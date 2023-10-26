Saturday, 28 October 2023 01:38 GMT

منتخبنا الوطني في المركز الـ83 بتصنيف ((الفيفا))

10/26/2023 7:26:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

تقدم‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬3‭ ‬مراكز‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬‮«‬الفيفا‮»‬‭ ‬الصادر‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭.‬

وحلّ‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الـ83‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الـ86‭ ‬عالميًا،‭ ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬13‭ ‬آسيويًا‭ ‬خلف‭ ‬المنتخبات‭ ‬اليابان،‭ ‬إيران،‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬أستراليا،‭ ‬السعودية،‭ ‬قطر،‭ ‬العراق،‭ ‬الإمارات،‭ ‬عمان،‭ ‬أوزبكستان،‭ ‬الصين‭ ‬والأردن‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬التقدم‭ ‬إثر‭ ‬الانتصارات‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الودية‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬لعبها‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ (‬0/1‭) ‬أمام‭ ‬الفلبين،‭ (‬2/0‭) ‬أمام‭ ‬قيرغيزستان‭.‬

MENAFN26102023000055011008ID1107314305

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث