الفرق نجحت في تحقيق 16 ميدالية ملونة سلمان بن محمد يشيد بمستوى الفرق البحرينية في دولية قطر للتايكواندو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
نجحت فرق البحرين للتايكواندو في تحقيق مشاركة إيجابية ومتميزة في بطولة قطر الدولية للتايكواندو، التي نظمها الاتحاد القطري للتايكواندو تحت إشراف الاتحاد العالمي للتايكواندو، والتي تعتبر من البطولات المعتمدة في تصنيف الاتحاد العالمي للعبة.
وقد شهدت هذه البطولة مشاركة 6 فرق بحرينية، هي: فريق أكاديمية المحترف للتايكواندو، وفريق مدرسة البحرين للتايكواندو، وفريق ايس للتايكواندو، وفريق مركز الإمبراطور للتايكواندو، وفريق مركز الدوي الدولي للرياضة والفنون القتالية ومركز جناحي للتايكواندو، حيث شاركت هذه الفرق بـ70 لاعبا ولاعبة تنافسوا في مختلف الأوزان والفئات في هذه البطولة. وقد استطاعت الفرق البحرينية حصد 16 ميدالية ملونة، منها: 5 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية و8 ميداليات برونزية.
وبهذه المناسبة، أشاد سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية بالمستوى الفني الكبير وبالنتائج المشرفة التي حققها أبطال البحرين في هذه البطولة الدولية، مؤكدا سموه أن تلك النتائج عكست بشكل واضح الجهود المبذولة من الفرق المشاركة في التحضير والاستعداد لخوض المشاركات وتقديم أفضل المستويات من أجل تحقيق مثل هذه النتائج المتميزة التي ترفع اسم وعلم مملكة البحرين عاليا، مشيرا سموه إلى أن هذه النتائج تؤكد ما وصلت إليه رياضة التايكواندو البحرينية من تطور كبير، بفضل الرؤية التي رسمها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، والتي أسهمت في النهوض بمستوى الألعاب القتالية ودفعت منتسبيها نحو تقديم المستويات الكبيرة، والتي دفعت هذه الألعاب إلى تحقيق العديد من الإنجازات التي تضاف إلى سجل الرياضة البحرينية.
وأشاد سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة بالجهود التي يبذلها الاتحاد البحريني للتايكواندو برئاسة عبدالله عيسى الدوي، في وضع الخطط والبرامج الهادفة لتطوير وارتقاء هذه اللعبة، ودفعها نحو إحراز المزيد من النجاحات، مقدرا سموه جهود الأجهزة الفنية والإدارية للفرق البحرينية لإعداد اللاعبين بشكل مثالي لخوض منافسات هذه البطولة وتحقيق هذه النتيجة المميزة، متمنيا سموه التوفيق والنجاح لجميع فرق البحرين في حصد المزيد من الإنجازات خلال المشاركات القادمة.
وبالعودة إلى نتائج الفرق البحرينية في دولية قطر للتايكواندو فقد حقق فريق مركز المحترف للتايكواندو ميداليتين، حيث حصد اللاعب عبدالرحمن حمد اليعقوب المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات 33 كيلوجراما بفئة الأشبال، فيما حصد اللاعب علي حسين علي المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات وزن 30 كيلوجراما بفئة الأشبال.
وحقق فريق مدرسة البحرين للتايكواندو ميدالية واحدة، حيث حصل اللاعب سيد علي سيد حسن العرادي على المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات وزن 45 كيلوجراما بفئة الشباب.
وحقق فريق الإمبراطور للتايكواندو 5 ميداليات، حيث حصدت اللاعبة نوف حسن الماجد المركز الاول والميدالية الذهبية في منافسات وزن 57 كيلوجراما بفئة الشباب، وحصلت اللاعبة فجر أحمد يوسف على المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات وزن 44 كيلوجراما بفئة الشباب، فيما حصلت اللاعبة علا عبدالعزيز الدوسري على المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات وزن 78 كيلوجراما بفئة السيدات. وحصل اللاعب حسين علي أحمد على المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات وزن 37 كيلوجراما بفئة الناشئين وحصل اللاعب خالد طه الحدي على المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات وزن 33 كيلوجراما بفئة الأشبال.
وحقق فريق مركز الدوي الدولي للرياضة والفنون القتالية 5 ميداليات، حيث حصد اللاعب سلطان غانم البوسعيدي المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات وزن 57 كيلوجراما بفئة الأشبال، وحصد اللاعب عمر محمد البريكي على المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات وزن 36 كيلوجراما بفئة الأشبال، وحصد اللاعب يوسف أحمد رضا المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات وزن 68 كيلوجراما بفئة الناشئين. فيما حصل اللاعب خليفة غانم البوسعيدي على المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات وزن 68 كيلوجراما بفئة الشباب، بينما حصلت اللاعبة حليمة غانم البوسعيدي على المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات وزن 68 كيلوجراما بفئة الشباب.
وحقق فريق ايس للتايكواندو 3 ميداليات، حيث حصلت اللاعبة نيلة الجلاهمة على المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات وزن تحت 36 كيلوجراما بفئة الأشبال، وحصلت اللاعبة ياسمين الشيبة على المركز الثالث والميدالية البرونزية في وزن تحت 64 كيلوجراما بفئة الناشئين وحصل اللاعب حسين عادل على المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات وزن تحت 64 كيلوجراما بفئة الناشئين.
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