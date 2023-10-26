العمري تحقق البرونزية للبحرين في رمي الرمح

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

تمكنت‭ ‬اللاعبة‭ ‬روبا‭ ‬العمري‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬الإنجاز‭ ‬الأول‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬لعبة‭ ‬رمي‭ ‬الرمح‭ ‬في‭ ‬فئة‭ (‬ F 56‭) ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬البارالمبية‭ ‬الآسيوية‭ ‬الرابعة‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬هانغتشو‭ ‬الصينية،‭ ‬حيث‭ ‬حصلت‭ ‬العمري‭ ‬على‭ ‬الميدالية‭ ‬البرونزية،‭ ‬ما‭ ‬يعد‭ ‬إنجازاً‭ ‬مهماً‭ ‬للرياضة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المحفل‭ ‬الآسيوي‭.‬

وأقيمت‭ ‬المنافسات‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬مركز‭ ‬هوانغ‭ ‬لونغ‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬هانغتشو،‭ ‬وشارك‭ ‬فيها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الرياضيين‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬القارة‭ ‬الآسيوية‭. ‬وقد‭ ‬قامت‭ ‬العمري‭ ‬بأداء‭ ‬رائع،‭ ‬حيث‭ ‬استطاعت‭ ‬تحقيق‭ ‬مسافة‭ ‬17‭.‬26‭ ‬مترا‭ ‬لتنال‭ ‬الميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬وترفع‭ ‬علم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عاليًا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬المهم‭.‬

تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬البارالمبية‭ ‬الآسيوية‭ ‬الرابعة‭ ‬‮«‬هانغتشو‭ ‬2022‮»‬‭ ‬هي‭ ‬مناسبة‭ ‬رياضية‭ ‬مهمة‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الرياضيين‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬القارة‭ ‬الآسيوية،‭ ‬وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬رياضة‭ ‬الألعاب‭ ‬البارالمبية‭ ‬ودعم‭ ‬المشاركة‭ ‬الرياضية‭ ‬للأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬