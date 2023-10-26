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كلاسيكو ناري بين برشلونة وريال مدريد

10/26/2023 7:26:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

برشلونة‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬سيكون‭ ‬الملعب‭ ‬الأولمبي‭ ‬المؤقت‭ ‬لبرشلونة‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬مسرحًا‭ ‬لمواجهة‭ ‬الكلاسيكو‭ ‬الاولى‭ ‬لهذا‭ ‬الموسم‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬غريمه‭ ‬التقليدي‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬متصدر‭ ‬الترتيب‭ ‬السبت‭ ‬فيما‭ ‬لا‭ ‬يفصل‭ ‬بينهما‭ ‬سوى‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المرحلة‭ ‬11‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الاسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ومع‭ ‬أنّ‭ ‬برشلونة‭ ‬لم‭ ‬يتلق‭ ‬أي‭ ‬خسارة‭ ‬بعد‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬الا‭ ‬انّه‭ ‬أهدر‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬مقابل‭ ‬5‭ ‬للملكي،‭ ‬لتكون‭ ‬مباراتهما‭ ‬السبت‭ ‬نارية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬السباق‭ ‬المحموم‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭. ‬ويخوض‭ ‬الفريق‭ ‬الكاتالوني‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬غيابات‭ ‬كثيرة‭ ‬محتملة‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬نجمه‭ ‬البولندي‭ ‬روبرت‭ ‬ليفاندوفسكي‭ ‬بسبب‭ ‬اصابة‭ ‬في‭ ‬الكاحل،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬سيرغي‭ ‬روبرتو،‭ ‬الفرنسي‭ ‬جول‭ ‬كونديه،‭ ‬البرازيلي‭ ‬رافينيا‭ ‬والهولندي‭ ‬فرانكي‭ ‬دي‭ ‬يونغ‭. ‬فيما‭ ‬تحوم‭ ‬الشكوك‭ ‬حول‭ ‬مشاركة‭ ‬بيدري‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يستمر‭ ‬غياب‭ ‬البرازيلي‭ ‬إيدر‭ ‬ميليتاو‭ ‬والحارس‭ ‬البلجيكي‭ ‬تيبو‭ ‬كورتوا،‭ ‬فيما‭ ‬سيعود‭ ‬ناتشو‭ ‬فيرنانديس‭ ‬للمشاركة‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬عقوبة‭ ‬الايقاف‭.‬

ويدخل‭ ‬الفريقان‭ ‬الى‭ ‬المباراة‭ ‬بعدما‭ ‬حققا‭ ‬الفوز‭ ‬بأقل‭ ‬مجهود‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬على‭ ‬شاختار‭ ‬دانييتسك‭ ‬الاوكراني‭ ‬وسبورتينغ‭ ‬براغا‭ ‬البرتغالي‭ ‬بالنتيجة‭ ‬ذاتها‭ ‬2-1‭ ‬تواليًا،‭ ‬الا‭ ‬انّ‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الايطالي‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬سيسعى‭ ‬الى‭ ‬استعادة‭ ‬توازنه‭ ‬محليًا‭ ‬بعد‭ ‬التعادل‭ ‬امام‭ ‬مضيفه‭ ‬إشبيلية‭ ‬1‭-‬1‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬فوز‭ ‬برشلونة‭ ‬على‭ ‬أتلتيك‭ ‬بلباو‭ ‬1‭-‬0‭ ‬ليقلّص‭ ‬الفارق‭ ‬مع‭ ‬غريمه‭ ‬المتصدر‭ ‬الى‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭.‬

ولم‭ ‬تخلُ‭ ‬الايام‭ ‬التي‭ ‬تسبق‭ ‬الكلاسيكو‭ ‬من‭ ‬حماوة‭ ‬كبيرة،‭ ‬حيث‭ ‬ادّت‭ ‬تغريدة‭ ‬للمتحدث‭ ‬بإسم‭ ‬نادي‭ ‬برشلونة‭ ‬الى‭ ‬ضجة‭ ‬كبيرة‭ ‬بعدما‭ ‬وصف‭ ‬النجم‭ ‬البرازيلي‭ ‬للريال‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬بـ‮«‬المهرّج‮»‬،‭ ‬بما‭ ‬اعتُبر‭ ‬إساءة‭ ‬عنصرية‭ ‬استدعت‭ ‬انتقادا‭ ‬حتى‭ ‬من‭ ‬مدرب‭ ‬برشلونة‭ ‬تشافي‭ ‬هرنانديس‭.‬

وكتب‭ ‬ميكيل‭ ‬كامبس،‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬برشلونة،‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬إكس‭ (‬تويتر‭ ‬سابقًا‭)‬،‭ ‬خلال‭ ‬فوز‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬على‭ ‬براغا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬ليست‭ ‬عنصرية،‭ (‬فينيسيوس‭) ‬يستحق‭ ‬صفعة‭ ‬لكونه‭ ‬مهرجًا‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬ماذا‭ ‬تمثل‭ ‬هذه‭ ‬التحركات‭ ‬غير‭ ‬الضرورية‭ ‬والتي‭ ‬لا‭ ‬معنى‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬الملعب؟‮»‬

وقام‭ ‬كامبس‭ ‬لاحقا‭ ‬بإزالة‭ ‬منشوره‭ ‬الا‭ ‬انّ‭ ‬رئيس‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬فلورينتينو‭ ‬بيريس‭ ‬قام‭ ‬بإلغاء‭ ‬رحلته‭ ‬الى‭ ‬برشلونة‭ ‬لمتابعة‭ ‬المباراة‭ ‬احتجاجا‭.‬

وقال‭ ‬تشافي،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يتحدث‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬فريقه‭ ‬على‭ ‬شاختار‭ ‬الأربعاء،‭ ‬إن‭ ‬التعليق‭ ‬زاد‭ ‬من‭ ‬التوتر‭ ‬حول‭ ‬المباراة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يوافق‭ ‬عليه‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬علي‭ ‬أن‭ ‬أقول‭ ‬ذلك،‭ ‬لقد‭ ‬حذفها،‭ ‬هذا‭ ‬يكفي،‭ ‬هذا‭ ‬كل‭ ‬شيء‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أحب‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬يثير‭ ‬التوتر،‭ ‬لا‭ (‬محاولات‭ ‬مدريد‭) ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬الحكام،‭ ‬ولا‭ ‬هذه‭ ‬التغريدة‭. ‬أحب‭ ‬اللعب‭ ‬النظيف‭ ‬والإعجاب‭ ‬المتبادل‭.‬‮«‬

واعتذر‭ ‬رافا‭ ‬يوستي،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬برشلونة،‭ ‬لفينيسيوس‭ ‬في‭ ‬حديثه‭ ‬لموفيستار‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬كان‭ ‬فينيسيوس‭ ‬يستمع‭ ‬إلي،‭ ‬فهذا‭ ‬لن‭ ‬يتكرر‮«‬‭.‬

اسلحة‭ ‬الفريقين

ويعوّل‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬على‭ ‬نجمه‭ ‬الجديد‭ ‬الانجليزي‭ ‬جود‭ ‬بيلينغهام‭ ‬الذي‭ ‬سيخوض‭ ‬تحدي‭ ‬الكلاسيكو‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى،‭ ‬بعدما‭ ‬أصبح‭ ‬المدماك‭ ‬الاساسي‭ ‬في‭ ‬تشكيلة‭ ‬أنشيلوتي‭.‬

وبدأ‭ ‬الدولي‭ ‬الانكليزي‭ ‬الموسم‭ ‬بشكل‭ ‬مذهل‭ ‬مسجلا‭ ‬11‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات‭.‬

ولم‭ ‬يكن‭ ‬أشد‭ ‬المتفائلين‭ ‬يتوقعون‭ ‬هذه‭ ‬البداية‭ ‬النارية‭ ‬للاعب‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الالماني‭ ‬السابق،‭ ‬حتى‭ ‬مدرب‭ ‬ريال‭ ‬نفسه،‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬استخدامه‭ ‬لبيلينغهام‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬هجومي‭ ‬أشمل‭. ‬وملأ‭ ‬بيلينغهام‭ ‬سريعا‭ ‬الفراغ‭ ‬الذي‭ ‬تركه‭ ‬رحيل‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة،‭ ‬وعدم‭ ‬تمكن‭ ‬ريال‭ ‬من‭ ‬حسم‭ ‬صفقة‭ ‬انضمام‭ ‬مواطن‭ ‬الأخير‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭.‬

وقال‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬جيد‭. ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬مهم،‭ ‬سوف‭ ‬يتعافى،‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬يوم‭ ‬السبت‮»‬‭.‬

وجاء‭ ‬حديث‭ ‬المدرب‭ ‬الايطالي‭ ‬ليطمئن‭ ‬جمهور‭ ‬الملكي‭ ‬حول‭ ‬جهوزية‭ ‬بيلينغهام‭ ‬بعد‭ ‬خروجه‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬الاخيرة‭ ‬بسبب‭ ‬ألم‭ ‬في‭ ‬الفخذ‭.‬

وسيتعين‭ ‬على‭ ‬برشلونة‭ ‬أن‭ ‬يقرر‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬سيخشى‭ ‬بيلينغهام‭ ‬أو‭ ‬فينيسيوس‭ ‬أكثر،‭ ‬عند‭ ‬تحديد‭ ‬مقاربته‭ ‬للمباراة‭. ‬غالبًا‭ ‬ما‭ ‬قام‭ ‬مدرب‭ ‬برشلونة‭ ‬بوضع‭ ‬قلب‭ ‬الدفاع‭ ‬رونالد‭ ‬أراوخو‭ ‬على‭ ‬يمين‭ ‬الدفاع‭ ‬لمحاولة‭ ‬تقييد‭ ‬فينيسيوس،‭ ‬لكن‭ ‬الأوروغوياني‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬أيضًا‭ ‬أفضل‭ ‬رهان‭ ‬لفريقه‭ ‬لإبقاء‭ ‬بيلينغهام‭ ‬بعيدًا‭ -‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬تمكنت‭ ‬منه‭ ‬بعض‭ ‬الفرق‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

الهمّ‭ ‬الدفاعي‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬وحده‭ ‬ما‭ ‬يؤرق‭ ‬تشافي،‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الغياب‭ ‬المرجح‭ ‬والمستمر‭ ‬لهدّافه‭ ‬ليفاندوفسكي‭ ‬منذ‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي،‭ ‬كما‭ ‬ارتفعت‭ ‬المخاوف‭ ‬لدى‭ ‬الجمهور‭ ‬الكاتالوني‭ ‬من‭ ‬امكانية‭ ‬غياب‭ ‬البرتغالي‭ ‬جواو‭ ‬فيليكس‭ ‬بعد‭ ‬تعرّضه‭ ‬للاصابة‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬القارية‭ ‬الاخيرة،‭ ‬الا‭ ‬انّ‭ ‬الاخير‭ ‬طمأن‭ ‬عشاق‭ ‬النادي‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬بخير‭ ‬وسيخضع‭ ‬لبعض‭ ‬الفحوصات‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬مشاركته‭ ‬السبت‮»‬‭.‬

ويبقى‭ ‬تعويل‭ ‬تشافي‭ ‬على‭ ‬المهاجم‭ ‬فيرّان‭ ‬توريس‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬البولندي،‭ ‬إذ‭ ‬سجّل‭ ‬الاخير‭ ‬5‭ ‬اهداف‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بينها‭ ‬هدف‭ ‬ضد‭ ‬شاختار‭.‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬اخرى،‭ ‬يأمل‭ ‬جيرونا‭ ‬ان‭ ‬يخرج‭ ‬منافساه‭ ‬ريال‭ ‬وبرشلونة‭ ‬بتعادل‭ ‬او‭ ‬ان‭ ‬يخسر‭ ‬الاول‭ ‬مما‭ ‬سيمنحه‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬سيلتا‭ ‬فيغو‭ ‬الجمعة‭.‬

ويحتل‭ ‬جيرونا‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬حاليًا‭ ‬بفارق‭ ‬الاهداف‭ ‬عن‭ ‬ريال‭.‬

كما‭ ‬يتطلع‭ ‬اتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬الى‭ ‬مواصلة‭ ‬عروضه‭ ‬القوية‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬ديبورتيفو‭ ‬ألافيس‭ ‬الاحد‭ ‬آملا‭ ‬في‭ ‬تعثر‭ ‬منافسيه‭.‬

ويحتل‭ ‬اتلتيكو‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬بـ‭ ‬22‭ ‬نقطة‭ ‬لكن‭ ‬مع‭ ‬مباراة‭ ‬أقل،‭ ‬مما‭ ‬يجعله‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬ممتاز‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬انتصاره‭ ‬السادس‭ ‬تواليًا‭.‬

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