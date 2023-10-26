ليفركوزن يتطلع إلى الابتعاد بصدارة البوندسليجا

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- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
برلين - (د ب أ): يتطلع نادي باير ليفركوزن لمواصلة رحلته الملهمة في صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) عبر المواجهة التي تجمعه بضيفه فرايبورج يوم الأحد في المرحلة التاسعة.
ويضع ليفركوزن بقيادة مدربه الإسباني الشاب تشابي ألونسو في اعتباره أن أي نتيجة بخلاف الفوز ستمنح الفرصة لأقرب منافسيه شتوتجارت وبايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند للانقاض على الصدارة.
ويتصدر ليفركوزن جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 22 نقطة بفارق نقطة واحدة عن شتوتجارت ونقطتين عن بايرن ودورتموند.
ومنذ تعادله 2/2 مع بايرن ميونخ منتصف الشهر الماضي، سجل ليفركوزن أربعة انتصارات متتالية في البوندسليجا على حساب هايدنهايم وماينز وكولن وفولفسبورج، ويتطلع للمزيد في سبيل مطاردة لقبه الأول على الإطلاق في الدوري المحلي. ومن المقرر أن يخوض ليفركوزن المباراة بصفوف مكتملة وبمعنويات مرتفعة، خاصة بعد تأكيد إدارة النادي أن ألونسو سيبقى في منصب المدير الفني في المستقبل القريب رغم التكهنات المثارة حول اهتمام فريقه السابق ريال مدريد بالتعاقد معه.
وأكد سيمون رولفس المدير الرياضي لنادي باير ليفركوزن الألماني ثقته في أن فريقه متصدر البوندسليجا، لن ينهار هذا الموسم رغم الصعوبات التي تعرض لها في المواسم السابقة.
وقال رولفس في مقابلة مع صحيفة «كولنر شتات انتسايجر»: «اللاعبون مستعدون للعمل بشكل قوي، في العام الماضي لم يكن بمقدوري أن أقول ذلك عنهم جميعا».
ولا يرى ليفركوزن مشكلة في أن مدربه الإسباني تشابي ألونسو يجذب قدرا كبيرا من الاهتمام لنفسه، نظرا لأنه حقق العديد من النجاحات خلال مسيرته كلاعب، حيث توج بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين ولقب كأس العالم مع منتخب إسبانيا.
وأشار رولفس «إذا نجحنا، سيكون هناك قدر كاف من التقدير للجميع».
وأكد رولفس أنه لا توجد ترتيبات مسبقة بشأن انتقال تشابي إلى ريال مدريد إذا تلقى عرضا من النادي الاسباني.
وأوضح «لقد جدد عقده للتو، لقد انتقل من إسبانيا إلى ألمانيا مع عائلته، لا تفعل ذلك إذا كنت ستبقى فقط لمدة ستة أشهر أو عام».
من جانبه، يسعى شتوتجارت الوصيف، للاستمرار في الضغط على ليفركوزن في الصدارة، من خلال المواجهة التي تجمعه بضيفه هوفنهايم غدا السبت.
ومنذ هزيمته القاسية على ملعب لايبزج 1/ 5 في أغسطس الماضي، سجل شتوتجارت ستة انتصارات متتالية على حساب فرايبورج وماينز ودارمشتاد وكولن وفولفسبورج ويونيون برلين.
وخلال هذه الرحلة الناجحة سجل شتوتجارت 19 هدفا بفضل تألق مهاجمه الغيني سيرهو جيراسي، الذي يتصدر قائمة هدافي البوندسليجا برصيد 14 هدفا بفارق خمسة أهداف عن هاري كين قائد المنتخب الإنجليزي وهداف بايرن ميونخ.
لكن شتوتجارت سيفتقد لجهود جيراسي الذي تعرض لإصابة عضلية خفيفة خلال المباراة التي فاز فيها الفريق على يونيون برلين 3/ صفر السبت الماضي.
وقال سيباستيان هونيس مدرب الفريق: «غياب سيرهو أمر مؤلم بالنسبة له ولنا كفريق. الكل شاهد الحالة الجيدة التي كان عليها سيرهو مؤخرا. يجب علينا أن نعوض غيابه قدر الإمكان، وهذا ما سنفعله».
ويلتقي بايرن ميونخ حامل اللقب في المواسم الـ11 الماضية مع ضيفه دارمشتاد يوم السبت، في مباراة قد تشهد الظهور الأول للحارس الدولي مانويل نوير منذ عشرة أشهر، حين تعرض لكسر في الساق أثناء ممارسة رياضة التزلج.
وستكون الفرصة سانحة أمام النادي البافاري للانفراد ولو بشكل مؤقت بالصدارة انتظارا لما ستسفر عنه نتائج الفرق التي تزاحمه على القمة.
ويخوض بايرن المباراة بمعنويات عالية بعد فوزه على ملعب جالطة سراي التركي 3/1 وتحقيق فوزه الثالث على التوالي في دوري أبطال أوروبا، ليصبح قاب قوسين أو أدنى من بلوغ دور الستة عشر.
وكما جرت العادة مؤخرا، سيعول بايرن على قدرات نجمه الإنجليزي الدولي هاري كين الذي رفع رصيده من الأهداف مع الفريق إلى 11 هدفا على مستوى كافة المسابقات مع الفريق وست تمريرات حاسمة منذ انتقاله للفريق في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من توتنهام الإنجليزي.
ومنذ تعادله مع مضيفه ماينز 2 /2 سجل بايرن انتصارين في البوندسليجا ومثلهما في دوري الأبطال.
ويخرج بوروسيا دورتموند يوم الأحد لملاقاة مضيفه اينتراخت فرانكفورت، بحثا عن حصد النقاط الثلاث لمواصلة الزحف نحو القمة.
ومن المتوقع أن يفتقد دورتموند لجهود نجمه إيمري تشان الذي تعرض للإصابة قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول للمواجهة أمام نيوكاسل الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، لم يستطع السير بعدها على قدميه بصورة طبيعية. وأحيا دورتموند آماله في دوري الأبطال بفوزه المثير على ملعب نيوكاسل بهدف سجله فيليكس نميشا الأربعاء.
كما يسير دورتموند بخطى ثابتة في البوندسليجا فقد سجل خمسة انتصارات متتالية ويسعى للمزيد من أجل المحافظة على آمال المنافسة على اللقب. وتنطلق المرحلة التاسعة للبوندسليجا غدا الجمعة بمباراة بوخوم مع ماينز ويلتقي غدا السبت بوروسيا مونشنجلادباخ مع هايدنهايم وفيردر بريمن مع يونيون برلين واوجسبورج مع فولفسبورج ولايبزج مع كولن، على أن يلتقي يوم الأحد دارمشتاد مع بوخوم.
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