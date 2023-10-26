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الاتحاد البلغاري يفسخ عقد مدربه الصربي كرستايتش

10/26/2023 7:26:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

صوفيا‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬البلغاري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬فسخ‭ ‬العقد‭ ‬الذي‭ ‬يربطه‭ ‬بالمدرب‭ ‬الصربي‭ ‬ملادن‭ ‬كرستايتش‭ ‬بسبب‭ ‬نتائج‭ ‬المنتخب‭ ‬الأول‭ ‬غير‭ ‬المرضية‭ ‬ضمن‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬2024‭.‬

وأصدر‭ ‬الاتحاد‭ ‬البلغاري‭ ‬بيانا‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭ ‬‮«‬تم‭ ‬فسخ‭ ‬عقد‭ ‬المدرب‭ ‬الذي‭ ‬ينتهي‭ ‬عام‭ ‬2024‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬المنتخب‭ ‬البلغاري‭ ‬خسر‭ ‬امام‭ ‬نظيره‭ ‬الليتواني‭ ‬صفر‭-‬2‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬ضمن‭ ‬التصفيات‭ ‬الاوروبية‭ ‬حيث‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الاخير‭ ‬في‭ ‬مجموعته‭ ‬مع‭ ‬نقطتين‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬مباريات،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يسقط‭ ‬امام‭ ‬ألبانيا‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬ودية‭ ‬في‭ ‬تيرانا‭ ‬بعدها‭ ‬بثلاثة‭ ‬ايام‭.‬

وكان‭ ‬كرستايتش‭ ‬وهو‭ ‬ثاني‭ ‬مدرب‭ ‬أجنبي‭ ‬يتولى‭ ‬الاشراف‭ ‬على‭ ‬منتخب‭ ‬بلغاريا‭ ‬بعد‭ ‬الالماني‭ ‬لوثار‭ ‬ماتيوس‭ (‬2010-2011‭)‬،‭ ‬تسلم‭ ‬منصبه‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬ووعد‭ ‬‮«‬ان‭ ‬يبذل‭ ‬قصارة‭ ‬جهده‭ ‬لجعل‭ ‬المنتخب‭ ‬البلغاري‭ ‬اقوى‮»‬،‭ ‬لكنه‭ ‬اشار‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يملك‭ ‬عصا‭ ‬سحرية‮»‬‭.‬

وأعلن‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬البلغاري‭ ‬ايفان‭ ‬ايفانوف‭ ‬ان‭ ‬اسم‭ ‬المدرب‭ ‬الجديد‭ ‬سيُعلن‭ ‬في‭ ‬الاول‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭.‬

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