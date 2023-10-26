توقعات بعودة جيراسي قبل مواجهة دورتموند

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
شتوتجارت (ألمانيا) - (د ب أ): يتوقع سيباستيان هونيس، مدرب فريق شتوتجارت الألماني لكرة القدم، عودة الغيني سيرهو جيراسي، مهاجم الفريق، للملاعب في الوقت المناسب.
وتعرض جيراسي لإصابة عضلية، لكن هونيس يتوقع أن يعود للفريق قبل مواجهته الهامة مع بوروسيا دورتموند بالدوري الألماني (بوندسليجا) في 11 نوفمبر القادم.
ولم يتمكن هونيس من تحديد مدة غياب جيراسي عن الملاعب، لكنه قال «من الواقعي أنه يمكن أن يعود للفريق قبل فترة أجندة المباريات الدولية«، التي تبدأ في 13 من الشهر المقبل.
ويتربع جيراسي على قمة ترتيب هدافي بوندسليجا برصيد 14 هدفا، مع شتوتجارت، الذي يحتل المركز الثاني بجدول الدوري الألماني، بعد مرور 8 مراحل على انطلاق الموسم الحالي.
وصرح هونيس بأن دينيز أونديف هو البديل »الأكثر وضوحا« لتعويض غياب جيراسي، لكنه أشار في الوقت نفسه لامتلاكه خيارات أخرى مثل جيمي لويلينج، وسيلاس وامانجيتوكا، وكذلك وو-يونج جونج.
وقال هونيس «هذا هو التحدي الذي يواجهنا الآن، وواجبنا هو إيجاد حلول أخرى. وسنحقق ذلك كفريق».
ويلتقي شتوتجارت، الذي يبتعد بفارق نقطة فقط خلف باير ليفركوزن (المتصدر)، مع ضيفه هوفنهايم غدًا السبت.
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