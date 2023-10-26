اليوم انطلاقة موسم الخيل كؤوس راشد بن عيسى تشعل سباق الافتتاح

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

يفتتح‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬عند‭ ‬الواحدة‭ ‬و40‭ ‬دقيقة‭ ‬من‭ ‬ظهر‭ ‬اليوم‭ ‬‮«‬الجمعة‮»‬‭ ‬موسمه‭ ‬الجديد‭ ‬2023‭/‬2024‭ ‬بتنظيم‭ ‬السباق‭ ‬الافتتاحي‭ ‬والذي‭ ‬سيقام‭ ‬على‭ ‬كؤوس‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬طيب‭ ‬الله‭ ‬ثراه‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬سباق‭ ‬النادي‭ ‬بمنطقة‭ ‬الرفة‭ ‬بالصخير،‭ ‬وذلك‭ ‬وسط‭ ‬تطلعات‭ ‬وترقب‭ ‬متابعي‭ ‬وجمهور‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬موسماً‭ ‬متميزاً‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الاستعدادات‭ ‬التنظيمية‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬النادي‭ ‬وكذلك‭ ‬الاستعدادات‭ ‬الجيدة‭ ‬للإسطبلات‭ ‬المختلفة‭ ‬لانطلاقة‭ ‬الإثارة‭ ‬والمنافسة‭ ‬في‭ ‬أولى‭ ‬صراعات‭ ‬المضمار‭. ‬

ويكتسب‭ ‬السباق‭ ‬الافتتاحي‭ ‬أهمية‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬إقامته‭ ‬على‭ ‬كؤوس‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬والتي‭ ‬تشكل‭ ‬دافعاً‭ ‬لجميع‭ ‬الإسطبلات‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬خوض‭ ‬السباقات‭ ‬والسعي‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الانتصارات‭ ‬بأولى‭ ‬كؤوس‭ ‬الموسم،‭ ‬وسط‭ ‬توقعات‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬المنافسات‭ ‬مفتوحة‭ ‬ومتكافئة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تقارب‭ ‬مستويات‭ ‬الجياد‭ ‬المرشحة‭ ‬في‭ ‬أغلب‭ ‬الأشواط،‭ ‬فيما‭ ‬ينتظر‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المنافسة‭ ‬قوية‭ ‬بين‭ ‬مجموعة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬جياد‭ ‬النتاج‭ ‬المحلي‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬للفوز‭ ‬بكأس‭ ‬الافتتاح‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثامن،‭ ‬كما‭ ‬ستلعب‭ ‬جاهزية‭ ‬الجياد‭ ‬دوراً‭ ‬مؤثراً‭ ‬في‭ ‬مستوياتها‭ ‬ومسار‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬اليوم‭.‬

وسينطلق‭ ‬السباق‭ ‬بالشوط‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬والمخصص‭ ‬لخيل‭ ‬البحرين‭ ‬العربية‭ ‬الأصيلة‭ ‬‮«‬الواهو‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1000‭ ‬متر‭ ‬مستقيم،‭ ‬وستكون‭ ‬الترشيحات‭ ‬بين‭ ‬الجياد‭ ‬‮«‬المعنقي‭ ‬1846‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬الخالدية‭ ‬و«الحمداني‭ ‬1810‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬و‮«‬طويسان‭ ‬1844‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬الرفاع‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬مستويات‭ ‬هذه‭ ‬الجياد‭ ‬وتحقيقها‭ ‬فوزاً‭ ‬واحداً‭ ‬والمراكز‭ ‬المتقدمة‭ ‬خلال‭ ‬مشاركاتها‭ ‬السابقة‭. ‬

ويقام‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لجياد‭ ‬جميع‭ ‬الدرجات‭ ‬‮«‬نتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1000‭ ‬متر‭ ‬مستقيم،‭ ‬ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المنافسة‭ ‬متكافئة‭ ‬بين‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجياد‭ ‬التي‭ ‬ظهرت‭ ‬بصورة‭ ‬جيدة‭ ‬وحققت‭ ‬المراكز‭ ‬الأربعة‭ ‬الأولى‭ ‬خلال‭ ‬مشاركاتها‭ ‬السابقة‭ ‬وأبرزها‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬قمري‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬العفو‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬فوزين‭ ‬ومراكز‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬المسافات‭ ‬القصيرة،‭ ‬ومنافسيه‭ ‬الفرس‭ ‬‮«‬عهد‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬الخالدية،‭ ‬والحصان‭ ‬‮«‬ديسمبر‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬المحمدية‭. ‬

ويقام‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬نتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1800‭ ‬متر،‭ ‬وستكون‭ ‬الفرس‭ ‬‮«‬جدله‮»‬‭ ‬أبرز‭ ‬المرشحين‭ ‬للفوز‭ ‬بكأس‭ ‬الشوط‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬مستواها‭ ‬الجيد‭ ‬وتحقيقها‭ ‬المراكز‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأولى‭ ‬وتفوقها‭ ‬على‭ ‬أغلب‭ ‬جياد‭ ‬الشوط‭ ‬خلال‭ ‬مشاركاتها‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬وينافسها‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬‭ ‬سيناترا‭ ‬‮«‬‭ ‬والذي‭ ‬حقق‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭. ‬

ويقام‭ ‬الشوط‭ ‬الرابع‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لجياد‭ ‬الدرجات‭ ‬الثالثة‭ ‬والرابعة‭ ‬والمبتدئات‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬2000‭ ‬متر،‭ ‬ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬منافسة‭ ‬ثنائية‭ ‬بين‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬أمريكان‭ ‬فلاغ‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬العاديات،‭ ‬ومنافسه‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬دارك‭ ‬ليون‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬مستوياتهما‭ ‬الجيدة‭ ‬وتحقيقهما‭ ‬المراكز‭ ‬الأربعة‭ ‬الأولى‭ ‬خلال‭ ‬مشاركاتهما‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭.‬

ويقام‭ ‬الشوط‭ ‬الخامس‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لجياد‭ ‬الدرجات‭ ‬الثالثة‭ ‬والرابعة‭ ‬والمبتدئات‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1400‭ ‬متر،‭ ‬ويبرز‭ ‬من‭ ‬المرشحين‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬تايم‭ ‬ستيب‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬العاديات‭ ‬على‭ ‬ضوء‭ ‬مستواه‭ ‬ونتائجه‭ ‬وفوزه‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬المسافة‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬الأخيرة‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬متفوقاً‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬رويال‭ ‬سيميتار‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬المحمدية‭ ‬الذي‭ ‬ظهر‭ ‬بصورة‭ ‬جيدة‭ ‬وحقق‭ ‬المراكز‭ ‬الأربعة‭ ‬الأولى‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭. ‬

‮«‬ستار‮»‬‭ ‬و«باي‭ ‬لاين‮»‬‭ ‬وتكرار‭ ‬الانتصار

ويقام‭ ‬الشوط‭ ‬السادس‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1200‭ ‬متر‭ ‬مستقيم،‭ ‬حيث‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬صراع‭ ‬السرعة‭ ‬بين‭ ‬عدة‭ ‬جياد‭ ‬تتميز‭ ‬في‭ ‬المسافات‭ ‬القصيرة‭ ‬وأبرزها‭ ‬الفرس‭ ‬‮«‬أوشن‭ ‬ستار‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬العفو‭ ‬والتي‭ ‬تتمتع‭ ‬بسجل‭ ‬حافل‭ ‬بالانتصارات‭ ‬التسعة‭ ‬وتسعى‭ ‬لتكرار‭ ‬فوزها‭ ‬بكأس‭ ‬الشوط‭ ‬للموسم‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬وسط‭ ‬منافسة‭ ‬من‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬بيور‭ ‬دريمر‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬العاديات،‭ ‬والحصان‭ ‬الجديد‭ ‬لإسطبل‭ ‬المحمدية‭ ‬‮«‬إدوارد‭ ‬كورنليوس‮»‬‭ ‬القادم‭ ‬بسمعة‭ ‬انتصاراته‭ ‬الخارجية‭. ‬

ويقام‭ ‬الشوط‭ ‬السابع‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للفئة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬جياد‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1600‭ ‬متر،‭ ‬وأبرزها‭ ‬الحصان‭ ‬القوي‭ ‬‮«‬باي‭ ‬لاين‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬العاديات‭ ‬الذي‭ ‬يسعى‭ ‬لمواصلة‭ ‬انتصاراته‭ ‬ونتائجه‭ ‬المتقدمة‭ ‬وتكرار‭ ‬فوزه‭ ‬بنفس‭ ‬الكأس‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬مع‭ ‬احتمال‭ ‬المنافسة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الحصانين‭ ‬‮«‬غوميس‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬المحمدية‭ ‬والحصان‭ ‬‮«‬مايستار‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬العفو‭ ‬اللذين‭ ‬ظهرا‭ ‬بمستويات‭ ‬جيدة‭ ‬وحققا‭ ‬انتصارات‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭. ‬

صراع‭ ‬كأس‭ ‬الافتتاح

وسيكون‭ ‬الشوط‭ ‬الثامن‭ ‬والأخير‭ ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬‮«‬كأس‭ ‬افتتاح‭ ‬الموسم‮»‬‭ ‬والمخصص‭ ‬للجياد‭ ‬المبتدئات‭ ‬‮«‬نتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1600‭ ‬متر‭ ‬وبمشاركة‭ ‬كبيرة‭ ‬بلغت‭ ‬18‭ ‬جواداً‭ ‬تبحث‭ ‬عن‭ ‬الفوز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬رصيدها‭ ‬ووسط‭ ‬غموض‭ ‬وتكافؤ‭ ‬مستويات‭ ‬أغلب‭ ‬الجياد‭ ‬المشاركة‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬الفرصة‭ ‬مفتوحة‭ ‬أمام‭ ‬الجياد‭ ‬التي‭ ‬تتطلع‭ ‬لتحقيق‭ ‬كأس‭ ‬الافتتاح‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى،‭ ‬مع‭ ‬أفضلية‭ ‬للفرس‭ ‬‮«‬كويلد‭ ‬أند‭ ‬ريدي‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬فيكتوريوس،‭ ‬وكذلك‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬جورج‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬العاديات،‭ ‬والحصان‭ ‬‮«‬زعفراني‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬المحمدية‭ ‬على‭ ‬ضوء‭ ‬مستويات‭ ‬والنتائج‭ ‬المتقدمة‭ ‬لهذه‭ ‬الجياد‭ ‬خلال‭ ‬مشاركاتها‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭.‬

فعاليات‭ ‬ترفيهية‭ ‬للجمهور

وقد‭ ‬أعدً‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬فعاليات‭ ‬ترفيهية‭ ‬وعائلية‭ ‬متنوعة‭ ‬للجمهور‭ ‬ومصاحبة‭ ‬للسباقات‭ ‬الأسبوعية‭ ‬بصورة‭ ‬مستمرة‭ ‬طيلة‭ ‬الموسم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إقامة‭ ‬قرية‭ ‬للفعاليات‭ ‬والتي‭ ‬تشتمل‭ ‬على‭ ‬أنشطة‭ ‬وألعاب‭ ‬ترفيهية‭ ‬وتعليمية‭ ‬وتفاعلية‭ ‬بجانب‭ ‬مواقع‭ ‬للأطعمة‭ ‬والمشروبات‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يتيح‭ ‬للجماهير‭ ‬فرصة‭ ‬متابعة‭ ‬السباقات‭ ‬وقضاء‭ ‬أوقات‭ ‬ممتعة‭ ‬للصغار‭ ‬والكبار‭ ‬والعائلات‭.‬