دونتشيتش يُفسد انطلاقة ويمبانياما

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- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
سان انتونيو (الولايات المتحدة) – (أ ف ب): استهل النجم الفرنسي الواعد فيكتور ويمبانياما مسيرته في دوري كرة السلة الامريكي للمحترفين بتسجيله 15 نقطة الا انّ فريقه سان أنتونيو سبيرز خسر على يد دالاس مافريكس 119-126 حيث انتزع السلوفيني لوكا دونتشيتش الاضواء بإحرازه ثلاثية مزدوجة الاربعاء.
وسجّل اللاعب الفرنسي الذي حلّ في المركز الاول في قائمة «درافت»، والذي دخل ايضا في مشكلة الاخطاء خلال النصف الثاني، 6 من اصل 9 محاولات من جميع المسافات، ومنها 3 ثلاثيات من اصل 5، إضافة الى 5 متابعات وتمريرتين حاسمتين وسرقتين للكرة وحائط صد واحد في 23 دقيقة لعب.
وقال ويمبانياما (19 عامًا و2.24 م) الذي يعتبر من أفضل المواهب منذ ليبرون جيمس «كان الأمر مليئا بالمشاعر. كان الامر ليكون مثاليا أن نفوز».
وتابع نجم الارتكاز الفرنسي «الليلة تمثل البداية حقًا. لا يزال هذا حلمًا، وآمل أن أحافظ على هذا الشعور بالحلم».
من جهته، أبدع لاعب الجناح دونتشيتش في انطلاقة الموسم مسجلا 33 نقطة مع 14 متابعة و10 تمريرات حاسمة لمصلحة مافريكس. وقال بعد المباراة «كل شيء يبدأ بدفاعنا. لقد لعبنا دفاعًا جيدًا طوال ثلاثة ارباع ولكن بشكل خاص في النهاية نجحنا في اغلاق منطقتنا».
ورغم الخسارة، اظهر ويمبانياما لمحات ساحرة ومزيد من المهارات والقدرة على التحرّك بمرونة والتصويب من المسافات البعيدة.
وقال ويمبانياما عن أدائه «كنت سعيدا. إنه يمثل ما اطمح اليه».
وأضاف «لكنّ الاداء عموما لم يكن استثنائيا. لكني آمل أن ما سأفعله بعد ذلك سيجعله مميزا».
ارتكب ويمبانياما خطأين في الربع الاول، ثمّ آخرين في بداية الربع الثالث، والخامس بعد 26 ثانية من انطلاقة الرابع.
وأوضح عن ذلك «ربما أردت أن أؤدي بشكل جيد للغاية، وألا أضع طاقتي في الأشياء الصحيحة».
وأضاف «لست بحاجة إلى بذل الكثير من الطاقة في الدفاع. تعلمت من المباراة الأولى. هذه أشياء بسيطة». وعاد ويمبانياما الى الملعب قبل سبع دقائق من النهاية ودبّ الحماسة مجددا لدى فريقه حيث سجّل 7 نقاط في فترة قصيرة ليمنح سبيرز التقدم 113-112.
ومن ثمّ سجّل نقطتين أخريين لتتعادل النتيجة 115-115 قبل اقل من أربع دقائق على النهاية، الا انّ مافريكس اظهر خبرة كبيرة في التعامل مع اللحظات الاخيرة.
وقال مدرب سبيرز غريغ بوبوفيتش عن ويمبانياما «لحسن الحظ بالنسبة لنا فهو شاب ذو مهارات عالية ويحظى بالأولوية».
وتابع «ليس من الضروري أن أعلمه كيف يصبح محترفًا».
تاتوم يقود بوسطن للفوز
من جهة أخرى، قاد كل من جايسون تاتوم بتسجيله 34 نقطة مع 11 متابعة واللاتفي كريستابس بورزينغيس بـ 30 نقطة فريقهما بوسطن سليتكس للفوز على نيويورك نيكس بصعوبة 108-104.
وأحرز بورينغيس أكبر مجموع من النقاط لأي لاعب يخوض مباراته الاولى بقميص سلتيكس في التاريخ. وفاز ساكرامنتو كينغز بقيادة هاريسون بارنز صاحب الـ 33 نقطة على يوتا جاز 130-114.
كذلك، أحرز الكندي شاي غيلجيوس-ألكسندر 31 نقطة ليقود اوكلاهوما سيتي ثاندر لتخطي مضيفه شيكاغو بولز 124-104.
وسجّل دونافان ميتشيل ثلاثية قبل 12.1 ثانية من النهاية ليمنح كليفلاند كافالييرز فوزا ثمينا على حساب مضيفه بروكلين نتس 114-113.
برز ميتشيل وماكس ستروس من جانب كافالييرز بتسجيلهما 27 نقطة لكل منهما.
وفاز ميامي هيت بفضل الثنائي بام أديبايو صاحب الـ 22 نقطة وجيمي باتلر (19) على حساب ديترويت بيستونز 103-102.
كما تغلب نيو أورليانز بليكانز على حساب مضيفه ممفيس غريزليز 111-104، في مباراة تألق فيها لدى الفائز الثنائي سي جي ماكولوم مع 24 نقطة وزايون ويليامسون مع 23.
وحقّق أورلاندو ماجيك فوزًا سهلاً على هيوستن روكتس 116-86، ولوس انجليس كليبرز على بورتلاند ترايل بلايزرز 123-111.
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