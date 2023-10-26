منتخبنا الوطني في المركز الـ83 بتصنيف ((الفيفا))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
تقدم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم 3 مراكز في التصنيف الاتحاد الدولي «الفيفا» الصادر اليوم الخميس.
وحلّ منتخبنا في المركز الـ83 بعدما كان في المركز الـ86 عالميًا، وجاء في المرتبة 13 آسيويًا خلف المنتخبات اليابان، إيران، كوريا الجنوبية، أستراليا، السعودية، قطر، العراق، الإمارات، عمان، أوزبكستان، الصين والأردن.
ويأتي هذا التقدم إثر الانتصارات التي حققها في مبارياته الودية الدولية التي لعبها في منتصف شهر أكتوبر الجاري، (0/1) أمام الفلبين، (2/0) أمام قيرغيزستان.
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