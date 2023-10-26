توتنهام يتابع انطلاقته الصاروخية وديربي مانشستر في الواجهة

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- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
لندن – (أ ف ب): يأمل توتنهام في متابعة انطلاقته الصاروخية وهي الأفضل له منذ ان حقق الثنائية المحلية موسم 1960-61 عندما يفتتح المرحلة العاشرة من بطولة انكلترا لكرة القدم بحلوله ضيفا على جاره كريستال بالاس، في حين سيكون ديربي مانشستر بين يونايتد وسيتي الاحد، الابرز في هذه المرحلة.
ولم يكن أحد يتوقع ان يجلس توتنهام في صدارة الترتيب لا سيما بعد خسارة أفضل هداف في تاريخه هاري كاين الذي انتقل الى صفوف بايرن ميونيخ الالماني في نهاية سوق الانتقالات الشتوية.
كما طرأ تغيير على الجهاز الفني بعد وصول المدرب الاسترالي أنج بوستيكوغلو قادما من سلتيك الاسكتلندي.
وخاض فريق شمال لندن 9 مباريات حتى الان ففاز في 7 وتعادل في اثنتين وهو الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للهزيمة حتى الان الى جانب جاره ارسنال. ويتقدم توتنهام على مانشستر سيتي بفارق نقطتين.
وعلق المدرب الاسترالي على نتائج فريقه وامكانية الذهاب بعيدا في المنافسة على اللقب بقوله «نريد من أنصار الفريق ان يحلموا، لكن اللاعبين لديهم مسؤولية بالمحافظة على تركيزهم بشكل يومي».
وتابع «لا زلنا في بداية الطريق لبناء شيء ما. نريد دائما تطوير اداء الفريق وهذا الامر يقع على مسؤوليتي، نستطيع ان نرتقي بالمستوى من دون ادنى شك».
ويقول مدافع ليفربول السابق جيمي كاراغر والمعلق على شبكة سكاي سبورت البريطانية حاليا «لا اعتقد بأن انصار توتنهام بدأوا يحلمون باحراز اللقب، لكنهم سيكون سعداء جدا بالتأهل الى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل».
وتابع «يقدم توتنهام كرة قدم شجاعة وهجومية وانصاره متحمسون لرؤية الفريق يلعب بهذه الطريق مجددا».
ويتألق في صفوف توتنهام مهاجمه الكوري هيونغ مين سون الذي ورث شارة القائد من كاين وسجل 7 اهداف في 9 مباريات حتى الان، بالإضافة الى صانع الالعاب جيمس ماديسون المنتقل اليه قادما من ليستر سيتي.
ويستطيع توتنهام التركيز على الدوري المحلي بالإضافة الى كأس انكلترا التي تنطلق في يناير المقبل، كونه لا يشارك في اي مسابقة اوروبية هذا الموسم.
ديربي مانشستر في الواجهة
وعلى ملعب «اولدترافورد» يلتقي مانشستر يونايتد الجريح مع جاره مانشستر سيتي بطل الدوري في المواسم الثلاثة الماضية.
وخاض يونايتد 9 مباريات هذا الموسم ففاز في 5 منها جميعها على فرق من القسم الثاني من الترتيب وخسر 4. ويحتل يونايتد المركز الثامن متخلفا بفارق 8 نقاط عن توتنهام.
ويقدم مانشستر يونايتد عروضا سيئة هذا الموسم وقد حقق جميع انتصاراته بفارق هدف وحيد واحتاج الى الحظ في بعض المباريات ليخرج فائزا على الرغم من كونه كان الطرف الاضعف.
وتكمن مشكلة مانشستر يونايتد الابرز في الهجوم، اذ سجل هذا الخط هدفا واحدا كان من توقيع ماركوس راشفورد، في حين فشل المهاجم الجديد الدنماركي الشاب راسموس هويلاند في زيارة الشباك والامر ينطبق على الجناح البرازيلي انتوني، في حين ان أفضل هداف في صفوفه هو لاعب الوسط الاسكتلندي سكوت ماكتوميني الذي يشارك بديلا في معظم المباريات منذ مطلع الموسم الحالي.
وحقق مانشستر يونايتد اول فوز له في دوري الابطال منتصف الاسبوع بعد خسارتين في الجولتين الاولين وكان على كوبنهاغن الدنماركي الثلاثاء 2-1 في مباراة أنقذ فيها حارسه الجديد الكاميروني اندريه اونانا ركلة جزاء في الثانية الاخيرة من المباراة ليؤكد حصول فريقه على النقاط الثلاث وإنعاش اماله في بلوغ الدور الثاني.
في المقابل، وبعد بداية مثالية حقق فيها الفوز في مبارياته الخمس الاولى في الدوري، سقط مانشستر سيتي في مباراتين تواليا امام ولفرهامبتون وارسنال قبل ان يستعيد توازنه بالتغلب على برايتون 2-1 في الجولة الاخيرة.
ويخوض ارسنال الثالث مباراة سهلة على ارضه ضد شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب ومن دون اي فوز حتى الان.
ويحوم الشك حول مشاركة مهاجم ارسنال البرازيلي غابريال جيزوس بعد اصابته في المباراة ضد اشبيلية الاسباني في دوري الابطال وعدم اكمالها.
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