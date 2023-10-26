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يونيون برلين يعاقب مهاجمه فوفانا

10/26/2023 7:26:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أوقف‭ ‬يونيون‭ ‬برلين‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬مهاجمه‭ ‬ديفيد‭ ‬فوفانا‭ ‬لمدة‭ ‬أسبوع،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬رفض‭ ‬مصافحة‭ ‬المدرب‭ ‬أورس‭ ‬فيشر‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬الفريق‭ ‬أمام‭ ‬نابولي‭ ‬الإيطالي‭ ‬ببطولة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وتقرر‭ ‬أن‭ ‬يتدرب‭ ‬فوفانا‭ ‬بشكل‭ ‬فردي‭ ‬حتى‭ ‬الأربعاء‭ ‬المقبل،‭ ‬وبالتالي‭ ‬سيغيب‭ ‬عن‭ ‬مباراة‭ ‬الفريق‭ ‬بالدوري‭ ‬الألماني‭ ‬أمام‭ ‬فيردر‭ ‬بريمن‭ ‬غدا‭ ‬السبت،‭ ‬ومباراة‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬لكأس‭ ‬ألمانيا‭ ‬ضد‭ ‬شتوتجارت‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المقبل‭.‬

وقال‭ ‬فيشر‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬‮«‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬يتعلم‭ ‬اللاعب‭ ‬الشاب‭ ‬من‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المواقف‮»‬‭.‬

وتم‭ ‬استبدال‭ ‬فوفانا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬70‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬بخسارة‭ ‬يونيون‭ ‬برلين‭ ‬صفر‭ / ‬1‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬الإيطالي،‭ ‬وعند‭ ‬مغادرته‭ ‬الملعب‭ ‬تجاوز‭ ‬فيشر‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬ينظر‭ ‬إليه‭ ‬أو‭ ‬يصافحه‭.‬

واعتذر‭ ‬اللاعب‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬بتطبيق‭ (‬إنستجرام‭) ‬في‭ ‬نفس‭ ‬اليوم،‭ ‬فيما‭ ‬ذكر‭ ‬يونيون‭ ‬برلين‭ ‬أنه‭ ‬اعتذر‭ ‬شخصيا‭ ‬لفيشر‭ ‬والمدير‭ ‬الإداري‭ ‬أوليفر‭ ‬رونرت‭.‬

وقال‭ ‬فيشر‭ ‬إنه‭ ‬لم‭ ‬يشعر‭ ‬بهجوم‭ ‬شخصي‭ ‬من‭ ‬تصرفات‭ ‬فوفانا‭.‬

وأوضح‭ ‬مدرب‭ ‬يونيون‭ ‬برلين‭ ‬‮«‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬رياضة‭ ‬جماعية،‭ ‬ينبغي‭ ‬عليك‭ ‬أن‭ ‬تتأقلم‭ ‬مع‭ ‬أمور‭ ‬تحدث‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان،‭ ‬وهذا‭ ‬يتعلق‭ ‬بقبول‭ ‬القرارات‮»‬‭.‬


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