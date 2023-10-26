شباب الأهلي الإماراتي المتصدر يتجنب مفاجآت ((النصر))

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- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
دبي - (أ ف ب): يطمح شباب الأهلي المتصدر الى العودة إلى لغة الانتصارات وتجنب مفاجآت النصر عندما يستضيفه اليوم الجمعة في المرحلة السادسة من الدوري الاماراتي لكرة القدم.
وكان شباب الأهلي قد تعثر لأول مرة هذا الموسم في المرحلة الماضية بتعادله مع مضيفه الجزيرة 1-1، لكنه رغم ذلك انفرد بالصدارة برصيد 13 نقطة وبفارق نقطة عن العين الذي سقط امام مضيفه النصر 1-صفر.
وحذر الصربي ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي لاعبيه من الفريق الذي يقوده مواطنه غوران توفيغدجيتش وألحق الخسارة الاولى بالعين بعد سلسلة من 8 انتصارات في كافة المسابقات محليا وآسيويا.
كما ان النصر الذي يضم في صفوفه الدوليين السابقين المغربي عادل تاعرابت والايطالي مانولو غابياديني حقق الفوز في آخر مباراتين بعد ثلاث هزائم، ليصعد من المركز الأخير الى التاسع بست نقاط.
وقال نيكوليتش: «سنواجه منافسا قويا ومنظما، واللقاء أمامه لن يكون سهلا وهو استمرار لسلسلة المباريات الصعبة المتوالية التي يخوضها الفريق بعدما لعبنا امام الوحدة والجزيرة».
وأكد ان صعوبة المباراة كذلك تأتي من كونها «ديربي بين فريقين كبيرين في دبي».
وتوعد توفيغدجيتش من جهته بتصعيب المهمة على المتصدر: «سنكون خصما قويا لأصحاب الارض وأثق في قدرة لاعبينا على تحقيق نتيجة جيدة».
ورأى ان المباراة «ديربي وتمثل تحديا من نوع خاص، لذلك استعددنا جيدا والجميع في الفريق متحفز ومتحمس لها».
وستكون المهمة أسهل للعين الوصيف عندما يستضيف السبت الامارات الحادي عشر (5 نقاط) والذي يضم في صفوفه الثنائي الاسباني اندريس انييستا وباكو ألكاسير. وتجاوز العين بسرعة اثار الخسارة امام النصر بفوزه الكبير على الفيحاء السعودي 4-1 يوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من منافسات دوري ابطال آسيا ليعزز صدارته للمجموعة الأولى بالعلامة الكاملة وبرصيد 9 نقاط.
ويتطلع الوصل الثالث (11 نقطة) إلى وقف نزيف النقاط بعد تعادلين امام خورفكان وعجمان عندما يحل ضيفا اليوم الجمعة على حتا الاخير والوحيد الذي لم يحصد اي نقطة.
وشدد لاعب وسط الوصل الارجنتيني نيكولاس خمينيس على اهمية «مباراة حتا لحصد النقاط الثلاث، لمواصلة المنافسة على مقدمة ترتيب الدوري».
ووعد اللاعب المنتقل هذا الموسم الى الوصل من بني ياس «بالعودة الى طريق الانتصارات على غرار ما فعلنا في أول ثلاث مراحل».
موسيماني يعد بالتصحيح
ولن يكون امام الوحدة العاشر برصيد 6 نقاط سوى تحقيق الفوز على ضيفه الاتحاد كلباء الثامن (7 نقاط) بعد خسارتين امام شباب الأهلي وبني ياس.
ووعد مدربه الجنوب افريقي بيتسو موسيماني بتصحيح الاخطاء السابقة ولا سيما ان المركز الحالي لا يتناسب مع طموحات فريق العاصمة الذي يعد من المنافسين الدائمين على المراكز الأولى.
وقال موسيماني: «أقدر شعور الجميع بخيبة الأمل حيال النتائج الاخيرة للفريق وأعمل على معالجة الاخطاء وخصوصا مسألة اهدار الفرص».
وتابع: «علينا تقديم اقصى طاقتنا في هذه المباراة وإذا تمكنا من الفوز فسنستعيد جزءا من الروح الايجابية التي افتقدناها منذ مدة».
ويلعب اليوم الجمعة ايضا البطائح السابع (7 نقاط) مع عجمان الثالث عشر قبل الاخير برصيد نقطتين، وغدا السبت خورفكان الثاني عشر (4 نقاط) مع الجزيرة الرابع (10 نقاط).
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