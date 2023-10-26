((خالد بن حمد)) يشيد بتأهل منتخب اليد إلى النهائي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بتأهل منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد إلى نهائي التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 وذلك بعد فوزه على المنتخب القطري 30- 29 في المواجهة التي جمعتهما ضمن نصف النهائي من التصفيات التي أقيمت يوم أمس على صالة نادي الدحيل القطري.
وأثنى سموه على الأداء القتالي المتميز الذي أظهره المنتخب بعد تفوقه على المنتخب القطري صاحب الأرض والجمهور بكل جدارة واقتدار والتأهل للمباراة النهائية ليكون على بعد خطوة واحدة من التأهل لأولمبياد باريس 2024 ليقترب من تكرار الإنجاز التاريخي الذي حققه في تصفيات أولمبياد طوكيو 2020 بتأهله لأول مرة للألعاب الأولمبية مطالبا سموه اللاعبين بتقديم المزيد في المباراة النهائية لتحقيق انجاز جديد للرياضة البحرينية بشكل عام وكرة اليد بشكل خاص.
ونوه سموه بالدعم الجماهيري الذي حظي به المنتخب والدور الذي قامت به اللجنة الأولمبية في عملية ارسال الجماهير الى الدوحة متمنيا للمنتخب دوام التوفيق والنجاح في المباراة النهائية التي سيلتقي خلالها الفائز من مباراة اليابان وكوريا الجنوبية.
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