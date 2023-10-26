الوداد يتأهل لمواجهة الترجي في نصف النهائي

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- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
الدار البيضاء (المغرب)(أ ف ب) جدد الوداد الرياضي المغربي فوزه على ضيفه انييمبا النيجيري 3-صفر في اياب ربع نهائي مسابقة دوري إفريقيا لكرة القدم بنسختها الأولى، وبلغ نصف النهائي ليلاقي الترجي الرياضي التونسي الذي عاد من بعيد وأطاح مازيمبي الكونغولي الديمقراطي بثلاثية نظيفة أيضا.
على ملعب «محمد الخامس» في الدار البيضاء لم يتأثر الوداد، الفائز ذهابا 1-0، بالغيابات حيث افتقد مدربه عادل رمزي
لهدافه السنغالي بولي سامبو والمدافع الكونغولي الديمقراطي ارسين زولا والجناح الليبي حمدو الهوني الذي تعرض لإصابة عضلية قبل المباراة.
وبسط الفريق البيضاوي المدعوم من جماهيره العريضة، سيطرته المطلقة على مجريات الشوط الأول فافتتح التسجيل سريعاً عندما أرسل الظهير الدولي يحيى عطية الله كرة طويلة هيأها يحيي جبران برأسه للظهير المندفع أيوب العملود فتابعها الى الشباك.
واحتسب الحكم الهدف بعدما استعان بحكم الفيديو المساعد «في اي آر» إذ كان قد ألغاه اولاً بداعي التسلل (4)، وأثمر ضغط الوداد عن تعزيز تقدمه عبر جمال حركاس برأسية إرتدت من الحارس وقابلها بيمناه إلى داخل الشباك اثر عرضية طويلة من عطية الله (38).
وحسم الفريق المغربي الامور قبل نهاية الشوط الأول بإضافة الثالث بتسديدة قوية من عطية الله ارتطمت بالعارضة وسقطت داخل المرمى اثر عرضية متقنة من هشام يوسفيان (43).
وقلب الترجي الطاولة على ضيفه مازيمبي فعوض تخلفه بهدف من دون مقابل في لقاء الذهاب الى انتصار عريض بثلاثية نظيفة على ملعب «حمادي العقربي» في رادس.
وأشار مدرب الترجي الموقت طارق ثابت الى أن فريقه «لا يخشى أحدًا في الدور نصف النهائي»، واضاف «عرفنا كسف نستفيد من تأجيل المباراة، إذ كنا ندرك ان المهمة صعبة بعد تأخرنا ذهاباً”. ، وتابع «التزم اللاعبون دفاعيًا وهجوميًا، والهدف الأول جاء في توقيت جيد... هذا الانتصار يعطينا ثقة، ويعيد الفريق إلى الواجهة الأفريقية”.
وكان جلياً أن الفريق التونسي عازم على تدارك نتيجة الذهاب، ففرض أفضليته على مجريات الشوط الأول الذي شهد محاولات قوية من جانب الفريق الضيف،وتألق حارس مازيمبي باجيو سيادي أمام تسديدة البرازيلي رودريغو رودريغيش القوية وحولها الى ركنية (15).
ولاحت أمام الجزائري محمد أمين توغاي فرصة افتتاح التسجيل إلا أن رأسيته مرت بجانب القائم (17).
وتمكن الفريق التونسي من انهاء الشوط الأول متقدماً بهدف بفضل المدافع الدولي ياسين مرياح الذي تابع الكرة في الزاوية البعيدة اثر ركنية نفذها رودريغو وتحولت من رأس غيث الوهابي (45+1).
ودخل الترجي النصف الثاني من اللقاء بأريحية، حيث سعى اللاعبون الى تعزيز النتيجة من دون إغفال الجانب الدفاعي ولا سيما في ظل المرتدات الخاطفة للفريق الضيف، وانفرد البرازيلي الآخر في تشكيلة الترجي يان ساسي إلا أن الحارس سيادي تصدى للكرة ببراعة (52).
وتألق حارس مازيمبي مجدداً أمام تسديدة بعيدة من مرياح (61)، في حين تصدى حارس الترجي الشاب أمام الله مميش لتسديدة قريبة من المالي شيخ فوفانا (65).
ونجح الترجي في تعزيز تقدمه بعد كرة وصلت الى ساسي الذي مررها بينية إلى اسامة بوغرة، فسدد الاخير بسهولة في شباك مازيمبي (76).
وفشل الفريق الضيف في تدارك الموقف، قبل أن يحسم توغاي النتيجة بتسجيله الهدف الثالث للترجي برأسية قوية اثر ركنية من البرازيلي ساسي (87).
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