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الزمالك يطمح إلى فوز ثالث وبيراميدز يسعى للحفاظ على الصدارة

10/26/2023 7:26:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

القاهرة‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يسعى‭ ‬الزمالك‭ ‬لمواصلة‭ ‬صحوته‭ ‬القوية‭ ‬بتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬الثالث‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬مضيفه‭ ‬إنبي‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬عثمان‭ ‬أحمد‭ ‬عثمان‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬منافسات‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭ ‬للدوري‭ ‬المصري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ولن‭ ‬تكن‭ ‬مهمة‭ ‬الزمالك‭ ‬الرابع‭ ‬برصيد‭ ‬8‭ ‬نقاط،‭ ‬سهلة‭ ‬أمام‭ ‬إنبي‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬برصيد‭ ‬4‭ ‬نقاط،‭ ‬والمنتشي‭ ‬بالفوز‭ ‬الأول‭ ‬له‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭.‬

ويخوض‭ ‬الزمالك‭ ‬المباراة‭ ‬بصفوف‭ ‬شبه‭ ‬مكتملة‭ ‬باستثناء‭ ‬غياب‭ ‬عمرو‭ ‬السيسي‭ ‬المعاقب‭ ‬بالإيقاف‭ ‬لأجل‭ ‬غير‭ ‬مسمى‭ ‬لاعتراضه‭ ‬على‭ ‬قرارات‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭. ‬

وتأجلت‭ ‬مباراة‭ ‬بلدية‭ ‬المحلة‭ ‬والأهلي‭ ‬لارتباط‭ ‬الأخير‭ ‬بمواجهتي‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬الدوري‭ ‬الأفريقي‭ ‬أمام‭ ‬ماميلودي‭ ‬صن‭ ‬داونز‭ ‬الجنوب‭ ‬أفريقي‭. ‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يلتقي‭ ‬بيراميدز‭ ‬متصدر‭ ‬الترتيب‭ ‬برصيد‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬المصري‭ ‬الثالث‭ ‬برصيد‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬الجيش‭ ‬ببرج‭ ‬العرب‭ ‬بالإسكندرية‭.‬

ويسعى‭ ‬لاعبو‭ ‬بيراميدز‭ ‬وجهازهم‭ ‬الفني‭ ‬بقيادة‭ ‬البرتغالي‭ ‬جيمي‭ ‬باتشيكو‭ ‬لتحقيق‭ ‬فوز‭ ‬يحفظ‭ ‬لهم‭ ‬الصدارة‭ ‬والأمر‭ ‬نفسه‭ ‬لكتيبة‭ ‬المدرب‭ ‬على‭ ‬ماهر‭ ‬الذي‭ ‬يسعى‭ ‬لمواصلة‭ ‬الانتصارات‭ ‬للمباراة‭ ‬الرابعة‭ ‬تواليا‭.‬

ويعاني‭ ‬بيراميدز‭ ‬من‭ ‬غياب‭ ‬رمضان‭ ‬صبحي‭ ‬وعلي‭ ‬جبر‭ ‬ومحمد‭ ‬رضا‭ (‬بوبو‭) ‬وإبراهيم‭ ‬عادل‭ ‬للإصابة‭.‬

وتتواصل‭ ‬مباريات‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬الإسكندرية،‭ ‬حيث‭ ‬يسعى‭ ‬المقاولون‭ ‬العرب‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭ ‬بنقطتين‭ ‬لتحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬مضيفه‭ ‬الاتحاد‭ ‬السكندري‭ ‬التاسع‭ ‬برصيد‭ ‬4‭ ‬نقاط،‭ ‬الباحث‭ ‬هو‭ ‬عن‭ ‬العودة‭ ‬للانتصارات‭ ‬الغائبة‭ ‬منذ‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭.‬

وفي‭ ‬ملعب‭ ‬القاهرة‭ ‬الدولي‭ ‬يستضيف‭ ‬زد‭ ‬اف‭ ‬سي‭ ‬الخامس‭ ‬ب‭ ‬8‭ ‬نقاط،‭ ‬سموحة‭ ‬العائد‭ ‬من‭ ‬خسارة‭ ‬مذلة‭ ‬أمام‭ ‬الزمالك‭ ‬بنتيجة‭ ‬1‭-‬5‭ ‬وتجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭.‬

ويستضيف‭ ‬فاركو‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬برصيد‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬والمنتشي‭ ‬بفوزه‭ ‬الأول‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬خالد‭ ‬جلال‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الإسماعيلي‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬الجيش‭ ‬ببرج‭ ‬العرب‭ ‬فريق‭ ‬الجونة‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬برصيد‭ ‬نقطتين‭.‬

ويحل‭ ‬سيراميكا‭ ‬كيلوباترا‭ ‬العاشر‭ ‬برصيد‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬ضيفا‭ ‬ثقيلا‭ ‬على‭ ‬طلائع‭ ‬الجيش‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬بنفس‭ ‬الرصيد،‭ ‬بملعب‭ ‬جهاز‭ ‬الرياضة‭ ‬العسكري‭.‬

وتختتم‭ ‬مباريات‭ ‬المرحلة‭ ‬الاثنين،‭ ‬بمواجهتي‭ ‬الداخلية‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬برصيد‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬مع‭ ‬الإسماعيلي‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬بنفس‭ ‬الرصيد،‭ ‬كما‭ ‬يلتقي‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬متذيل‭ ‬الترتيب‭ ‬بلا‭ ‬نقاط‭ ‬مع‭ ‬فيوتشر‭ ‬الثاني‭ ‬ب‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬الفرصة‭ ‬الأخيرة‭ ‬لمدرب‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬القبرصي‭ ‬نيكوديموس‭ ‬بابا‭ ‬فاسيليو‭.‬

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