يونيون برلين يعاقب مهاجمه فوفانا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
برلين (د ب أ): أوقف يونيون برلين الألماني لكرة القدم مهاجمه ديفيد فوفانا لمدة أسبوع، بعد أن رفض مصافحة المدرب أورس فيشر خلال مباراة الفريق أمام نابولي الإيطالي ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء.
وتقرر أن يتدرب فوفانا بشكل فردي حتى الأربعاء المقبل، وبالتالي سيغيب عن مباراة الفريق بالدوري الألماني أمام فيردر بريمن غدا السبت، ومباراة الدور الثاني لكأس ألمانيا ضد شتوتجارت يوم الثلاثاء المقبل.
وقال فيشر في مؤتمر صحفي أمس الخميس «أتمنى أن يتعلم اللاعب الشاب من مثل هذه المواقف».
وتم استبدال فوفانا في الدقيقة 70 من عمر المباراة التي انتهت بخسارة يونيون برلين صفر / 1 أمام ضيفه الإيطالي، وعند مغادرته الملعب تجاوز فيشر دون أن ينظر إليه أو يصافحه.
واعتذر اللاعب عن تلك الواقعة على حسابه بتطبيق (إنستجرام) في نفس اليوم، فيما ذكر يونيون برلين أنه اعتذر شخصيا لفيشر والمدير الإداري أوليفر رونرت.
وقال فيشر إنه لم يشعر بهجوم شخصي من تصرفات فوفانا.
وأوضح مدرب يونيون برلين «كرة القدم لا تزال رياضة جماعية، ينبغي عليك أن تتأقلم مع أمور تحدث في بعض الأحيان، وهذا يتعلق بقبول القرارات».
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