كلاسيكو ناري بين برشلونة وريال مدريد

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- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
برشلونة (أ ف ب): سيكون الملعب الأولمبي المؤقت لبرشلونة حامل اللقب مسرحًا لمواجهة الكلاسيكو الاولى لهذا الموسم عندما يستضيف غريمه التقليدي ريال مدريد متصدر الترتيب السبت فيما لا يفصل بينهما سوى نقطة واحدة وذلك ضمن منافسات المرحلة 11 من الدوري الاسباني لكرة القدم.
ومع أنّ برشلونة لم يتلق أي خسارة بعد هذا الموسم، الا انّه أهدر ست نقاط مقابل 5 للملكي، لتكون مباراتهما السبت نارية في ظل السباق المحموم على لقب الدوري. ويخوض الفريق الكاتالوني المباراة في ظل غيابات كثيرة محتملة وعلى رأسها نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي بسبب اصابة في الكاحل، إضافة الى سيرغي روبرتو، الفرنسي جول كونديه، البرازيلي رافينيا والهولندي فرانكي دي يونغ. فيما تحوم الشكوك حول مشاركة بيدري.
في المقابل، يستمر غياب البرازيلي إيدر ميليتاو والحارس البلجيكي تيبو كورتوا، فيما سيعود ناتشو فيرنانديس للمشاركة بعد انتهاء عقوبة الايقاف.
ويدخل الفريقان الى المباراة بعدما حققا الفوز بأقل مجهود في دوري أبطال أوروبا على شاختار دانييتسك الاوكراني وسبورتينغ براغا البرتغالي بالنتيجة ذاتها 2-1 تواليًا، الا انّ فريق المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي سيسعى الى استعادة توازنه محليًا بعد التعادل امام مضيفه إشبيلية 1-1 في الجولة الماضية التي شهدت فوز برشلونة على أتلتيك بلباو 1-0 ليقلّص الفارق مع غريمه المتصدر الى نقطة واحدة.
ولم تخلُ الايام التي تسبق الكلاسيكو من حماوة كبيرة، حيث ادّت تغريدة للمتحدث بإسم نادي برشلونة الى ضجة كبيرة بعدما وصف النجم البرازيلي للريال فينيسيوس جونيور بـ«المهرّج»، بما اعتُبر إساءة عنصرية استدعت انتقادا حتى من مدرب برشلونة تشافي هرنانديس.
وكتب ميكيل كامبس، المتحدث باسم مجلس إدارة برشلونة، على موقع إكس (تويتر سابقًا)، خلال فوز ريال مدريد على براغا الثلاثاء «إنها ليست عنصرية، (فينيسيوس) يستحق صفعة لكونه مهرجًا».
وتابع «ماذا تمثل هذه التحركات غير الضرورية والتي لا معنى لها في وسط الملعب؟»
وقام كامبس لاحقا بإزالة منشوره الا انّ رئيس ريال مدريد فلورينتينو بيريس قام بإلغاء رحلته الى برشلونة لمتابعة المباراة احتجاجا.
وقال تشافي، الذي كان يتحدث بعد فوز فريقه على شاختار الأربعاء، إن التعليق زاد من التوتر حول المباراة، وهو ما لا يوافق عليه.
وأضاف «ليس علي أن أقول ذلك، لقد حذفها، هذا يكفي، هذا كل شيء».
وتابع «لا أحب أي شيء يثير التوتر، لا (محاولات مدريد) الضغط على الحكام، ولا هذه التغريدة. أحب اللعب النظيف والإعجاب المتبادل.«
واعتذر رافا يوستي، نائب رئيس برشلونة، لفينيسيوس في حديثه لموفيستار «إذا كان فينيسيوس يستمع إلي، فهذا لن يتكرر«.
اسلحة الفريقين
ويعوّل أنشيلوتي على نجمه الجديد الانجليزي جود بيلينغهام الذي سيخوض تحدي الكلاسيكو للمرة الاولى، بعدما أصبح المدماك الاساسي في تشكيلة أنشيلوتي.
وبدأ الدولي الانكليزي الموسم بشكل مذهل مسجلا 11 هدفا في 12 مباراة في جميع المسابقات.
ولم يكن أشد المتفائلين يتوقعون هذه البداية النارية للاعب بوروسيا دورتموند الالماني السابق، حتى مدرب ريال نفسه، ذلك على الرغم من استخدامه لبيلينغهام في مركز هجومي أشمل. وملأ بيلينغهام سريعا الفراغ الذي تركه رحيل الفرنسي كريم بنزيمة، وعدم تمكن ريال من حسم صفقة انضمام مواطن الأخير كيليان مبابي.
وقال أنشيلوتي «إنه جيد. لا شيء مهم، سوف يتعافى، سيكون هناك يوم السبت».
وجاء حديث المدرب الايطالي ليطمئن جمهور الملكي حول جهوزية بيلينغهام بعد خروجه في وقت متأخر من المباراة الاخيرة بسبب ألم في الفخذ.
وسيتعين على برشلونة أن يقرر ما إذا كان سيخشى بيلينغهام أو فينيسيوس أكثر، عند تحديد مقاربته للمباراة. غالبًا ما قام مدرب برشلونة بوضع قلب الدفاع رونالد أراوخو على يمين الدفاع لمحاولة تقييد فينيسيوس، لكن الأوروغوياني قد يكون أيضًا أفضل رهان لفريقه لإبقاء بيلينغهام بعيدًا -وهو أمر تمكنت منه بعض الفرق هذا الموسم.
الهمّ الدفاعي لن يكون وحده ما يؤرق تشافي، خصوصا في ظل الغياب المرجح والمستمر لهدّافه ليفاندوفسكي منذ الرابع من الشهر الحالي، كما ارتفعت المخاوف لدى الجمهور الكاتالوني من امكانية غياب البرتغالي جواو فيليكس بعد تعرّضه للاصابة في المباراة القارية الاخيرة، الا انّ الاخير طمأن عشاق النادي بأنه «بخير وسيخضع لبعض الفحوصات للتأكد من مشاركته السبت».
ويبقى تعويل تشافي على المهاجم فيرّان توريس في ظل غياب البولندي، إذ سجّل الاخير 5 اهداف في جميع المسابقات هذا الموسم بينها هدف ضد شاختار.
من ناحية اخرى، يأمل جيرونا ان يخرج منافساه ريال وبرشلونة بتعادل او ان يخسر الاول مما سيمنحه صدارة الترتيب، في حال فوزه على ضيفه سيلتا فيغو الجمعة.
ويحتل جيرونا المركز الثاني حاليًا بفارق الاهداف عن ريال.
كما يتطلع اتلتيكو مدريد الى مواصلة عروضه القوية عندما يستضيف ديبورتيفو ألافيس الاحد آملا في تعثر منافسيه.
ويحتل اتلتيكو المركز الرابع بـ 22 نقطة لكن مع مباراة أقل، مما يجعله في موقف ممتاز إذا ما تمكن من تحقيق انتصاره السادس تواليًا.
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