مدفيديف يتجاوز ديميتروف ويبلغ ربع النهائي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

فيينا‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تابع‭ ‬الروسي‭ ‬دانييل‭ ‬مدفيديف،‭ ‬المصنف‭ ‬ثالثا‭ ‬عالميا،‭ ‬حملة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬لقبه‭ ‬بطلا‭ ‬لدورة‭ ‬فيينا‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ (‬500‭)‬،‭ ‬بعدما‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬تأخره‭ ‬بمجموعة‭ ‬أمام‭ ‬البلغاري‭ ‬غريغور‭ ‬ديميتروف‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬3‭-‬6‭ ‬و6‭-‬2‭ ‬و6‭-‬4،‭ ‬ليبلغ‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭.‬

واحتاج‭ ‬مدفيديف‭ ‬إلى‭ ‬ساعتين‭ ‬و5‭ ‬دقائق‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬في‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي،‭ ‬حيث‭ ‬سيواجه‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬المقبل‭ ‬مواطنه‭ ‬كارين‭ ‬خاتشانوف‭ ‬الثامن‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭.‬

ووفت‭ ‬المواجهة‭ ‬بين‭ ‬متنافسين‭ ‬يلعبان‭ ‬باسلوبين‭ ‬مختلفين‭ ‬بجميع‭ ‬وعودها،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬مدفيديف‭ ‬المصنف‭ ‬اول‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬احقيته‭ ‬بالدفاع‭ ‬عن‭ ‬لقبه،‭ ‬فيما‭ ‬تابع‭ ‬ديميتروف‭ ‬اللعب‭ ‬بمستوى‭ ‬رائع‭ ‬والذي‭ ‬ظهر‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬شانغهاي‭.‬

وهو‭ ‬الفوز‭ ‬السادس‭ ‬لمدفيديف‭ ‬على‭ ‬ديميتروف‭ ‬في‭ ‬ثامن‭ ‬مواجهة‭ ‬بينهما،‭ ‬مقابل‭ ‬خسارتين‭ ‬آخرها‭ ‬في‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬إنديان‭ ‬ويلز‭ ‬لماسترز‭ ‬الألف‭ ‬نقطة‭ ‬عام‭ ‬2021‭.‬

كما‭ ‬التقى‭ ‬مدفيديف‭ ‬وديميتروف‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬فيينا‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬وفاز‭ ‬الروسي‭ ‬6-4‭ ‬و6‭-‬2،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتوج‭ ‬باللقب‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الكندي‭ ‬دينيس‭ ‬شابوفالوف‭.‬

غير‭ ‬أن‭ ‬ديميترف‭ ‬قاوم‭ ‬هذه‭ ‬المرة،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬ما‭ ‬فعل‭ ‬قبل‭ ‬أسبوعين‭ ‬في‭ ‬شانغهاي‭ ‬حين‭ ‬فاز‭ ‬على‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراس‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬مواجهات‭ ‬بينهما‭.‬

وبخلاف‭ ‬مدفيديف،‭ ‬لم‭ ‬يجد‭ ‬مواطنه‭ ‬أندري‭ ‬روبليف‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬الإيطالي‭ ‬ماتيو‭ ‬أرنالدي‭ ‬7‭-‬5‭ ‬و6‭-‬3،‭ ‬فيما‭ ‬فاز‭ ‬الكرواتي‭ ‬بورنا‭ ‬غويو‭ ‬المشارك‭ ‬ببطاقة‭ ‬دعوة‭ ‬على‭ ‬الأميركي‭ ‬تومي‭ ‬بول‭ ‬السادس‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و6‭-‬4‭.‬