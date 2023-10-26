الاتحاد يسقط في فخ التعادل أمام الحزم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

فرض‭ ‬الحزم‭ ‬التعادل‭ ‬2-2‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬الاتحاد‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭

‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الحادية‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬روشن‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وتقدم‭ ‬الاتحاد‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ (‬26‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يدرك‭ ‬محمد‭ ‬الثاين‭ ‬التعادل‭ ‬للحزم‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ (‬63‭).‬

وفي‭ ‬الدقيقة‭ (‬81‭) ‬سجل‭ ‬حسن‭ ‬كادش‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬للاتحاد،‭ ‬لكن‭ ‬الحزم‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬إدراك‭ ‬التعادل‭ ‬مجددا‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬بخمس‭ ‬دقائق‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬فايز‭ ‬سليماني‭.‬

ورفع‭ ‬الاتحاد‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ (‬21‭ ‬نقطة‭) ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس،‭ ‬فيما‭ ‬رفع‭ ‬الحزم‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ (‬7‭ ‬نقاط‭) ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭.‬

وفي‭ ‬مباريات‭ ‬أخرى‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬ذاتها،‭ ‬فاز‭ ‬ضمك‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬الأخدود‭ ‬2‭-‬صفر،‭ ‬وتعادل‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الخليج‭ ‬1-1‭.‬







