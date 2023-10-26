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دونتشيتش يُفسد انطلاقة ويمبانياما

10/26/2023 7:26:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

سان‭ ‬انتونيو‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭) ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬استهل‭ ‬النجم‭ ‬الفرنسي‭ ‬الواعد‭ ‬فيكتور‭ ‬ويمبانياما‭ ‬مسيرته‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الامريكي‭ ‬للمحترفين‭ ‬بتسجيله‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬الا‭ ‬انّ‭ ‬فريقه‭ ‬سان‭ ‬أنتونيو‭ ‬سبيرز‭ ‬خسر‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬دالاس‭ ‬مافريكس‭ ‬119‭-‬126‭ ‬حيث‭ ‬انتزع‭ ‬السلوفيني‭ ‬لوكا‭ ‬دونتشيتش‭ ‬الاضواء‭ ‬بإحرازه‭ ‬ثلاثية‭ ‬مزدوجة‭ ‬الاربعاء‭.‬

وسجّل‭ ‬اللاعب‭ ‬الفرنسي‭ ‬الذي‭ ‬حلّ‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الاول‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬‮«‬درافت‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬دخل‭ ‬ايضا‭ ‬في‭ ‬مشكلة‭ ‬الاخطاء‭ ‬خلال‭ ‬النصف‭ ‬الثاني،‭ ‬6‭ ‬من‭ ‬اصل‭ ‬9‭ ‬محاولات‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬المسافات،‭ ‬ومنها‭ ‬3‭ ‬ثلاثيات‭ ‬من‭ ‬اصل‭ ‬5،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬5‭ ‬متابعات‭ ‬وتمريرتين‭ ‬حاسمتين‭ ‬وسرقتين‭ ‬للكرة‭ ‬وحائط‭ ‬صد‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬دقيقة‭ ‬لعب‭. ‬

وقال‭ ‬ويمبانياما‭ (‬19‭ ‬عامًا‭ ‬و2‭.‬24‭ ‬م‭) ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬المواهب‭ ‬منذ‭ ‬ليبرون‭ ‬جيمس‭ ‬‮«‬كان‭ ‬الأمر‭ ‬مليئا‭ ‬بالمشاعر‭. ‬كان‭ ‬الامر‭ ‬ليكون‭ ‬مثاليا‭ ‬أن‭ ‬نفوز‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬نجم‭ ‬الارتكاز‭ ‬الفرنسي‭ ‬‮«‬الليلة‭ ‬تمثل‭ ‬البداية‭ ‬حقًا‭. ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬هذا‭ ‬حلمًا،‭ ‬وآمل‭ ‬أن‭ ‬أحافظ‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الشعور‭ ‬بالحلم‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أبدع‭ ‬لاعب‭ ‬الجناح‭ ‬دونتشيتش‭ ‬في‭ ‬انطلاقة‭ ‬الموسم‭ ‬مسجلا‭ ‬33‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬14‭ ‬متابعة‭ ‬و10‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬لمصلحة‭ ‬مافريكس‭. ‬وقال‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭ ‬‮«‬كل‭ ‬شيء‭ ‬يبدأ‭ ‬بدفاعنا‭. ‬لقد‭ ‬لعبنا‭ ‬دفاعًا‭ ‬جيدًا‭ ‬طوال‭ ‬ثلاثة‭ ‬ارباع‭ ‬ولكن‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬نجحنا‭ ‬في‭ ‬اغلاق‭ ‬منطقتنا‮»‬‭.‬

ورغم‭ ‬الخسارة،‭ ‬اظهر‭ ‬ويمبانياما‭ ‬لمحات‭ ‬ساحرة‭ ‬ومزيد‭ ‬من‭ ‬المهارات‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬التحرّك‭ ‬بمرونة‭ ‬والتصويب‭ ‬من‭ ‬المسافات‭ ‬البعيدة‭.‬

وقال‭ ‬ويمبانياما‭ ‬عن‭ ‬أدائه‭ ‬‮«‬كنت‭ ‬سعيدا‭. ‬إنه‭ ‬يمثل‭ ‬ما‭ ‬اطمح‭ ‬اليه‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لكنّ‭ ‬الاداء‭ ‬عموما‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬استثنائيا‭. ‬لكني‭ ‬آمل‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬سأفعله‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬سيجعله‭ ‬مميزا‮»‬‭.‬

ارتكب‭ ‬ويمبانياما‭ ‬خطأين‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الاول،‭ ‬ثمّ‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الربع‭ ‬الثالث،‭ ‬والخامس‭ ‬بعد‭ ‬26‭ ‬ثانية‭ ‬من‭ ‬انطلاقة‭ ‬الرابع‭.‬

وأوضح‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬ربما‭ ‬أردت‭ ‬أن‭ ‬أؤدي‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬للغاية،‭ ‬وألا‭ ‬أضع‭ ‬طاقتي‭ ‬في‭ ‬الأشياء‭ ‬الصحيحة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لست‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬بذل‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭. ‬تعلمت‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭. ‬هذه‭ ‬أشياء‭ ‬بسيطة‮»‬‭. ‬وعاد‭ ‬ويمبانياما‭ ‬الى‭ ‬الملعب‭ ‬قبل‭ ‬سبع‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬النهاية‭ ‬ودبّ‭ ‬الحماسة‭ ‬مجددا‭ ‬لدى‭ ‬فريقه‭ ‬حيث‭ ‬سجّل‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬قصيرة‭ ‬ليمنح‭ ‬سبيرز‭ ‬التقدم‭ ‬113‭-‬112‭.‬

ومن‭ ‬ثمّ‭ ‬سجّل‭ ‬نقطتين‭ ‬أخريين‭ ‬لتتعادل‭ ‬النتيجة‭ ‬115‭-‬115‭ ‬قبل‭ ‬اقل‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬دقائق‭ ‬على‭ ‬النهاية،‭ ‬الا‭ ‬انّ‭ ‬مافريكس‭ ‬اظهر‭ ‬خبرة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬اللحظات‭ ‬الاخيرة‭.‬

وقال‭ ‬مدرب‭ ‬سبيرز‭ ‬غريغ‭ ‬بوبوفيتش‭ ‬عن‭ ‬ويمبانياما‭ ‬‮«‬لحسن‭ ‬الحظ‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا‭ ‬فهو‭ ‬شاب‭ ‬ذو‭ ‬مهارات‭ ‬عالية‭ ‬ويحظى‭ ‬بالأولوية‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬أن‭ ‬أعلمه‭ ‬كيف‭ ‬يصبح‭ ‬محترفًا‮»‬‭.‬

تاتوم‭ ‬يقود‭ ‬بوسطن‭ ‬للفوز

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬قاد‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬جايسون‭ ‬تاتوم‭ ‬بتسجيله‭ ‬34‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬11‭ ‬متابعة‭ ‬واللاتفي‭ ‬كريستابس‭ ‬بورزينغيس‭ ‬بـ‭ ‬30‭ ‬نقطة‭ ‬فريقهما‭ ‬بوسطن‭ ‬سليتكس‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬نيويورك‭ ‬نيكس‭ ‬بصعوبة‭ ‬108‭-‬104‭.‬

وأحرز‭ ‬بورينغيس‭ ‬أكبر‭ ‬مجموع‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬لأي‭ ‬لاعب‭ ‬يخوض‭ ‬مباراته‭ ‬الاولى‭ ‬بقميص‭ ‬سلتيكس‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭. ‬وفاز‭ ‬ساكرامنتو‭ ‬كينغز‭ ‬بقيادة‭ ‬هاريسون‭ ‬بارنز‭ ‬صاحب‭ ‬الـ‭ ‬33‭ ‬نقطة‭ ‬على‭ ‬يوتا‭ ‬جاز‭ ‬130-114‭.‬

كذلك،‭ ‬أحرز‭ ‬الكندي‭ ‬شاي‭ ‬غيلجيوس‭-‬ألكسندر‭ ‬31‭ ‬نقطة‭ ‬ليقود‭ ‬اوكلاهوما‭ ‬سيتي‭ ‬ثاندر‭ ‬لتخطي‭ ‬مضيفه‭ ‬شيكاغو‭ ‬بولز‭ ‬124‭-‬104‭.‬

وسجّل‭ ‬دونافان‭ ‬ميتشيل‭ ‬ثلاثية‭ ‬قبل‭ ‬12‭.‬1‭ ‬ثانية‭ ‬من‭ ‬النهاية‭ ‬ليمنح‭ ‬كليفلاند‭ ‬كافالييرز‭ ‬فوزا‭ ‬ثمينا‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬مضيفه‭ ‬بروكلين‭ ‬نتس‭ ‬114‭-‬113‭.‬

برز‭ ‬ميتشيل‭ ‬وماكس‭ ‬ستروس‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬كافالييرز‭ ‬بتسجيلهما‭ ‬27‭ ‬نقطة‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭.‬

وفاز‭ ‬ميامي‭ ‬هيت‭ ‬بفضل‭ ‬الثنائي‭ ‬بام‭ ‬أديبايو‭ ‬صاحب‭ ‬الـ‭ ‬22‭ ‬نقطة‭ ‬وجيمي‭ ‬باتلر‭ (‬19‭) ‬على‭ ‬حساب‭ ‬ديترويت‭ ‬بيستونز‭ ‬103‭-‬102‭.‬

كما‭ ‬تغلب‭ ‬نيو‭ ‬أورليانز‭ ‬بليكانز‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬مضيفه‭ ‬ممفيس‭ ‬غريزليز‭ ‬111-104،‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬تألق‭ ‬فيها‭ ‬لدى‭ ‬الفائز‭ ‬الثنائي‭ ‬سي‭ ‬جي‭ ‬ماكولوم‭ ‬مع‭ ‬24‭ ‬نقطة‭ ‬وزايون‭ ‬ويليامسون‭ ‬مع‭ ‬23‭.‬

وحقّق‭ ‬أورلاندو‭ ‬ماجيك‭ ‬فوزًا‭ ‬سهلاً‭ ‬على‭ ‬هيوستن‭ ‬روكتس‭ ‬116‭-‬86،‭ ‬ولوس‭ ‬انجليس‭ ‬كليبرز‭ ‬على‭ ‬بورتلاند‭ ‬ترايل‭ ‬بلايزرز‭ ‬123‭-‬111‭. ‬

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