منتخبنا الوطني في المركز الـ83 بتصنيف ((الفيفا))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

تقدم‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬3‭ ‬مراكز‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬‮«‬الفيفا‮»‬‭ ‬الصادر‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭.‬

وحلّ‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الـ83‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الـ86‭ ‬عالميًا،‭ ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬13‭ ‬آسيويًا‭ ‬خلف‭ ‬المنتخبات‭ ‬اليابان،‭ ‬إيران،‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬أستراليا،‭ ‬السعودية،‭ ‬قطر،‭ ‬العراق،‭ ‬الإمارات،‭ ‬عمان،‭ ‬أوزبكستان،‭ ‬الصين‭ ‬والأردن‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬التقدم‭ ‬إثر‭ ‬الانتصارات‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الودية‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬لعبها‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ (‬0/1‭) ‬أمام‭ ‬الفلبين،‭ (‬2/0‭) ‬أمام‭ ‬قيرغيزستان‭.‬