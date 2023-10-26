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توتنهام يتابع انطلاقته الصاروخية وديربي مانشستر في الواجهة

10/26/2023 7:26:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يأمل‭ ‬توتنهام‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬انطلاقته‭ ‬الصاروخية‭ ‬وهي‭ ‬الأفضل‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬ان‭ ‬حقق‭ ‬الثنائية‭ ‬المحلية‭ ‬موسم‭ ‬1960‭-‬61‭ ‬عندما‭ ‬يفتتح‭ ‬المرحلة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬انكلترا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بحلوله‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬جاره‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬سيكون‭ ‬ديربي‭ ‬مانشستر‭ ‬بين‭ ‬يونايتد‭ ‬وسيتي‭ ‬الاحد،‭ ‬الابرز‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭. ‬

ولم‭ ‬يكن‭ ‬أحد‭ ‬يتوقع‭ ‬ان‭ ‬يجلس‭ ‬توتنهام‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬بعد‭ ‬خسارة‭ ‬أفضل‭ ‬هداف‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬هاري‭ ‬كاين‭ ‬الذي‭ ‬انتقل‭ ‬الى‭ ‬صفوف‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الالماني‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬سوق‭ ‬الانتقالات‭ ‬الشتوية‭.‬

كما‭ ‬طرأ‭ ‬تغيير‭ ‬على‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬بعد‭ ‬وصول‭ ‬المدرب‭ ‬الاسترالي‭ ‬أنج‭ ‬بوستيكوغلو‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬سلتيك‭ ‬الاسكتلندي‭.‬

وخاض‭ ‬فريق‭ ‬شمال‭ ‬لندن‭ ‬9‭ ‬مباريات‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬ففاز‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬وتعادل‭ ‬في‭ ‬اثنتين‭ ‬وهو‭ ‬الفريق‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يتعرض‭ ‬للهزيمة‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬جاره‭ ‬ارسنال‭. ‬ويتقدم‭ ‬توتنهام‭ ‬على‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭.‬

وعلق‭ ‬المدرب‭ ‬الاسترالي‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬فريقه‭ ‬وامكانية‭ ‬الذهاب‭ ‬بعيدا‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬بقوله‭ ‬‮«‬نريد‭ ‬من‭ ‬أنصار‭ ‬الفريق‭ ‬ان‭ ‬يحلموا،‭ ‬لكن‭ ‬اللاعبين‭ ‬لديهم‭ ‬مسؤولية‭ ‬بالمحافظة‭ ‬على‭ ‬تركيزهم‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬لا‭ ‬زلنا‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الطريق‭ ‬لبناء‭ ‬شيء‭ ‬ما‭. ‬نريد‭ ‬دائما‭ ‬تطوير‭ ‬اداء‭ ‬الفريق‭ ‬وهذا‭ ‬الامر‭ ‬يقع‭ ‬على‭ ‬مسؤوليتي،‭ ‬نستطيع‭ ‬ان‭ ‬نرتقي‭ ‬بالمستوى‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ادنى‭ ‬شك‮»‬‭.‬

ويقول‭ ‬مدافع‭ ‬ليفربول‭ ‬السابق‭ ‬جيمي‭ ‬كاراغر‭ ‬والمعلق‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬سكاي‭ ‬سبورت‭ ‬البريطانية‭ ‬حاليا‭ ‬‮«‬لا‭ ‬اعتقد‭ ‬بأن‭ ‬انصار‭ ‬توتنهام‭ ‬بدأوا‭ ‬يحلمون‭ ‬باحراز‭ ‬اللقب،‭ ‬لكنهم‭ ‬سيكون‭ ‬سعداء‭ ‬جدا‭ ‬بالتأهل‭ ‬الى‭ ‬دوري‭ ‬ابطال‭ ‬اوروبا‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬يقدم‭ ‬توتنهام‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬شجاعة‭ ‬وهجومية‭ ‬وانصاره‭ ‬متحمسون‭ ‬لرؤية‭ ‬الفريق‭ ‬يلعب‭ ‬بهذه‭ ‬الطريق‭ ‬مجددا‮»‬‭.‬

ويتألق‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬توتنهام‭ ‬مهاجمه‭ ‬الكوري‭ ‬هيونغ‭ ‬مين‭ ‬سون‭ ‬الذي‭ ‬ورث‭ ‬شارة‭ ‬القائد‭ ‬من‭ ‬كاين‭ ‬وسجل‭ ‬7‭ ‬اهداف‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬مباريات‭ ‬حتى‭ ‬الان،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬صانع‭ ‬الالعاب‭ ‬جيمس‭ ‬ماديسون‭ ‬المنتقل‭ ‬اليه‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬ليستر‭ ‬سيتي‭.‬

ويستطيع‭ ‬توتنهام‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬كأس‭ ‬انكلترا‭ ‬التي‭ ‬تنطلق‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬المقبل،‭ ‬كونه‭ ‬لا‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬اي‭ ‬مسابقة‭ ‬اوروبية‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬


ديربي‭ ‬مانشستر‭ ‬في‭ ‬الواجهة

وعلى‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬اولدترافورد‮»‬‭ ‬يلتقي‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الجريح‭ ‬مع‭ ‬جاره‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الثلاثة‭ ‬الماضية‭.‬

وخاض‭ ‬يونايتد‭ ‬9‭ ‬مباريات‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬ففاز‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬منها‭ ‬جميعها‭ ‬على‭ ‬فرق‭ ‬من‭ ‬القسم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الترتيب‭ ‬وخسر‭ ‬4‭. ‬ويحتل‭ ‬يونايتد‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬متخلفا‭ ‬بفارق‭ ‬8‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬توتنهام‭.‬

ويقدم‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬عروضا‭ ‬سيئة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬وقد‭ ‬حقق‭ ‬جميع‭ ‬انتصاراته‭ ‬بفارق‭ ‬هدف‭ ‬وحيد‭ ‬واحتاج‭ ‬الى‭ ‬الحظ‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المباريات‭ ‬ليخرج‭ ‬فائزا‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬كونه‭ ‬كان‭ ‬الطرف‭ ‬الاضعف‭.‬

وتكمن‭ ‬مشكلة‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الابرز‭ ‬في‭ ‬الهجوم،‭ ‬اذ‭ ‬سجل‭ ‬هذا‭ ‬الخط‭ ‬هدفا‭ ‬واحدا‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬توقيع‭ ‬ماركوس‭ ‬راشفورد،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬فشل‭ ‬المهاجم‭ ‬الجديد‭ ‬الدنماركي‭ ‬الشاب‭ ‬راسموس‭ ‬هويلاند‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬الشباك‭ ‬والامر‭ ‬ينطبق‭ ‬على‭ ‬الجناح‭ ‬البرازيلي‭ ‬انتوني،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ان‭ ‬أفضل‭ ‬هداف‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬هو‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الاسكتلندي‭ ‬سكوت‭ ‬ماكتوميني‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬بديلا‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬المباريات‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭.‬

وحقق‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬اول‭ ‬فوز‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الابطال‭ ‬منتصف‭ ‬الاسبوع‭ ‬بعد‭ ‬خسارتين‭ ‬في‭ ‬الجولتين‭ ‬الاولين‭ ‬وكان‭ ‬على‭ ‬كوبنهاغن‭ ‬الدنماركي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬2‭-‬1‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬أنقذ‭ ‬فيها‭ ‬حارسه‭ ‬الجديد‭ ‬الكاميروني‭ ‬اندريه‭ ‬اونانا‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬الثانية‭ ‬الاخيرة‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬ليؤكد‭ ‬حصول‭ ‬فريقه‭ ‬على‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬وإنعاش‭ ‬اماله‭ ‬في‭ ‬بلوغ‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬وبعد‭ ‬بداية‭ ‬مثالية‭ ‬حقق‭ ‬فيها‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الخمس‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬سقط‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬في‭ ‬مباراتين‭ ‬تواليا‭ ‬امام‭ ‬ولفرهامبتون‭ ‬وارسنال‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يستعيد‭ ‬توازنه‭ ‬بالتغلب‭ ‬على‭ ‬برايتون‭ ‬2-1‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الاخيرة‭.‬

ويخوض‭ ‬ارسنال‭ ‬الثالث‭ ‬مباراة‭ ‬سهلة‭ ‬على‭ ‬ارضه‭ ‬ضد‭ ‬شيفيلد‭ ‬يونايتد‭ ‬متذيل‭ ‬الترتيب‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬اي‭ ‬فوز‭ ‬حتى‭ ‬الان‭.‬

ويحوم‭ ‬الشك‭ ‬حول‭ ‬مشاركة‭ ‬مهاجم‭ ‬ارسنال‭ ‬البرازيلي‭ ‬غابريال‭ ‬جيزوس‭ ‬بعد‭ ‬اصابته‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬ضد‭ ‬اشبيلية‭ ‬الاسباني‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الابطال‭ ‬وعدم‭ ‬اكمالها‭.‬

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