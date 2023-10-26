مدفيديف يتجاوز ديميتروف ويبلغ ربع النهائي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
فيينا (أ ف ب): تابع الروسي دانييل مدفيديف، المصنف ثالثا عالميا، حملة الدفاع عن لقبه بطلا لدورة فيينا الدولية في كرة المضرب (500)، بعدما نجح في قلب تأخره بمجموعة أمام البلغاري غريغور ديميتروف إلى فوز 3-6 و6-2 و6-4، ليبلغ الدور ربع النهائي.
واحتاج مدفيديف إلى ساعتين و5 دقائق للفوز على منافسه في ثمن النهائي، حيث سيواجه في الدور المقبل مواطنه كارين خاتشانوف الثامن اليوم الجمعة.
ووفت المواجهة بين متنافسين يلعبان باسلوبين مختلفين بجميع وعودها، حيث أكد مدفيديف المصنف اول في الدورة احقيته بالدفاع عن لقبه، فيما تابع ديميتروف اللعب بمستوى رائع والذي ظهر به في دورة شانغهاي.
وهو الفوز السادس لمدفيديف على ديميتروف في ثامن مواجهة بينهما، مقابل خسارتين آخرها في ثمن نهائي دورة إنديان ويلز لماسترز الألف نقطة عام 2021.
كما التقى مدفيديف وديميتروف في نصف نهائي دورة فيينا العام الماضي وفاز الروسي 6-4 و6-2، قبل أن يتوج باللقب على حساب الكندي دينيس شابوفالوف.
غير أن ديميترف قاوم هذه المرة، على غرار ما فعل قبل أسبوعين في شانغهاي حين فاز على الإسباني كارلوس ألكاراس للمرة الاولى في 4 مواجهات بينهما.
وبخلاف مدفيديف، لم يجد مواطنه أندري روبليف صعوبة في التغلب على الإيطالي ماتيو أرنالدي 7-5 و6-3، فيما فاز الكرواتي بورنا غويو المشارك ببطاقة دعوة على الأميركي تومي بول السادس 6-3 و6-4.
MENAFN26102023000055011008ID1107314295
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.