بيلينغهام يطمح إلى التألق في الكلاسيكو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

برشلونة‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يريد‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الانكليزي‭ ‬المتألق‭ ‬في‭ ‬موسمه‭ ‬الأول‭ ‬مع‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬جود‭ ‬بيلينغهام‭ ‬ان‭ ‬يترك‭ ‬بصمة‭ ‬عندما‭ ‬يخوض‭ ‬باكورة‭ ‬مبارياته‭ ‬في‭ ‬الكلاسيكو‭ ‬ضد‭ ‬الغريم‭ ‬التقليدي‭ ‬برشلونة‭ ‬في‭ ‬عقر‭ ‬دار‭ ‬الأخير‭ ‬غدًا‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬إسبانيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ومنذ‭ ‬قدومه‭ ‬الى‭ ‬صفوف‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الالماني‭ ‬في‭ ‬صفقة‭ ‬ضخمة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الانتقالات‭ ‬الصيفية،‭ ‬فرض‭ ‬بيلينغهام‭ ‬نفسه‭ ‬كعنصر‭ ‬مؤثر‭ ‬في‭ ‬تشكيلة‭ ‬المدرب‭ ‬الايطالي‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تسجيله‭ ‬11‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬مذهلة‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬أحد‭ ‬يتصورها،‭ ‬حتى‭ ‬مدرب‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬نفسه‭.‬

عوضت‭ ‬أهداف‭ ‬بيلينغهام‭ ‬رحيل‭ ‬المهاجم‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة‭ ‬صاحب‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬والمنتقل‭ ‬الى‭ ‬صفوف‭ ‬اتحاد‭ ‬جدة‭ ‬السعودي،‭ ‬والفشل‭ ‬في‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬مهاجم‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭.‬

وقال‭ ‬بيلينغهام‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬النافذة‭ ‬الدولية‭ ‬الاخيرة‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬هو‭ ‬النادي‭ ‬الذي‭ ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬فيه‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬العشر‭ ‬إلى‭ ‬الخمس‭ ‬عشرة‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬حياتي،‭ ‬وأنا‭ ‬سعيد‭ ‬في‭ ‬تجربتي‭ ‬معه‭ ‬حتى‭ ‬الآن‮»‬‭.‬

وقع‭ ‬مشجعو‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬حب‭ ‬بيلينغهام،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬المعروف‭ ‬أنهم‭ ‬متقلبون‭ ‬وحتى‭ ‬النجم‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬هدافه‭ ‬التاريخي‭ ‬لم‭ ‬يسلم‭ ‬من‭ ‬صافرات‭ ‬سانتياغو‭ ‬برنابيو‭ ‬عندما‭ ‬قدم‭ ‬اداء‭ ‬باهتا‭.‬

كان‭ ‬بيلينغهام‭ ‬حاسما‭ ‬مرة‭ ‬جديدة‭ ‬عندما‭ ‬سجل‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬لريال‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬براغا‭ ‬البرتغالي‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬ابطال‭ ‬اوروبا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ليخرج‭ ‬فريقه‭ ‬فائزا‭ ‬2‭-‬1‭ ‬محققا‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬تواليا‭.‬

وخرج‭ ‬بيلينغهام‭ ‬من‭ ‬الملعب‭ ‬في‭ ‬اواخر‭ ‬المباراة‭ ‬بسبب‭ ‬آلام‭ ‬في‭ ‬الفخذ‭ ‬لكن‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬ما‭ ‬يدعو‭ ‬للقلق‭ ‬وقال‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬جيدة‭. ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬مهم،‭ ‬سوف‭ ‬يتعافى،‭ ‬سيكون‭ ‬متواجدا‭ ‬السبت‮»‬‭.‬

ويملك‭ ‬بيلينغهام‭ ‬رصيدا‭ ‬شعبيا‭ ‬هائلا‭ ‬لدى‭ ‬أنصار‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬خلافا‭ ‬للاعبين‭ ‬سابقين‭ ‬أمثال‭ ‬الويلزي‭ ‬غاريث‭ ‬بايل‭ ‬الذي‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يحظ‭ ‬بعطف‭ ‬الجماهير‭ ‬كونه‭ ‬منغلق‭ ‬على‭ ‬نفسه‭ ‬والأمر‭ ‬ينطبق‭ ‬على‭ ‬البلجيكي‭ ‬ادين‭ ‬هازار‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬لاصابات‭ ‬متكررة‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الفريق‭ ‬ولم‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬اظهار‭ ‬موهبته‭ ‬الحقيقية‭.‬

رحب‭ ‬أنصار‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬بشكل‭ ‬رائع‭ ‬بييلينغهام‭ ‬وكشف‭ ‬الاخير‭ ‬ان‭ ‬ساقيه‭ ‬كانتا‭ ‬ترتجفان‭ ‬عندما‭ ‬سمع‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬مشجعي‭ ‬الفريق‭ ‬ينشدون‭ ‬له‭ ‬أغنية‭ ‬فرقة‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬بيتلز‮»‬‭ ‬الشهيرة‭ ‬‮«‬هاي‭ ‬جود‮»‬،‭ ‬فرد‭ ‬لهم‭ ‬الجميل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اداء‭ ‬مبهر‭ ‬على‭ ‬أرضية‭ ‬المستطيل‭ ‬الاخضر‭.‬

يجمع‭ ‬لاعب‭ ‬برمينغهام‭ ‬سيتي‭ ‬وبوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬السابق‭ ‬بين‭ ‬المهارة‭ ‬الفنية‭ ‬والرشاقة‭ ‬مع‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬صعبا‭ ‬على‭ ‬مدافعي‭ ‬الفرق‭ ‬المنافسة‭ ‬ايقافه‭.‬

‮«‬أفضل‭ ‬بعشر‭ ‬مرات‮»‬‭ ‬

‭ ‬تألق‭ ‬بيلينغهام‭ ‬مع‭ ‬دورتموند‭ ‬وكان‭ ‬قاب‭ ‬قوسين‭ ‬او‭ ‬ادنى‭ ‬من‭ ‬احراز‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الالماني‭ ‬لولا‭ ‬تعثره‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الاخيرة‭ ‬امام‭ ‬ماينتس‭ ‬ليفوز‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬باللقب‭ ‬بفارق‭ ‬الاهداف‭ ‬عنه‭.‬

اما‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬فمستواه‭ ‬في‭ ‬تصاعد‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬انه‭ ‬يجاور‭ ‬لاعبين‭ ‬سبق‭ ‬لهم‭ ‬الفوز‭ ‬بدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬وعلى‭ ‬رأسهم‭ ‬الالماني‭ ‬توني‭ ‬كروس‭ ‬وصانع‭ ‬الالعاب‭ ‬الكرواتي‭ ‬لوكا‭ ‬مودريتش‭. ‬واعترف‭ ‬بيلينغهام‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬في‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬أفضل‭ ‬بعشر‭ ‬مرات‭ ‬مما‭ ‬كنت‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬أنا‭ ‬أتعلم‭ ‬كل‭ ‬يوم‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬مثل‭ ‬الإسفنجة،‭ ‬أتقبل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يقوله‭ ‬لي‭ ‬زملائي‭ ‬في‭ ‬الفريق‭. ‬ولهذا‭ ‬السبب‭ ‬بدأت‭ ‬الموسم‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‮»‬‭.‬

في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬اللاعبين‭ ‬قد‭ ‬يشعرون‭ ‬بالرهبة‭ ‬من‭ ‬التحدي‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬تمثيل‭ ‬أكبر‭ ‬نادٍ‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬العالمية،‭ ‬فقد‭ ‬تعامل‭ ‬بيلينغهام‭ ‬مع‭ ‬الأمر‭ ‬بأعصاب‭ ‬هادئة‭.‬

ولا‭ ‬شك‭ ‬بأن‭ ‬بيلينغهام‭ ‬سيدخل‭ ‬قلوب‭ ‬انصار‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬اكثر‭ ‬واكثر‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬فريقه‭ ‬الى‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬برشلونة‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الكلاسيكو‭ ‬غدًا‭ ‬السبت‭.‬