وزير الخارجية الفلسطيني يصف العدوان الإسرائيلي بأنه ((حرب انتقامية))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

لاهاي‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬وصف‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الفلسطيني‭ ‬رياض‭ ‬المالكي‭ ‬أمس‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬حرب‭ ‬انتقامية‮»‬‭ ‬داعيا‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭. ‬

تأتي‭ ‬زيارة‭ ‬المالكي‭ ‬للاهاي‭ ‬بينما‭ ‬نفّذ‭ ‬جيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭ ‬عملية‭ ‬توغل‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬رتل‭ ‬من‭ ‬الدبابات‭ ‬وقوة‭ ‬من‭ ‬المشاة،‭ ‬وفق‭ ‬متحدث‭ ‬عسكري،‭ ‬ضد‭ ‬أهداف‭ ‬‮«‬عديدة‮»‬‭ ‬قبل‭ ‬الانسحاب‭. ‬

تتزامن‭ ‬الزيارة‭ ‬أيضا‭ ‬مع‭ ‬اجتماع‭ ‬لمسؤولي‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬لمناقشة‭ ‬الوضع‭ ‬فيما‭ ‬يتّجهون‭ ‬للدعوة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬هدنة‭ ‬إنسانية‮»‬‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭. ‬

شنّ‭ ‬عناصر‭ ‬حماس‭ ‬هجوما‭ ‬مباغتا‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬قتل‭ ‬فيه‭ ‬1400‭ ‬شخص‭ ‬معظمهم‭ ‬مدنيون،‭ ‬بحسب‭ ‬مسؤولين‭ ‬إسرائيليين‭. ‬ويعتقد‭ ‬بأنهم‭ ‬ما‭ ‬زالوا‭ ‬يحتجزون‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مئتي‭ ‬رهينة‭. ‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التي‭ ‬تديرها‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬مذاك‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬7000‭ ‬فلسطيني‭ ‬معظمهم‭ ‬مدنيون‭ ‬وبينهم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المتواصل‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬الهجوم‭. ‬

وقال‭ ‬المالكي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬تشنّها‭ ‬إسرائيل‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬مختلفة‭. ‬هذه‭ ‬المرة‭.. ‬إنها‭ ‬حرب‭ ‬انتقامية‮»‬‭. ‬

وأفاد‭ ‬الصحفيين‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬بعثة‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬لاهاي‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬هدف‭ ‬حقيقي‭ ‬لهذه‭ ‬الحرب‭ ‬غير‭ ‬التدمير‭ ‬التام‭ ‬لكل‭ ‬زاوية‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬قابلة‭ ‬للعيش‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الحاجة‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬أولوية‭ ‬لإدخال‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬غزة،‭ ‬فيما‭ ‬حذّرت‭ ‬وكالة‭ ‬غوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬اونروا‭) ‬الأربعاء‭ ‬من‭ ‬أنها‭ ‬ستضطر‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬عملياتها‭ ‬الإغاثية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬بسبب‭ ‬نقص‭ ‬إمدادات‭ ‬الوقود‭. ‬

وأفاد‭ ‬‮«‬علينا‭ ‬أولا‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬لهذا‭ ‬العدوان‭ ‬أحادي‭ ‬الجانب‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬علينا‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬ضروري‭.. ‬لتوزيع‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‮»‬‭. ‬

لكن‭ ‬المالكي‭ ‬شدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الهدن‭ ‬الإنسانية‮»‬‭ ‬لن‭ ‬تخفف‭ ‬حدة‭ ‬الأزمة‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬

ويتوقع‭ ‬بأن‭ ‬يدعو‭ ‬قادة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬خلال‭ ‬ساعات‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬ممرات‭ ‬إنسانية‭ ‬وهدن‮»‬‭ ‬لتصل‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬

ولفت‭ ‬المالكي‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬غير‭ ‬واثق‭ ‬بأن‭ ‬مسؤولي‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬سيدعون‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬كامل‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬‮«‬لكنني‭ ‬واثق‭ ‬من‭ ‬أنهم‭ ‬سيجرون‭ ‬محادثات‭ ‬جدية‭ ‬للغاية‭ ‬وسيتمكنون‭ ‬من‭ ‬فهم‭ ‬الفرق‭ ‬بين‭ ‬الهدنة‭ ‬الإنسانية‭ ‬ووقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الحل‭ ‬طويل‭ ‬الأمد‭ ‬للنزاع‭ ‬سيتمثل‭ ‬بالعودة‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬الدولتين،‭ ‬وهو‭ ‬إطار‭ ‬العمل‭ ‬المقترح‭ ‬لدولتين‭ ‬فلسطينية‭ ‬وإسرائيلية‭ ‬منفصلتين‭. ‬

وقال‭ ‬‮«‬سيكون‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬صعبا،‭ ‬ولكن‭ ‬ليس‭ ‬مستحيلا‭. ‬ولكن‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬البديل؟‭.. ‬لا‭ ‬بديل‭ ‬لدينا‮»‬‭.

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التقى‭ ‬المالكي‭ ‬في‭ ‬لاهاي‭ ‬الأربعاء‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬كريم‭ ‬خان‭. ‬

وأفاد‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬الوضع‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬خطير‭ ‬جدا‭ ‬الآن‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬أنه‭ ‬يتطلب‭ ‬تدخلا‭ ‬فوريا‭ ‬من‭ ‬المدعي‭ ‬العام‮»‬‭ ‬للجنائية‭ ‬الدولية،‭ ‬متهما‭ ‬إسرائيل‭ ‬بارتكاب‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‭ ‬وجرائم‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية‭. ‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬‮«‬تعمل‭ ‬مع‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬للمحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‮»‬‭. ‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الفلسطينية‭ ‬‮«‬وفا‮»‬‭ ‬بأن‭ ‬المالكي‭ ‬قدّم‭ ‬لخان‭ ‬‮«‬دلائل‭ ‬على‭ ‬الجرائم‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬ارتكبها‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ضد‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وأفاد‭ ‬المالكي‭ ‬بأن‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬قدّموا‭ ‬المعلومات‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬لاهاي‭. ‬

طلبت‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬قضاه‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬رأيا‭ ‬استشاريا‭ ‬بشأن‭ ‬الاحتلال‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭. ‬