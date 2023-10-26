العمري تحقق البرونزية للبحرين في رمي الرمح

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
تمكنت اللاعبة روبا العمري من تحقيق الإنجاز الأول لمملكة البحرين في لعبة رمي الرمح في فئة ( F 56) في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية الرابعة التي تقام في مدينة هانغتشو الصينية، حيث حصلت العمري على الميدالية البرونزية، ما يعد إنجازاً مهماً للرياضة البارالمبية البحرينية في هذا المحفل الآسيوي.
وأقيمت المنافسات في ملعب مركز هوانغ لونغ الرياضي في مدينة هانغتشو، وشارك فيها العديد من الرياضيين من جميع أنحاء القارة الآسيوية. وقد قامت العمري بأداء رائع، حيث استطاعت تحقيق مسافة 17.26 مترا لتنال الميدالية البرونزية وترفع علم مملكة البحرين عاليًا في هذا الحدث الرياضي المهم.
تجدر الإشارة إلى أن دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية الرابعة «هانغتشو 2022» هي مناسبة رياضية مهمة تجمع بين الرياضيين ذوي العزيمة من جميع أنحاء القارة الآسيوية، وتهدف هذه الدورة إلى تعزيز رياضة الألعاب البارالمبية ودعم المشاركة الرياضية للأشخاص ذوي العزيمة في المنطقة.
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