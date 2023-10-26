الوداد يتأهل لمواجهة الترجي في نصف النهائي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

الدار‭ ‬البيضاء‭ (‬المغرب‭)(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬جدد‭ ‬الوداد‭ ‬الرياضي‭ ‬المغربي‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬انييمبا‭ ‬النيجيري‭ ‬3‭-‬صفر‭ ‬في‭ ‬اياب‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬إفريقيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بنسختها‭ ‬الأولى،‭ ‬وبلغ‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬ليلاقي‭ ‬الترجي‭ ‬الرياضي‭ ‬التونسي‭ ‬الذي‭ ‬عاد‭ ‬من‭ ‬بعيد‭ ‬وأطاح‭ ‬مازيمبي‭ ‬الكونغولي‭ ‬الديمقراطي‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭ ‬أيضا‭.‬

على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬محمد‭ ‬الخامس‮»‬‭ ‬في‭ ‬الدار‭ ‬البيضاء‭ ‬لم‭ ‬يتأثر‭ ‬الوداد،‭ ‬الفائز‭ ‬ذهابا‭ ‬1‭-‬0،‭ ‬بالغيابات‭ ‬حيث‭ ‬افتقد‭ ‬مدربه‭ ‬عادل‭ ‬رمزي‭

‬لهدافه‭ ‬السنغالي‭ ‬بولي‭ ‬سامبو‭ ‬والمدافع‭ ‬الكونغولي‭ ‬الديمقراطي‭ ‬ارسين‭ ‬زولا‭ ‬والجناح‭ ‬الليبي‭ ‬حمدو‭ ‬الهوني‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬لإصابة‭ ‬عضلية‭ ‬قبل‭ ‬المباراة‭.‬

وبسط‭ ‬الفريق‭ ‬البيضاوي‭ ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬جماهيره‭ ‬العريضة،‭ ‬سيطرته‭ ‬المطلقة‭ ‬على‭ ‬مجريات‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬فافتتح‭ ‬التسجيل‭ ‬سريعاً‭ ‬عندما‭ ‬أرسل‭ ‬الظهير‭ ‬الدولي‭ ‬يحيى‭ ‬عطية‭ ‬الله‭ ‬كرة‭ ‬طويلة‭ ‬هيأها‭ ‬يحيي‭ ‬جبران‭ ‬برأسه‭ ‬للظهير‭ ‬المندفع‭ ‬أيوب‭ ‬العملود‭ ‬فتابعها‭ ‬الى‭ ‬الشباك‭.‬

واحتسب‭ ‬الحكم‭ ‬الهدف‭ ‬بعدما‭ ‬استعان‭ ‬بحكم‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد‭ ‬‮«‬في‭ ‬اي‭ ‬آر‮»‬‭ ‬إذ‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬ألغاه‭ ‬اولاً‭ ‬بداعي‭ ‬التسلل‭ (‬4‭)‬،‭ ‬وأثمر‭ ‬ضغط‭ ‬الوداد‭ ‬عن‭ ‬تعزيز‭ ‬تقدمه‭ ‬عبر‭ ‬جمال‭ ‬حركاس‭ ‬برأسية‭ ‬إرتدت‭ ‬من‭ ‬الحارس‭ ‬وقابلها‭ ‬بيمناه‭ ‬إلى‭ ‬داخل‭ ‬الشباك‭ ‬اثر‭ ‬عرضية‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬عطية‭ ‬الله‭ (‬38‭).

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وحسم‭ ‬الفريق‭ ‬المغربي‭ ‬الامور‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بإضافة‭ ‬الثالث‭ ‬بتسديدة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬عطية‭ ‬الله‭ ‬ارتطمت‭ ‬بالعارضة‭ ‬وسقطت‭ ‬داخل‭ ‬المرمى‭ ‬اثر‭ ‬عرضية‭ ‬متقنة‭ ‬من‭ ‬هشام‭ ‬يوسفيان‭ (‬43‭).‬

وقلب‭ ‬الترجي‭ ‬الطاولة‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬مازيمبي‭ ‬فعوض‭ ‬تخلفه‭ ‬بهدف‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬الذهاب‭ ‬الى‭ ‬انتصار‭ ‬عريض‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬حمادي‭ ‬العقربي‮»‬‭ ‬في‭ ‬رادس‭.‬

وأشار‭ ‬مدرب‭ ‬الترجي‭ ‬الموقت‭ ‬طارق‭ ‬ثابت‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يخشى‭ ‬أحدًا‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‮»‬،‭ ‬واضاف‭ ‬‮«‬عرفنا‭ ‬كسف‭ ‬نستفيد‭ ‬من‭ ‬تأجيل‭ ‬المباراة،‭ ‬إذ‭ ‬كنا‭ ‬ندرك‭ ‬ان‭ ‬المهمة‭ ‬صعبة‭ ‬بعد‭ ‬تأخرنا‭ ‬ذهاباً”‭. ‬،‭ ‬وتابع‭ ‬‮«‬التزم‭ ‬اللاعبون‭ ‬دفاعيًا‭ ‬وهجوميًا،‭ ‬والهدف‭ ‬الأول‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬توقيت‭ ‬جيد‭... ‬هذا‭ ‬الانتصار‭ ‬يعطينا‭ ‬ثقة،‭ ‬ويعيد‭ ‬الفريق‭ ‬إلى‭ ‬الواجهة‭ ‬الأفريقية”‭.

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وكان‭ ‬جلياً‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬التونسي‭ ‬عازم‭ ‬على‭ ‬تدارك‭ ‬نتيجة‭ ‬الذهاب،‭ ‬ففرض‭ ‬أفضليته‭ ‬على‭ ‬مجريات‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬محاولات‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الفريق‭ ‬الضيف،وتألق‭ ‬حارس‭ ‬مازيمبي‭ ‬باجيو‭ ‬سيادي‭ ‬أمام‭ ‬تسديدة‭ ‬البرازيلي‭ ‬رودريغو‭ ‬رودريغيش‭ ‬القوية‭ ‬وحولها‭ ‬الى‭ ‬ركنية‭ (‬15‭).‬

ولاحت‭ ‬أمام‭ ‬الجزائري‭ ‬محمد‭ ‬أمين‭ ‬توغاي‭ ‬فرصة‭ ‬افتتاح‭ ‬التسجيل‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬رأسيته‭ ‬مرت‭ ‬بجانب‭ ‬القائم‭ (‬17‭).‬

وتمكن‭ ‬الفريق‭ ‬التونسي‭ ‬من‭ ‬انهاء‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬متقدماً‭ ‬بهدف‭ ‬بفضل‭ ‬المدافع‭ ‬الدولي‭ ‬ياسين‭ ‬مرياح‭ ‬الذي‭ ‬تابع‭ ‬الكرة‭ ‬في‭ ‬الزاوية‭ ‬البعيدة‭ ‬اثر‭ ‬ركنية‭ ‬نفذها‭ ‬رودريغو‭ ‬وتحولت‭ ‬من‭ ‬رأس‭ ‬غيث‭ ‬الوهابي‭ (‬45+1‭).‬

ودخل‭ ‬الترجي‭ ‬النصف‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬اللقاء‭ ‬بأريحية،‭ ‬حيث‭ ‬سعى‭ ‬اللاعبون‭ ‬الى‭ ‬تعزيز‭ ‬النتيجة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إغفال‭ ‬الجانب‭ ‬الدفاعي‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المرتدات‭ ‬الخاطفة‭ ‬للفريق‭ ‬الضيف،‭ ‬وانفرد‭ ‬البرازيلي‭ ‬الآخر‭ ‬في‭ ‬تشكيلة‭ ‬الترجي‭ ‬يان‭ ‬ساسي‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الحارس‭ ‬سيادي‭ ‬تصدى‭ ‬للكرة‭ ‬ببراعة‭ (‬52‭).‬

وتألق‭ ‬حارس‭ ‬مازيمبي‭ ‬مجدداً‭ ‬أمام‭ ‬تسديدة‭ ‬بعيدة‭ ‬من‭ ‬مرياح‭ (‬61‭)‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تصدى‭ ‬حارس‭ ‬الترجي‭ ‬الشاب‭ ‬أمام‭ ‬الله‭ ‬مميش‭ ‬لتسديدة‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬المالي‭ ‬شيخ‭ ‬فوفانا‭ (‬65‭).‬

ونجح‭ ‬الترجي‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬تقدمه‭ ‬بعد‭ ‬كرة‭ ‬وصلت‭ ‬الى‭ ‬ساسي‭ ‬الذي‭ ‬مررها‭ ‬بينية‭ ‬إلى‭ ‬اسامة‭ ‬بوغرة،‭ ‬فسدد‭ ‬الاخير‭ ‬بسهولة‭ ‬في‭ ‬شباك‭ ‬مازيمبي‭ (‬76‭).‬

وفشل‭ ‬الفريق‭ ‬الضيف‭ ‬في‭ ‬تدارك‭ ‬الموقف،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحسم‭ ‬توغاي‭ ‬النتيجة‭ ‬بتسجيله‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬للترجي‭ ‬برأسية‭ ‬قوية‭ ‬اثر‭ ‬ركنية‭ ‬من‭ ‬البرازيلي‭ ‬ساسي‭ (‬87‭).‬



