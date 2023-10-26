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بيريس لتثبيت موقعه في ريد بول على أرضه

10/26/2023 7:26:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

مكسيكو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬سيسعى‭ ‬المكسيكي‭ ‬سيرخيو‭ ‬بيريس‭ ‬لتثبيت‭ ‬موقعه‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬الهولندي‭ ‬ماكس‭ ‬فيرستابن‭ ‬الفائز‭ ‬باللقب‭ ‬وذلك‭ ‬عندما‭ ‬يخوض‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬وبين‭ ‬جمهوره‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬المكسيك‭ ‬الكبرى‭.‬

وفيما‭ ‬يبحث‭ ‬فيرستابن،‭ ‬المتوج‭ ‬حديثًا‭ ‬بلقب‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للسائقين‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة،‭ ‬عن‭ ‬فوز‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬احدى‭ ‬أفضل‭ ‬حلباته‭ ‬على‭ ‬الاطلاق،‭ ‬يتطلع‭ ‬بيريس‭ ‬الى‭ ‬وضع‭ ‬حدّ‭ ‬لسلسلة‭ ‬من‭ ‬السباقات‭ ‬الباهتة‭ ‬في‭ ‬سعيه‭ ‬لضمان‭ ‬احتلال‭ ‬احد‭ ‬المراكز‭ ‬الثلاثة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭.‬

وقال‭ ‬بيريس،‭ ‬الذي‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬جماهيره‭ ‬الصاخبة‭ ‬عدم‭ ‬دعمه‭ ‬وحيدا،‭ ‬بل‭ ‬وزميله‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬لصيحات‭ ‬الاستهجان‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬فيرستابن‭ ‬بسباق‭ ‬جائزة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الكبرى‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي‭ ‬‮»‬إنها‭ ‬أهم‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬أسبوع‭ ‬لي‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬ولا‭ ‬أستطيع‭ ‬الانتظار‭ ‬حتى‭ ‬السباق‭ ‬على‭ ‬أرضي‮«‬‭.‬

وأضاف‭ ‬بيريس‭ ‬‮»‬كان‭ ‬الدعم‭ ‬في‭ ‬أوستن‭ ‬مجنونًا‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬لذلك‭ ‬لا‭ ‬أستطيع‭ ‬حتى‭ ‬أن‭ ‬أتخيل‭ ‬كيف‭ ‬ستكون‭ ‬المكسيك‭. ‬سيكون‭ ‬السباق‭ ‬مميزًا‭ ‬للغاية‭. ‬أنا‭ ‬متفائل‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬أريد‭ ‬أن‭ ‬تخرج‭ ‬المكسيك‭ ‬كلها،‭ ‬ولكن‭ ‬لدعم‭ ‬فريق‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬بأكمله‭ -‬وليس‭ ‬أنا‭ ‬فقط‮»‬‭.‬

فاز‭ ‬بيريس‭ ‬بسباقين‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يتراجع‭ ‬اداؤه،‭ ‬لكنه‭ ‬احتل‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬نسختين‭ ‬من‭ ‬جائزة‭ ‬المكسيك،‭ ‬ورغم‭ ‬انّه‭ ‬يملك‭ ‬عقدا‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬حتى‭ ‬العام‭ ‬2024،‭ ‬الا‭ ‬انه‭ ‬بأمسّ‭ ‬الحاجة‭ ‬لتحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬السابع‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭.‬

ومرّت‭ ‬علاقة‭ ‬بيريس‭ ‬بفيرستابن‭ ‬بفترة‭ ‬عصيبة‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وتحديدا‭ ‬في‭ ‬البرازيل،‭ ‬ولم‭ ‬يتوان‭ ‬جمهوره،‭ ‬الذي‭ ‬لطالما‭ ‬واكبه‭ ‬بقوة،‭ ‬باعتباره‭ ‬أول‭ ‬سائق‭ ‬مكسيكي‭ ‬يفوز‭ ‬بالجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬بلاده،‭ ‬في‭ ‬إظهار‭ ‬مشاعره،‭ ‬كما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬أوستن‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬كريستيان‭ ‬هورنر‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬ماكس‭ ‬سيحظى‭ ‬باستقبال‭ ‬حار‭ ‬في‭ ‬المكسيك‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬انّ‭ ‬ذلك‭ ‬لن‭ ‬يؤثر‭ ‬عليه‭.‬

وسيركز‭ ‬فيرستابن،‭ ‬الذي‭ ‬يتسم‭ ‬بالواقعية‭ ‬دائمًا،‭ ‬على‭ ‬الفوز،‭ ‬واعترف‭ ‬بعد‭ ‬المعركة‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬خاضها‭ ‬للتقدم‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬ثمّ‭ ‬الفوز‭ ‬الاحد‭ ‬الماضي،‭ ‬انّه‭ ‬يواجه‭ ‬تجديا‭ ‬آخر‭ ‬هذا‭ ‬الاسبوع‭.‬

وقال‭: ‬‮»‬إنه‭ ‬لأمر‭ ‬رائع‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬في‭ ‬المكسيك‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮»‬لدينا‭ ‬تاريخ‭ ‬عظيم‭ ‬هنا،‭ ‬حيث‭ ‬فزنا‭ ‬وصعدنا‭ ‬إلى‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬العامين‭ ‬الماضيين،‭ ‬وهو‭ ‬سباق‭ ‬تشيكو‭ (‬أي‭ ‬بيريس‭) ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أيضًا،‭ ‬لذا‭ ‬سيكون‭ ‬سباقًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا‮«‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮»‬الأجواء‭ ‬رائعة‭ ‬دائمًا‭ ‬وهي‭ ‬أعلى‭ ‬حلبة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الارتفاع‭ ‬عن‭ ‬سطح‭ ‬البحر،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يشكل‭ ‬ضغطًا‭ ‬على‭ ‬السيارات‭. ‬كانت‭ ‬سيارتنا‭ ‬خالية‭ ‬من‭ ‬الأخطاء‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬الظروف،‭ ‬لذا‭ ‬أتطلع‭ ‬إلى‭ ‬رؤية‭ ‬مستوى‭ ‬أدائنا‮«‬‭.‬

نوريس‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬فوزه‭ ‬الأول

وحقّق‭ ‬فيرستابن‭ ‬فوزه‭ ‬الـ50‭ ‬في‭ ‬تكساس،‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬حقّق‭ ‬فوزا‭ ‬آخر‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬الاسبوع،‭ ‬مما‭ ‬سيرفع‭ ‬حصيلته‭ ‬من‭ ‬الانتصارات‭ ‬الى‭ ‬16‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬واحد‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬قياسي،‭ ‬سيتساوى‭ ‬حينها‭ ‬مع‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬الفرنسي‭ ‬ألان‭ ‬بروست‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الانتصارات‭ ‬مع‭ ‬51‭.‬

كذلك،‭ ‬سيرفع‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬المرات‭ ‬التي‭ ‬صعد‭ ‬فيها‭ ‬الى‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬الى‭ ‬18،‭ ‬بمجموع‭ ‬سبق‭ ‬ان‭ ‬احرزه‭ ‬عام‭ ‬2021‭.‬

وبعد‭ ‬فوزه‭ ‬بأربعة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬آخر‭ ‬خمسة‭ ‬سباقات‭ ‬في‭ ‬المكسيك،‭ ‬سيكون‭ ‬فيرستابن‭ ‬تحت‭ ‬المجهر،‭ ‬لكنه‭ ‬يدرك‭ ‬تماما‭ ‬أنّ‭ ‬سائق‭ ‬مرسيدس‭ ‬البريطاني‭ ‬لويس‭ ‬هاميلتون‭ ‬كان‭ ‬الاقرب‭ ‬له،‭ ‬حيث‭ ‬احتل‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بفارق‭ ‬ثانيتين‭ ‬عنه‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬استبعاد‭ ‬الاخير‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭ ‬‮«‬فيا‮»‬‭ ‬بسبب‭ ‬مخالفة‭ ‬في‭ ‬ارضية‭ ‬سيارته‭.‬

فاز‭ ‬هاميلتون‭ ‬مرتين‭ ‬سابقا‭ ‬في‭ ‬المكسيك‭ ‬واحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬2021‭ ‬و2022‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬يشكّل‭ ‬البريطاني‭ ‬لاندو‭ ‬نوريس‭ ‬سائق‭ ‬ماكلارين‭ ‬الذي‭ ‬تقدم‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬تهديدا‭ ‬صريحا‭ ‬حيث‭ ‬يتطلع‭ ‬الى‭ ‬تفادي‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬المسجل‭ ‬باسم‭ ‬الالماني‭ ‬نيك‭ ‬هيدفيلد‭ ‬الذي‭ ‬صعد‭ ‬13‭ ‬مرة‭ ‬الى‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تحقيق‭ ‬اي‭ ‬فوز‭.‬

لكن‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬ذلك،‭ ‬سيبقى‭ ‬بيريس‭ ‬على‭ ‬ارضه‭ ‬بمثابة‭ ‬الخطر‭ ‬الاكبر‭ ‬لزميله‭ ‬في‭ ‬ريد‭ ‬بول،‭ ‬بعد‭ ‬تقدمه‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬اثر‭ ‬استبعاد‭ ‬هاميلتون،‭ ‬ليتقدم‭ ‬حاليًا‭ ‬بفارق‭ ‬39‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬العام،‭ ‬حيث‭ ‬يحلم‭ ‬هورنر‭ ‬بالظفر‭ ‬بأول‭ ‬مركزين‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬ريد‭ ‬بول‭.‬

وقال‭ ‬بيريس‭ ‬‮«‬الأمر‭ ‬ليس‭ ‬مثاليًا‭ ‬عندما‭ ‬تمر‭ ‬بفترة‭ ‬صعبة،‭ ‬لكني‭ ‬أحب‭ ‬التحدي‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬العودة‭.‬‮«‬

وتابع‭ ‬‮»‬أسهل‭ ‬شيء‭ ‬هو‭ ‬الخروج،‭ ‬لكنني‭ ‬لستُ‭ ‬كذلك،‭ ‬لستُ‭ ‬كذلك‭ ‬ولن‭ ‬أستسلم‮«‬‭.‬

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