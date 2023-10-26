ليفركوزن يتطلع إلى الابتعاد بصدارة البوندسليجا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يتطلع‭ ‬نادي‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬لمواصلة‭ ‬رحلته‭ ‬الملهمة‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬بوندسليجا‭) ‬عبر‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬تجمعه‭ ‬بضيفه‭ ‬فرايبورج‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬التاسعة‭.‬

ويضع‭ ‬ليفركوزن‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الإسباني‭ ‬الشاب‭ ‬تشابي‭ ‬ألونسو‭ ‬في‭ ‬اعتباره‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬نتيجة‭ ‬بخلاف‭ ‬الفوز‭ ‬ستمنح‭ ‬الفرصة‭ ‬لأقرب‭ ‬منافسيه‭ ‬شتوتجارت‭ ‬وبايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬وبوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬للانقاض‭ ‬على‭ ‬الصدارة‭.‬

ويتصدر‭ ‬ليفركوزن‭ ‬جدول‭ ‬ترتيب‭ ‬البوندسليجا‭ ‬برصيد‭ ‬22‭ ‬نقطة‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬عن‭ ‬شتوتجارت‭ ‬ونقطتين‭ ‬عن‭ ‬بايرن‭ ‬ودورتموند‭.‬

ومنذ‭ ‬تعادله‭ ‬2‭/‬2‭ ‬مع‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬منتصف‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬سجل‭ ‬ليفركوزن‭ ‬أربعة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬البوندسليجا‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬هايدنهايم‭ ‬وماينز‭ ‬وكولن‭ ‬وفولفسبورج،‭ ‬ويتطلع‭ ‬للمزيد‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬مطاردة‭ ‬لقبه‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يخوض‭ ‬ليفركوزن‭ ‬المباراة‭ ‬بصفوف‭ ‬مكتملة‭ ‬وبمعنويات‭ ‬مرتفعة،‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬تأكيد‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬أن‭ ‬ألونسو‭ ‬سيبقى‭ ‬في‭ ‬منصب‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬القريب‭ ‬رغم‭ ‬التكهنات‭ ‬المثارة‭ ‬حول‭ ‬اهتمام‭ ‬فريقه‭ ‬السابق‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬بالتعاقد‭ ‬معه‭.‬

وأكد‭ ‬سيمون‭ ‬رولفس‭ ‬المدير‭ ‬الرياضي‭ ‬لنادي‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬الألماني‭ ‬ثقته‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬متصدر‭ ‬البوندسليجا،‭ ‬لن‭ ‬ينهار‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬رغم‭ ‬الصعوبات‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬السابقة‭.‬

وقال‭ ‬رولفس‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬كولنر‭ ‬شتات‭ ‬انتسايجر‮»‬‭: ‬‮«‬اللاعبون‭ ‬مستعدون‭ ‬للعمل‭ ‬بشكل‭ ‬قوي،‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬بمقدوري‭ ‬أن‭ ‬أقول‭ ‬ذلك‭ ‬عنهم‭ ‬جميعا‮»‬‭.‬

ولا‭ ‬يرى‭ ‬ليفركوزن‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬مدربه‭ ‬الإسباني‭ ‬تشابي‭ ‬ألونسو‭ ‬يجذب‭ ‬قدرا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬الاهتمام‭ ‬لنفسه،‭ ‬نظرا‭ ‬لأنه‭ ‬حقق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬خلال‭ ‬مسيرته‭ ‬كلاعب،‭ ‬حيث‭ ‬توج‭ ‬بلقب‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬مرتين‭ ‬ولقب‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬إسبانيا‭.‬

وأشار‭ ‬رولفس‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬نجحنا،‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬قدر‭ ‬كاف‭ ‬من‭ ‬التقدير‭ ‬للجميع‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬رولفس‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬ترتيبات‭ ‬مسبقة‭ ‬بشأن‭ ‬انتقال‭ ‬تشابي‭ ‬إلى‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬إذا‭ ‬تلقى‭ ‬عرضا‭ ‬من‭ ‬النادي‭ ‬الاسباني‭.‬

وأوضح‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬جدد‭ ‬عقده‭ ‬للتو،‭ ‬لقد‭ ‬انتقل‭ ‬من‭ ‬إسبانيا‭ ‬إلى‭ ‬ألمانيا‭ ‬مع‭ ‬عائلته،‭ ‬لا‭ ‬تفعل‭ ‬ذلك‭ ‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬ستبقى‭ ‬فقط‭ ‬لمدة‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬أو‭ ‬عام‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬يسعى‭ ‬شتوتجارت‭ ‬الوصيف،‭ ‬للاستمرار‭ ‬في‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬ليفركوزن‭ ‬في‭ ‬الصدارة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬تجمعه‭ ‬بضيفه‭ ‬هوفنهايم‭ ‬غدا‭ ‬السبت‭.‬

ومنذ‭ ‬هزيمته‭ ‬القاسية‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬لايبزج‭ ‬1‭/ ‬5‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي،‭ ‬سجل‭ ‬شتوتجارت‭ ‬ستة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬فرايبورج‭ ‬وماينز‭ ‬ودارمشتاد‭ ‬وكولن‭ ‬وفولفسبورج‭ ‬ويونيون‭ ‬برلين‭.‬

وخلال‭ ‬هذه‭ ‬الرحلة‭ ‬الناجحة‭ ‬سجل‭ ‬شتوتجارت‭ ‬19‭ ‬هدفا‭ ‬بفضل‭ ‬تألق‭ ‬مهاجمه‭ ‬الغيني‭ ‬سيرهو‭ ‬جيراسي،‭ ‬الذي‭ ‬يتصدر‭ ‬قائمة‭ ‬هدافي‭ ‬البوندسليجا‭ ‬برصيد‭ ‬14‭ ‬هدفا‭ ‬بفارق‭ ‬خمسة‭ ‬أهداف‭ ‬عن‭ ‬هاري‭ ‬كين‭ ‬قائد‭ ‬المنتخب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬وهداف‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭.‬

لكن‭ ‬شتوتجارت‭ ‬سيفتقد‭ ‬لجهود‭ ‬جيراسي‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬لإصابة‭ ‬عضلية‭ ‬خفيفة‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬فاز‭ ‬فيها‭ ‬الفريق‭ ‬على‭ ‬يونيون‭ ‬برلين‭ ‬3‭/ ‬صفر‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭.‬

وقال‭ ‬سيباستيان‭ ‬هونيس‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭: ‬‮«‬غياب‭ ‬سيرهو‭ ‬أمر‭ ‬مؤلم‭ ‬بالنسبة‭ ‬له‭ ‬ولنا‭ ‬كفريق‭. ‬الكل‭ ‬شاهد‭ ‬الحالة‭ ‬الجيدة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬عليها‭ ‬سيرهو‭ ‬مؤخرا‭. ‬يجب‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نعوض‭ ‬غيابه‭ ‬قدر‭ ‬الإمكان،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬سنفعله‮»‬‭.‬

ويلتقي‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الـ11‭ ‬الماضية‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬دارمشتاد‭ ‬يوم‭ ‬السبت،‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬قد‭ ‬تشهد‭ ‬الظهور‭ ‬الأول‭ ‬للحارس‭ ‬الدولي‭ ‬مانويل‭ ‬نوير‭ ‬منذ‭ ‬عشرة‭ ‬أشهر،‭ ‬حين‭ ‬تعرض‭ ‬لكسر‭ ‬في‭ ‬الساق‭ ‬أثناء‭ ‬ممارسة‭ ‬رياضة‭ ‬التزلج‭.‬

وستكون‭ ‬الفرصة‭ ‬سانحة‭ ‬أمام‭ ‬النادي‭ ‬البافاري‭ ‬للانفراد‭ ‬ولو‭ ‬بشكل‭ ‬مؤقت‭ ‬بالصدارة‭ ‬انتظارا‭ ‬لما‭ ‬ستسفر‭ ‬عنه‭ ‬نتائج‭ ‬الفرق‭ ‬التي‭ ‬تزاحمه‭ ‬على‭ ‬القمة‭.‬

ويخوض‭ ‬بايرن‭ ‬المباراة‭ ‬بمعنويات‭ ‬عالية‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬جالطة‭ ‬سراي‭ ‬التركي‭ ‬3/1‭ ‬وتحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬ليصبح‭ ‬قاب‭ ‬قوسين‭ ‬أو‭ ‬أدنى‭ ‬من‭ ‬بلوغ‭ ‬دور‭ ‬الستة‭ ‬عشر‭.‬

وكما‭ ‬جرت‭ ‬العادة‭ ‬مؤخرا،‭ ‬سيعول‭ ‬بايرن‭ ‬على‭ ‬قدرات‭ ‬نجمه‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الدولي‭ ‬هاري‭ ‬كين‭ ‬الذي‭ ‬رفع‭ ‬رصيده‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬هدفا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬كافة‭ ‬المسابقات‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬وست‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬منذ‭ ‬انتقاله‭ ‬للفريق‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬الصيفية‭ ‬الماضية‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬توتنهام‭ ‬الإنجليزي‭.‬

ومنذ‭ ‬تعادله‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬ماينز‭ ‬2‭ /‬2‭ ‬سجل‭ ‬بايرن‭ ‬انتصارين‭ ‬في‭ ‬البوندسليجا‭ ‬ومثلهما‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭.‬

ويخرج‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬لملاقاة‭ ‬مضيفه‭ ‬اينتراخت‭ ‬فرانكفورت،‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬حصد‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬لمواصلة‭ ‬الزحف‭ ‬نحو‭ ‬القمة‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يفتقد‭ ‬دورتموند‭ ‬لجهود‭ ‬نجمه‭ ‬إيمري‭ ‬تشان‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬للإصابة‭ ‬قبل‭ ‬خمس‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬للمواجهة‭ ‬أمام‭ ‬نيوكاسل‭ ‬الإنجليزي‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬لم‭ ‬يستطع‭ ‬السير‭ ‬بعدها‭ ‬على‭ ‬قدميه‭ ‬بصورة‭ ‬طبيعية‭. ‬وأحيا‭ ‬دورتموند‭ ‬آماله‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬بفوزه‭ ‬المثير‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نيوكاسل‭ ‬بهدف‭ ‬سجله‭ ‬فيليكس‭ ‬نميشا‭ ‬الأربعاء‭.‬

كما‭ ‬يسير‭ ‬دورتموند‭ ‬بخطى‭ ‬ثابتة‭ ‬في‭ ‬البوندسليجا‭ ‬فقد‭ ‬سجل‭ ‬خمسة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬ويسعى‭ ‬للمزيد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬آمال‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬اللقب‭. ‬وتنطلق‭ ‬المرحلة‭ ‬التاسعة‭ ‬للبوندسليجا‭ ‬غدا‭ ‬الجمعة‭ ‬بمباراة‭ ‬بوخوم‭ ‬مع‭ ‬ماينز‭ ‬ويلتقي‭ ‬غدا‭ ‬السبت‭ ‬بوروسيا‭ ‬مونشنجلادباخ‭ ‬مع‭ ‬هايدنهايم‭ ‬وفيردر‭ ‬بريمن‭ ‬مع‭ ‬يونيون‭ ‬برلين‭ ‬واوجسبورج‭ ‬مع‭ ‬فولفسبورج‭ ‬ولايبزج‭ ‬مع‭ ‬كولن،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يلتقي‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬دارمشتاد‭ ‬مع‭ ‬بوخوم‭.‬



