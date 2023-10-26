الزمالك يطمح إلى فوز ثالث وبيراميدز يسعى للحفاظ على الصدارة

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- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
القاهرة (أ ف ب): يسعى الزمالك لمواصلة صحوته القوية بتحقيق الفوز الثالث تواليا في مواجهة مضيفه إنبي اليوم الجمعة على ملعب عثمان أحمد عثمان في افتتاح منافسات المرحلة الخامسة للدوري المصري لكرة القدم.
ولن تكن مهمة الزمالك الرابع برصيد 8 نقاط، سهلة أمام إنبي الحادي عشر برصيد 4 نقاط، والمنتشي بالفوز الأول له هذا الموسم على حساب البنك الأهلي في المرحلة الرابعة.
ويخوض الزمالك المباراة بصفوف شبه مكتملة باستثناء غياب عمرو السيسي المعاقب بالإيقاف لأجل غير مسمى لاعتراضه على قرارات الجهاز الفني.
وتأجلت مباراة بلدية المحلة والأهلي لارتباط الأخير بمواجهتي نصف نهائي الدوري الأفريقي أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.
في المقابل، يلتقي بيراميدز متصدر الترتيب برصيد 10 نقاط مع ضيفه المصري الثالث برصيد 9 نقاط في ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.
ويسعى لاعبو بيراميدز وجهازهم الفني بقيادة البرتغالي جيمي باتشيكو لتحقيق فوز يحفظ لهم الصدارة والأمر نفسه لكتيبة المدرب على ماهر الذي يسعى لمواصلة الانتصارات للمباراة الرابعة تواليا.
ويعاني بيراميدز من غياب رمضان صبحي وعلي جبر ومحمد رضا (بوبو) وإبراهيم عادل للإصابة.
وتتواصل مباريات المرحلة الرابعة اليوم السبت في ملعب الإسكندرية، حيث يسعى المقاولون العرب السابع عشر بنقطتين لتحقيق فوزه الأول هذا الموسم على حساب مضيفه الاتحاد السكندري التاسع برصيد 4 نقاط، الباحث هو عن العودة للانتصارات الغائبة منذ المرحلة الثانية.
وفي ملعب القاهرة الدولي يستضيف زد اف سي الخامس ب 8 نقاط، سموحة العائد من خسارة مذلة أمام الزمالك بنتيجة 1-5 وتجمد رصيده عند 7 نقاط في المركز السادس.
ويستضيف فاركو الثالث عشر برصيد 4 نقاط والمنتشي بفوزه الأول هذا الموسم بقيادة مدربه الجديد خالد جلال على حساب الإسماعيلي في ملعب الجيش ببرج العرب فريق الجونة السادس عشر برصيد نقطتين.
ويحل سيراميكا كيلوباترا العاشر برصيد 4 نقاط ضيفا ثقيلا على طلائع الجيش الثاني عشر بنفس الرصيد، بملعب جهاز الرياضة العسكري.
وتختتم مباريات المرحلة الاثنين، بمواجهتي الداخلية الخامس عشر برصيد 3 نقاط مع الإسماعيلي الرابع عشر بنفس الرصيد، كما يلتقي البنك الأهلي متذيل الترتيب بلا نقاط مع فيوتشر الثاني ب 9 نقاط في لقاء الفرصة الأخيرة لمدرب البنك الأهلي القبرصي نيكوديموس بابا فاسيليو.
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