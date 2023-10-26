((خالد بن حمد)) يشيد بتأهل منتخب اليد إلى النهائي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

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‬أشاد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬بتأهل‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬إلى‭ ‬نهائي‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لأولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬30‭- ‬29‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬ضمن‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬نادي‭ ‬الدحيل‭ ‬القطري‭.‬

وأثنى‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬الأداء‭ ‬القتالي‭ ‬المتميز‭ ‬الذي‭ ‬أظهره‭ ‬المنتخب‭ ‬بعد‭ ‬تفوقه‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬صاحب‭ ‬الأرض‭ ‬والجمهور‭ ‬بكل‭ ‬جدارة‭ ‬واقتدار‭ ‬والتأهل‭ ‬للمباراة‭ ‬النهائية‭ ‬ليكون‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬خطوة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬التأهل‭ ‬لأولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024‭ ‬ليقترب‭ ‬من‭ ‬تكرار‭ ‬الإنجاز‭ ‬التاريخي‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬أولمبياد‭ ‬طوكيو‭ ‬2020‭ ‬بتأهله‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬للألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬مطالبا‭ ‬سموه‭ ‬اللاعبين‭ ‬بتقديم‭ ‬المزيد‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لتحقيق‭ ‬انجاز‭ ‬جديد‭ ‬للرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬وكرة‭ ‬اليد‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭.‬

ونوه‭ ‬سموه‭ ‬بالدعم‭ ‬الجماهيري‭ ‬الذي‭ ‬حظي‭ ‬به‭ ‬المنتخب‭ ‬والدور‭ ‬الذي‭ ‬قامت‭ ‬به‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬ارسال‭ ‬الجماهير‭ ‬الى‭ ‬الدوحة‭ ‬متمنيا‭ ‬للمنتخب‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬التي‭ ‬سيلتقي‭ ‬خلالها‭ ‬الفائز‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬اليابان‭ ‬وكوريا‭ ‬الجنوبية‭.‬