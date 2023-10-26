اليوم انطلاقة موسم الخيل كؤوس راشد بن عيسى تشعل سباق الافتتاح

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
يفتتح نادي راشد للفروسية وسباق الخيل عند الواحدة و40 دقيقة من ظهر اليوم «الجمعة» موسمه الجديد 2023/2024 بتنظيم السباق الافتتاحي والذي سيقام على كؤوس المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ راشد بن عيسى آل خليفة طيب الله ثراه على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير، وذلك وسط تطلعات وترقب متابعي وجمهور سباقات الخيل بأن يكون موسماً متميزاً في ظل الاستعدادات التنظيمية التي قام بها النادي وكذلك الاستعدادات الجيدة للإسطبلات المختلفة لانطلاقة الإثارة والمنافسة في أولى صراعات المضمار.
ويكتسب السباق الافتتاحي أهمية من حيث إقامته على كؤوس المغفور له سمو الشيخ راشد بن عيسى آل خليفة والتي تشكل دافعاً لجميع الإسطبلات للمشاركة في خوض السباقات والسعي إلى تحقيق الانتصارات بأولى كؤوس الموسم، وسط توقعات بأن تكون المنافسات مفتوحة ومتكافئة في ظل تقارب مستويات الجياد المرشحة في أغلب الأشواط، فيما ينتظر أن تكون المنافسة قوية بين مجموعة كبيرة من جياد النتاج المحلي التي تسعى للفوز بكأس الافتتاح في الشوط الثامن، كما ستلعب جاهزية الجياد دوراً مؤثراً في مستوياتها ومسار المنافسة في سباق اليوم.
وسينطلق السباق بالشوط الأول الذي سيقام على كأس المغفور له سمو الشيخ راشد بن عيسى آل خليفة والمخصص لخيل البحرين العربية الأصيلة «الواهو» مسافة 1000 متر مستقيم، وستكون الترشيحات بين الجياد «المعنقي 1846» لإسطبل الخالدية و«الحمداني 1810» لإسطبل فيكتوريوس و«طويسان 1844» لإسطبل الرفاع بناء على مستويات هذه الجياد وتحقيقها فوزاً واحداً والمراكز المتقدمة خلال مشاركاتها السابقة.
ويقام الشوط الثاني على كأس المغفور له سمو الشيخ راشد بن عيسى آل خليفة لجياد جميع الدرجات «نتاج محلي» مسافة 1000 متر مستقيم، ويتوقع أن تكون المنافسة متكافئة بين عدد من الجياد التي ظهرت بصورة جيدة وحققت المراكز الأربعة الأولى خلال مشاركاتها السابقة وأبرزها الحصان «قمري» لإسطبل العفو الذي حقق فوزين ومراكز متقدمة في المسافات القصيرة، ومنافسيه الفرس «عهد» لإسطبل الخالدية، والحصان «ديسمبر» لإسطبل المحمدية.
ويقام الشوط الثالث على كأس المغفور له سمو الشيخ راشد بن عيسى آل خليفة لجياد سباق التوازن «نتاج محلي» مسافة 1800 متر، وستكون الفرس «جدله» أبرز المرشحين للفوز بكأس الشوط بناء على مستواها الجيد وتحقيقها المراكز الثلاثة الأولى وتفوقها على أغلب جياد الشوط خلال مشاركاتها الموسم الماضي، وينافسها الحصان « سيناترا « والذي حقق فوزه الأول نهاية الموسم الماضي.
ويقام الشوط الرابع على كأس المغفور له سمو الشيخ راشد بن عيسى آل خليفة لجياد الدرجات الثالثة والرابعة والمبتدئات «مستورد» مسافة 2000 متر، ويتوقع أن يشهد منافسة ثنائية بين الحصان «أمريكان فلاغ» لإسطبل العاديات، ومنافسه الحصان «دارك ليون» لإسطبل فيكتوريوس بناء على مستوياتهما الجيدة وتحقيقهما المراكز الأربعة الأولى خلال مشاركاتهما الموسم الماضي.
ويقام الشوط الخامس على كأس المغفور له سمو الشيخ راشد بن عيسى آل خليفة لجياد الدرجات الثالثة والرابعة والمبتدئات «مستورد» مسافة 1400 متر، ويبرز من المرشحين الحصان «تايم ستيب» لإسطبل العاديات على ضوء مستواه ونتائجه وفوزه في نفس المسافة في مشاركته الأخيرة الموسم الماضي متفوقاً على منافسه الحصان «رويال سيميتار» لإسطبل المحمدية الذي ظهر بصورة جيدة وحقق المراكز الأربعة الأولى الموسم الماضي.
«ستار» و«باي لاين» وتكرار الانتصار
ويقام الشوط السادس على كأس المغفور له سمو الشيخ راشد بن عيسى آل خليفة لجياد سباق التوازن «مستورد» مسافة 1200 متر مستقيم، حيث يتوقع أن يشهد صراع السرعة بين عدة جياد تتميز في المسافات القصيرة وأبرزها الفرس «أوشن ستار» لإسطبل العفو والتي تتمتع بسجل حافل بالانتصارات التسعة وتسعى لتكرار فوزها بكأس الشوط للموسم الثاني على التوالي، وسط منافسة من الحصان «بيور دريمر» لإسطبل العاديات، والحصان الجديد لإسطبل المحمدية «إدوارد كورنليوس» القادم بسمعة انتصاراته الخارجية.
ويقام الشوط السابع على كأس المغفور له سمو الشيخ راشد بن عيسى آل خليفة للفئة الثانية من جياد الدرجة الأولى «مستورد» مسافة 1600 متر، وأبرزها الحصان القوي «باي لاين» لإسطبل العاديات الذي يسعى لمواصلة انتصاراته ونتائجه المتقدمة وتكرار فوزه بنفس الكأس الذي حققه الموسم الماضي، مع احتمال المنافسة من جانب الحصانين «غوميس» لإسطبل المحمدية والحصان «مايستار» لإسطبل العفو اللذين ظهرا بمستويات جيدة وحققا انتصارات الموسم الماضي.
صراع كأس الافتتاح
وسيكون الشوط الثامن والأخير الذي سيقام على كأس المغفور له سمو الشيخ راشد بن عيسى آل خليفة «كأس افتتاح الموسم» والمخصص للجياد المبتدئات «نتاج محلي» مسافة 1600 متر وبمشاركة كبيرة بلغت 18 جواداً تبحث عن الفوز الأول في رصيدها ووسط غموض وتكافؤ مستويات أغلب الجياد المشاركة مما يجعل الفرصة مفتوحة أمام الجياد التي تتطلع لتحقيق كأس الافتتاح للمرة الأولى، مع أفضلية للفرس «كويلد أند ريدي» لإسطبل فيكتوريوس، وكذلك الحصان «جورج» لإسطبل العاديات، والحصان «زعفراني» لإسطبل المحمدية على ضوء مستويات والنتائج المتقدمة لهذه الجياد خلال مشاركاتها الموسم الماضي.
فعاليات ترفيهية للجمهور
وقد أعدً نادي راشد للفروسية وسباق الخيل فعاليات ترفيهية وعائلية متنوعة للجمهور ومصاحبة للسباقات الأسبوعية بصورة مستمرة طيلة الموسم من خلال إقامة قرية للفعاليات والتي تشتمل على أنشطة وألعاب ترفيهية وتعليمية وتفاعلية بجانب مواقع للأطعمة والمشروبات وذلك بما يتيح للجماهير فرصة متابعة السباقات وقضاء أوقات ممتعة للصغار والكبار والعائلات.
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