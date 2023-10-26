الاتحاد يسقط في فخ التعادل أمام الحزم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
فرض الحزم التعادل 2-2 على مضيفه الاتحاد يوم أمس
ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من دوري روشن السعودي لكرة القدم.
وتقدم الاتحاد عن طريق كريم بنزيمة في الدقيقة (26)، قبل أن يدرك محمد الثاين التعادل للحزم في الدقيقة (63).
وفي الدقيقة (81) سجل حسن كادش الهدف الثاني للاتحاد، لكن الحزم نجح في إدراك التعادل مجددا بعد ذلك بخمس دقائق عن طريق فايز سليماني.
ورفع الاتحاد رصيده إلى (21 نقطة) في المركز الخامس، فيما رفع الحزم رصيده إلى (7 نقاط) في المركز السابع عشر.
وفي مباريات أخرى ضمن منافسات الجولة ذاتها، فاز ضمك على ضيفه الأخدود 2-صفر، وتعادل التعاون مع الخليج 1-1.
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