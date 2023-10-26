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القضاء السويسري يُسقط جميع التهم بحق إنفانتينو

10/26/2023 7:26:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

جنيف‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬ممثلو‭ ‬الادعاء‭ ‬السويسريون‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬أنهم‭ ‬أسقطوا‭ ‬إجراءاتهم‭ ‬الجنائية‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬ضد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬جاني‭ ‬إنفانتينو‭ ‬بسبب‭ ‬الاشتباه‭ ‬في‭ ‬تواطئه‭ ‬مع‭ ‬مسؤولين‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بفضيحة‭ ‬الفساد‭ ‬التي‭ ‬عصفت‭ ‬بالفيفا‭.‬

وأعلن‭ ‬إنفانتينو‭ ‬‮«‬النصر‭ ‬الكامل‭ ‬والواضح‮»‬‭ ‬في‭ ‬القضية‭ ‬وطالب‭ ‬باعتذار‭ ‬ممن‭ ‬وصفهم‭ ‬بـ«الحاسدين‭ ‬والفاسدين‮»‬‭ ‬الذين‭ ‬يسعون‭ ‬لتشويه‭ ‬سمعته‭.‬

وتم‭ ‬فتح‭ ‬تحقيق‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬2020‭ ‬للتحقيق‭ ‬في‭ ‬شبهات‭ ‬التواطؤ‭ ‬بين‭ ‬إنفانتينو‭ ‬والمدعي‭ ‬العام‭ ‬السويسري‭ ‬آنذاك‭ ‬مايكل‭ ‬لاوبر،‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬الأعلى‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

وكان‭ ‬لاوبر‭ ‬مسؤولاً‭ ‬عن‭ ‬التحقيق‭ ‬الذي‭ ‬أجرته‭ ‬سويسرا‭ ‬في‭ ‬فضيحة‭ ‬الفساد‭ ‬الهائلة‭ ‬التي‭ ‬هزّت‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي،‭ ‬الذي‭ ‬يأخذ‭ ‬من‭ ‬زيوريخ‭ ‬مقرا‭ ‬له،‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2015‭.‬

لكنه‭ ‬اضطر‭ ‬إلى‭ ‬التنحي‭ ‬عن‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬2019،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كشفت‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬أنه‭ ‬عقد‭ ‬عدة‭ ‬اجتماعات‭ ‬غير‭ ‬معلنة‭ ‬مع‭ ‬إنفانتينو‭ ‬خلال‭ ‬التحقيق‭.‬

وتم‭ ‬تعيين‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬المدعين‭ ‬الخاصين‭ ‬في‭ ‬القضية،‭ ‬لكنهما‭ ‬قالا‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬إن‭ ‬التحقيق‭ ‬قد‭ ‬أُغلق،‭ ‬مع‭ ‬دحض‭ ‬الاتهامات‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الإجراءات‭ ‬الجنائية‭... ‬توقفت‭.‬‮«‬

وتابع‭ ‬‮»‬لم‭ ‬يتم‭ ‬إثبات‭ ‬الاشتباه‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬مكتب‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬السويسري‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الفيفا‭ ‬خلال‭ ‬التحقيق‭ ‬الشامل‭. ‬وعلى‭ ‬العكس‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬تم‭ ‬دحض‭ ‬الشبهة‭.‬‮«‬

وأعرب‭ ‬فيفا‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬عن‭ ‬‮»‬رضاه‭ ‬البالغ‮«‬‭ ‬عن‭ ‬القرار،‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬المفاجأة‭ ‬الوحيدة‭ ‬كانت‭ ‬المدة‭ ‬التي‭ ‬استغرقها‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬نتيجة‭ ‬واضحة‮«‬‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الفيفا‭ ‬الجديد‭ ‬أصبح‭ ‬اليوم‭ ‬منظمة‭ ‬نظيفة‭ ‬وجيدة‭ ‬الإدارة‭ ‬وقوية‭ ‬وتعمل‭ ‬وفقا‭ ‬لأعلى‭ ‬المعايير‭ ‬الأخلاقية‭ ‬والحوكمة‮»‬‭.‬


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