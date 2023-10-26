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الفرق نجحت في تحقيق 16 ميدالية ملونة سلمان بن محمد يشيد بمستوى الفرق البحرينية في دولية قطر للتايكواندو

10/26/2023 7:26:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

نجحت‭ ‬فرق‭ ‬البحرين‭ ‬للتايكواندو‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬مشاركة‭ ‬إيجابية‭ ‬ومتميزة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬قطر‭ ‬الدولية‭ ‬للتايكواندو،‭ ‬التي‭ ‬نظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬القطري‭ ‬للتايكواندو‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬الاتحاد‭ ‬العالمي‭ ‬للتايكواندو،‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬المعتمدة‭ ‬في‭ ‬تصنيف‭ ‬الاتحاد‭ ‬العالمي‭ ‬للعبة‭.‬

وقد‭ ‬شهدت‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬مشاركة‭ ‬6‭ ‬فرق‭ ‬بحرينية،‭ ‬هي‭: ‬فريق‭ ‬أكاديمية‭ ‬المحترف‭ ‬للتايكواندو،‭ ‬وفريق‭ ‬مدرسة‭ ‬البحرين‭ ‬للتايكواندو،‭ ‬وفريق‭ ‬ايس‭ ‬للتايكواندو،‭ ‬وفريق‭ ‬مركز‭ ‬الإمبراطور‭ ‬للتايكواندو،‭ ‬وفريق‭ ‬مركز‭ ‬الدوي‭ ‬الدولي‭ ‬للرياضة‭ ‬والفنون‭ ‬القتالية‭ ‬ومركز‭ ‬جناحي‭ ‬للتايكواندو،‭ ‬حيث‭ ‬شاركت‭ ‬هذه‭ ‬الفرق‭ ‬بـ70‭ ‬لاعبا‭ ‬ولاعبة‭ ‬تنافسوا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الأوزان‭ ‬والفئات‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭. ‬وقد‭ ‬استطاعت‭ ‬الفرق‭ ‬البحرينية‭ ‬حصد‭ ‬16‭ ‬ميدالية‭ ‬ملونة،‭ ‬منها‭: ‬5‭ ‬ميداليات‭ ‬ذهبية‭ ‬و3‭ ‬ميداليات‭ ‬فضية‭ ‬و8‭ ‬ميداليات‭ ‬برونزية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أشاد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬القتالية‭ ‬بالمستوى‭ ‬الفني‭ ‬الكبير‭ ‬وبالنتائج‭ ‬المشرفة‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬أبطال‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬الدولية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬النتائج‭ ‬عكست‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬التحضير‭ ‬والاستعداد‭ ‬لخوض‭ ‬المشاركات‭ ‬وتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬المستويات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬ترفع‭ ‬اسم‭ ‬وعلم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عاليا،‭ ‬مشيرا‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬تؤكد‭ ‬ما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬رياضة‭ ‬التايكواندو‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬كبير،‭ ‬بفضل‭ ‬الرؤية‭ ‬التي‭ ‬رسمها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬والتي‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬النهوض‭ ‬بمستوى‭ ‬الألعاب‭ ‬القتالية‭ ‬ودفعت‭ ‬منتسبيها‭ ‬نحو‭ ‬تقديم‭ ‬المستويات‭ ‬الكبيرة،‭ ‬والتي‭ ‬دفعت‭ ‬هذه‭ ‬الألعاب‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬تضاف‭ ‬إلى‭ ‬سجل‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭.‬

وأشاد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتايكواندو‭ ‬برئاسة‭ ‬عبدالله‭ ‬عيسى‭ ‬الدوي،‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬الهادفة‭ ‬لتطوير‭ ‬وارتقاء‭ ‬هذه‭ ‬اللعبة،‭ ‬ودفعها‭ ‬نحو‭ ‬إحراز‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات،‭ ‬مقدرا‭ ‬سموه‭ ‬جهود‭ ‬الأجهزة‭ ‬الفنية‭ ‬والإدارية‭ ‬للفرق‭ ‬البحرينية‭ ‬لإعداد‭ ‬اللاعبين‭ ‬بشكل‭ ‬مثالي‭ ‬لخوض‭ ‬منافسات‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬وتحقيق‭ ‬هذه‭ ‬النتيجة‭ ‬المميزة،‭ ‬متمنيا‭ ‬سموه‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬لجميع‭ ‬فرق‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬حصد‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬خلال‭ ‬المشاركات‭ ‬القادمة‭.‬

وبالعودة‭ ‬إلى‭ ‬نتائج‭ ‬الفرق‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬دولية‭ ‬قطر‭ ‬للتايكواندو‭ ‬فقد‭ ‬حقق‭ ‬فريق‭ ‬مركز‭ ‬المحترف‭ ‬للتايكواندو‭ ‬ميداليتين،‭ ‬حيث‭ ‬حصد‭ ‬اللاعب‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬حمد‭ ‬اليعقوب‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬والميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬33‭ ‬كيلوجراما‭ ‬بفئة‭ ‬الأشبال،‭ ‬فيما‭ ‬حصد‭ ‬اللاعب‭ ‬علي‭ ‬حسين‭ ‬علي‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬والميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬وزن‭ ‬30‭ ‬كيلوجراما‭ ‬بفئة‭ ‬الأشبال‭.‬

وحقق‭ ‬فريق‭ ‬مدرسة‭ ‬البحرين‭ ‬للتايكواندو‭ ‬ميدالية‭ ‬واحدة،‭ ‬حيث‭ ‬حصل‭ ‬اللاعب‭ ‬سيد‭ ‬علي‭ ‬سيد‭ ‬حسن‭ ‬العرادي‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬والميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬وزن‭ ‬45‭ ‬كيلوجراما‭ ‬بفئة‭ ‬الشباب‭.‬

وحقق‭ ‬فريق‭ ‬الإمبراطور‭ ‬للتايكواندو‭ ‬5‭ ‬ميداليات،‭ ‬حيث‭ ‬حصدت‭ ‬اللاعبة‭ ‬نوف‭ ‬حسن‭ ‬الماجد‭ ‬المركز‭ ‬الاول‭ ‬والميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬وزن‭ ‬57‭ ‬كيلوجراما‭ ‬بفئة‭ ‬الشباب،‭ ‬وحصلت‭ ‬اللاعبة‭ ‬فجر‭ ‬أحمد‭ ‬يوسف‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬والميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬وزن‭ ‬44‭ ‬كيلوجراما‭ ‬بفئة‭ ‬الشباب،‭ ‬فيما‭ ‬حصلت‭ ‬اللاعبة‭ ‬علا‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الدوسري‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬والميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬وزن‭ ‬78‭ ‬كيلوجراما‭ ‬بفئة‭ ‬السيدات‭. ‬وحصل‭ ‬اللاعب‭ ‬حسين‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬والميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬وزن‭ ‬37‭ ‬كيلوجراما‭ ‬بفئة‭ ‬الناشئين‭ ‬وحصل‭ ‬اللاعب‭ ‬خالد‭ ‬طه‭ ‬الحدي‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬والميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬وزن‭ ‬33‭ ‬كيلوجراما‭ ‬بفئة‭ ‬الأشبال‭.‬

وحقق‭ ‬فريق‭ ‬مركز‭ ‬الدوي‭ ‬الدولي‭ ‬للرياضة‭ ‬والفنون‭ ‬القتالية‭ ‬5‭ ‬ميداليات،‭ ‬حيث‭ ‬حصد‭ ‬اللاعب‭ ‬سلطان‭ ‬غانم‭ ‬البوسعيدي‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬والميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬وزن‭ ‬57‭ ‬كيلوجراما‭ ‬بفئة‭ ‬الأشبال،‭ ‬وحصد‭ ‬اللاعب‭ ‬عمر‭ ‬محمد‭ ‬البريكي‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬والميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬وزن‭ ‬36‭ ‬كيلوجراما‭ ‬بفئة‭ ‬الأشبال،‭ ‬وحصد‭ ‬اللاعب‭ ‬يوسف‭ ‬أحمد‭ ‬رضا‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬والميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬وزن‭ ‬68‭ ‬كيلوجراما‭ ‬بفئة‭ ‬الناشئين‭. ‬فيما‭ ‬حصل‭ ‬اللاعب‭ ‬خليفة‭ ‬غانم‭ ‬البوسعيدي‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬والميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬وزن‭ ‬68‭ ‬كيلوجراما‭ ‬بفئة‭ ‬الشباب،‭ ‬بينما‭ ‬حصلت‭ ‬اللاعبة‭ ‬حليمة‭ ‬غانم‭ ‬البوسعيدي‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬والميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬وزن‭ ‬68‭ ‬كيلوجراما‭ ‬بفئة‭ ‬الشباب‭.‬

وحقق‭ ‬فريق‭ ‬ايس‭ ‬للتايكواندو‭ ‬3‭ ‬ميداليات،‭ ‬حيث‭ ‬حصلت‭ ‬اللاعبة‭ ‬نيلة‭ ‬الجلاهمة‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬والميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬وزن‭ ‬تحت‭ ‬36‭ ‬كيلوجراما‭ ‬بفئة‭ ‬الأشبال،‭ ‬وحصلت‭ ‬اللاعبة‭ ‬ياسمين‭ ‬الشيبة‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬والميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬تحت‭ ‬64‭ ‬كيلوجراما‭ ‬بفئة‭ ‬الناشئين‭ ‬وحصل‭ ‬اللاعب‭ ‬حسين‭ ‬عادل‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬والميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬وزن‭ ‬تحت‭ ‬64‭ ‬كيلوجراما‭ ‬بفئة‭ ‬الناشئين‭.‬

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