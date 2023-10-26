الاتحاد البلغاري يفسخ عقد مدربه الصربي كرستايتش

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
صوفيا – (أ ف ب): أعلن الاتحاد البلغاري لكرة القدم أمس الخميس فسخ العقد الذي يربطه بالمدرب الصربي ملادن كرستايتش بسبب نتائج المنتخب الأول غير المرضية ضمن تصفيات كأس أوروبا 2024.
وأصدر الاتحاد البلغاري بيانا جاء فيه «تم فسخ عقد المدرب الذي ينتهي عام 2024».
وكان المنتخب البلغاري خسر امام نظيره الليتواني صفر-2 في 14 من الشهر الحالي ضمن التصفيات الاوروبية حيث يحتل المركز الاخير في مجموعته مع نقطتين من 6 مباريات، قبل ان يسقط امام ألبانيا في مباراة ودية في تيرانا بعدها بثلاثة ايام.
وكان كرستايتش وهو ثاني مدرب أجنبي يتولى الاشراف على منتخب بلغاريا بعد الالماني لوثار ماتيوس (2010-2011)، تسلم منصبه في يوليو عام 2022 ووعد «ان يبذل قصارة جهده لجعل المنتخب البلغاري اقوى»، لكنه اشار في الوقت ذاته أنه «لا يملك عصا سحرية».
وأعلن المدير الفني في الاتحاد البلغاري ايفان ايفانوف ان اسم المدرب الجديد سيُعلن في الاول من نوفمبر.
MENAFN26102023000055011008ID1107314293
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.