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭.‬

‭ ‬وظهر‭ ‬أمس‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬عن‭ ‬ارتفاع‭ ‬حصيلة‭ ‬الشهداء‭ ‬إلى‭ ‬7028‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬العشرين‭ ‬للعدوان‭ ‬الصهيوني‭ ‬على‭ ‬القطاع‭.

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وقال‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬الحكومي‭ ‬إن‭ ‬الإحتلال‭ ‬قصف‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬ألف‭ ‬طن‭ ‬من‭ ‬المتفجرات،‭ ‬بمتوسط‭ ‬33‭ ‬طنا‭ ‬من‭ ‬المتفجرات‭ ‬ألقيت‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬كيلومتر‭ ‬مربع‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭.

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وتكافح‭ ‬فرق‭ ‬الإنقاذ،‭ ‬وأغلبها‭ ‬من‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬للبحث‭ ‬عن‭ ‬مفقودين‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭ ‬وسط‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬متواصلة،‭ ‬ونقص‭ ‬حاد‭ ‬في‭ ‬الوقود‭ ‬لتشغيل‭ ‬المركبات‭ ‬والمعدات،‭ ‬مع‭ ‬محدودية‭ ‬أو‭ ‬انعدام‭ ‬الاتصال‭ ‬بشبكات‭ ‬الهاتف‭ ‬المحمول‭.

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إلى‭ ‬ذلك‭ ‬دوت‭ ‬صفارات‭ ‬الإنذار‭ ‬في‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬ومحيطها‭ ‬بعد‭ ‬رشقة‭ ‬صاروخية‭ ‬أعلنت‭ ‬كتائب‭ ‬القسام‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬عن‭ ‬إطلاقها‭. ‬وقال‭ ‬تلفزيون‭ (‬آي‭ ‬24‭ ‬نيوز‭) ‬إن‭ ‬عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬الصواريخ‭ ‬انطلق‭ ‬صوب‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬ومدن‭ ‬في‭ ‬محيطها‭.‬

وذكرت‭ ‬كتائب‭ ‬القسام‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬على‭ ‬تليجرام‭ ‬أنها‭ ‬تقصف‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬قتل‭ ‬المدنيين‭.‬

في‭ ‬الأثناء‭ ‬قال‭ ‬الصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬لـ‭ ‬العربية‭/‬الحدث‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬توفير‭ ‬ممرات‭ ‬آمنة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بأقرب‭ ‬وقت‭.‬

بدورها،‭ ‬قالت‭ ‬منسقة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للشؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬لين‭ ‬هاستينجز،‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬مكان‭ ‬آمن‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬بينما‭ ‬طرق‭ ‬الإخلاء‭ ‬تتعرض‭ ‬للقصف،‭ ‬ويعلق‭ ‬المقيمون‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭ ‬وجنوبه‭ ‬وسط‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية،‭ ‬وفي‭ ‬غياب‭ ‬الأساسيات‭ ‬اللازمة‭ ‬للحياة‭.‬

وأشارت‭ ‬المسؤولة‭ ‬الأممية‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬وسط‭ ‬هذه‭ ‬الأجواء‭ ‬ومع‭ ‬انعدام‭ ‬أي‭ ‬مؤشر‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬إمكانية‭ ‬العودة،‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬هناك‭ ‬خيارات‭ ‬ممكنة‭ ‬متاحة‭ ‬أمام‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭.‬

كما‭ ‬أضافت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يُخطر‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬بالخروج‭ ‬من‭ ‬منازلهم‭ ‬كي‭ ‬لا‭ ‬يتعرضوا‭ ‬للخطر‭ ‬لكن‭ ‬‮«‬تحذيرات‭ ‬إسرائيل‭ ‬المسبقة‭ ‬بالإخلاء‭ ‬لا‭ ‬تعني‭ ‬شيئا‭ ‬لبعض‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬ممن‭ ‬لا‭ ‬يجدون‭ ‬مأوى‭ ‬آخر‭ ‬أو‭ ‬لا‭ ‬يقدرون‭ ‬على‭ ‬الانتقال‮»‬‭.‬

إلى‭ ‬ذلك‭ ‬قال‭ ‬أبو‭ ‬عبيدة،‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬كتائب‭ ‬عز‭ ‬الدين‭ ‬القسام،‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحركة‭ ‬حماس،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬كتائب‭ ‬القسام‭ ‬تقدر‭ ‬بأن‭ ‬عدد‭ ‬الأسرى‭ ‬الصهاينة‭ ‬الذين‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬نتيجة‭ ‬القصف‭ ‬والمجازر‭ ‬الصهيونية‭ ‬بلغ‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬قتيلاً‮»‬‭.

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وفي‭ ‬اليوم‭ ‬العشرين‭ ‬للحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس،‭ ‬أفاد‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬عن‭ ‬تنفيذ‭ ‬‮«‬عملية‭ ‬محددة‭ ‬الأهداف‮»‬‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬إعلان‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتانياهو‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نتحضّر‭ ‬لهجوم‭ ‬بري‮»‬‭.‬