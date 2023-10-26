شباب الأهلي الإماراتي المتصدر يتجنب مفاجآت ((النصر))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

دبي‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يطمح‭ ‬شباب‭ ‬الأهلي‭ ‬المتصدر‭ ‬الى‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬لغة‭ ‬الانتصارات‭ ‬وتجنب‭ ‬مفاجآت‭ ‬النصر‭ ‬عندما‭ ‬يستضيفه‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الاماراتي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وكان‭ ‬شباب‭ ‬الأهلي‭ ‬قد‭ ‬تعثر‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬بتعادله‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬الجزيرة‭ ‬1‭-‬1،‭ ‬لكنه‭ ‬رغم‭ ‬ذلك‭ ‬انفرد‭ ‬بالصدارة‭ ‬برصيد‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬وبفارق‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬العين‭ ‬الذي‭ ‬سقط‭ ‬امام‭ ‬مضيفه‭ ‬النصر‭ ‬1‭-‬صفر‭.‬

وحذر‭ ‬الصربي‭ ‬ماركو‭ ‬نيكوليتش‭ ‬مدرب‭ ‬شباب‭ ‬الأهلي‭ ‬لاعبيه‭ ‬من‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬يقوده‭ ‬مواطنه‭ ‬غوران‭ ‬توفيغدجيتش‭ ‬وألحق‭ ‬الخسارة‭ ‬الاولى‭ ‬بالعين‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬8‭ ‬انتصارات‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المسابقات‭ ‬محليا‭ ‬وآسيويا‭.‬

كما‭ ‬ان‭ ‬النصر‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬الدوليين‭ ‬السابقين‭ ‬المغربي‭ ‬عادل‭ ‬تاعرابت‭ ‬والايطالي‭ ‬مانولو‭ ‬غابياديني‭ ‬حقق‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬مباراتين‭ ‬بعد‭ ‬ثلاث‭ ‬هزائم،‭ ‬ليصعد‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الأخير‭ ‬الى‭ ‬التاسع‭ ‬بست‭ ‬نقاط‭. ‬

وقال‭ ‬نيكوليتش‭: ‬‮«‬سنواجه‭ ‬منافسا‭ ‬قويا‭ ‬ومنظما،‭ ‬واللقاء‭ ‬أمامه‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬سهلا‭ ‬وهو‭ ‬استمرار‭ ‬لسلسلة‭ ‬المباريات‭ ‬الصعبة‭ ‬المتوالية‭ ‬التي‭ ‬يخوضها‭ ‬الفريق‭ ‬بعدما‭ ‬لعبنا‭ ‬امام‭ ‬الوحدة‭ ‬والجزيرة‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬ان‭ ‬صعوبة‭ ‬المباراة‭ ‬كذلك‭ ‬تأتي‭ ‬من‭ ‬كونها‭ ‬‮«‬ديربي‭ ‬بين‭ ‬فريقين‭ ‬كبيرين‭ ‬في‭ ‬دبي‮»‬‭.‬

وتوعد‭ ‬توفيغدجيتش‭ ‬من‭ ‬جهته‭ ‬بتصعيب‭ ‬المهمة‭ ‬على‭ ‬المتصدر‭: ‬‮«‬سنكون‭ ‬خصما‭ ‬قويا‭ ‬لأصحاب‭ ‬الارض‭ ‬وأثق‭ ‬في‭ ‬قدرة‭ ‬لاعبينا‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬نتيجة‭ ‬جيدة‮»‬‭.‬

ورأى‭ ‬ان‭ ‬المباراة‭ ‬‮«‬ديربي‭ ‬وتمثل‭ ‬تحديا‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬خاص،‭ ‬لذلك‭ ‬استعددنا‭ ‬جيدا‭ ‬والجميع‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬متحفز‭ ‬ومتحمس‭ ‬لها‮»‬‭.‬

وستكون‭ ‬المهمة‭ ‬أسهل‭ ‬للعين‭ ‬الوصيف‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬السبت‭ ‬الامارات‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ (‬5‭ ‬نقاط‭) ‬والذي‭ ‬يضم‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬الثنائي‭ ‬الاسباني‭ ‬اندريس‭ ‬انييستا‭ ‬وباكو‭ ‬ألكاسير‭. ‬وتجاوز‭ ‬العين‭ ‬بسرعة‭ ‬اثار‭ ‬الخسارة‭ ‬امام‭ ‬النصر‭ ‬بفوزه‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬الفيحاء‭ ‬السعودي‭ ‬4‭-‬1‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬ابطال‭ ‬آسيا‭ ‬ليعزز‭ ‬صدارته‭ ‬للمجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬بالعلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬وبرصيد‭ ‬9‭ ‬نقاط‭.‬

ويتطلع‭ ‬الوصل‭ ‬الثالث‭ (‬11‭ ‬نقطة‭) ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬نزيف‭ ‬النقاط‭ ‬بعد‭ ‬تعادلين‭ ‬امام‭ ‬خورفكان‭ ‬وعجمان‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬حتا‭ ‬الاخير‭ ‬والوحيد‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يحصد‭ ‬اي‭ ‬نقطة‭.‬

وشدد‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬الوصل‭ ‬الارجنتيني‭ ‬نيكولاس‭ ‬خمينيس‭ ‬على‭ ‬اهمية‭ ‬‮«‬مباراة‭ ‬حتا‭ ‬لحصد‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث،‭ ‬لمواصلة‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬مقدمة‭ ‬ترتيب‭ ‬الدوري‮»‬‭.‬

ووعد‭ ‬اللاعب‭ ‬المنتقل‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬الى‭ ‬الوصل‭ ‬من‭ ‬بني‭ ‬ياس‭ ‬‮«‬بالعودة‭ ‬الى‭ ‬طريق‭ ‬الانتصارات‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬ما‭ ‬فعلنا‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬ثلاث‭ ‬مراحل‮»‬‭.‬

موسيماني‭ ‬يعد‭ ‬بالتصحيح

ولن‭ ‬يكون‭ ‬امام‭ ‬الوحدة‭ ‬العاشر‭ ‬برصيد‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬سوى‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬الاتحاد‭ ‬كلباء‭ ‬الثامن‭ (‬7‭ ‬نقاط‭) ‬بعد‭ ‬خسارتين‭ ‬امام‭ ‬شباب‭ ‬الأهلي‭ ‬وبني‭ ‬ياس‭.‬

ووعد‭ ‬مدربه‭ ‬الجنوب‭ ‬افريقي‭ ‬بيتسو‭ ‬موسيماني‭ ‬بتصحيح‭ ‬الاخطاء‭ ‬السابقة‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬ان‭ ‬المركز‭ ‬الحالي‭ ‬لا‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬طموحات‭ ‬فريق‭ ‬العاصمة‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬المنافسين‭ ‬الدائمين‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬الأولى‭.‬

وقال‭ ‬موسيماني‭: ‬‮«‬أقدر‭ ‬شعور‭ ‬الجميع‭ ‬بخيبة‭ ‬الأمل‭ ‬حيال‭ ‬النتائج‭ ‬الاخيرة‭ ‬للفريق‭ ‬وأعمل‭ ‬على‭ ‬معالجة‭ ‬الاخطاء‭ ‬وخصوصا‭ ‬مسألة‭ ‬اهدار‭ ‬الفرص‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬علينا‭ ‬تقديم‭ ‬اقصى‭ ‬طاقتنا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬وإذا‭ ‬تمكنا‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬فسنستعيد‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬الروح‭ ‬الايجابية‭ ‬التي‭ ‬افتقدناها‭ ‬منذ‭ ‬مدة‮»‬‭.‬

ويلعب‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬ايضا‭ ‬البطائح‭ ‬السابع‭ (‬7‭ ‬نقاط‭) ‬مع‭ ‬عجمان‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬قبل‭ ‬الاخير‭ ‬برصيد‭ ‬نقطتين،‭ ‬وغدا‭ ‬السبت‭ ‬خورفكان‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ (‬4‭ ‬نقاط‭) ‬مع‭ ‬الجزيرة‭ ‬الرابع‭ (‬10‭ ‬نقاط‭).‬