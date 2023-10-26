توقعات بعودة جيراسي قبل مواجهة دورتموند

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

شتوتجارت‭ (‬ألمانيا‭) - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يتوقع‭ ‬سيباستيان‭ ‬هونيس،‭ ‬مدرب‭ ‬فريق‭ ‬شتوتجارت‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬عودة‭ ‬الغيني‭ ‬سيرهو‭ ‬جيراسي،‭ ‬مهاجم‭ ‬الفريق،‭ ‬للملاعب‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭.‬

وتعرض‭ ‬جيراسي‭ ‬لإصابة‭ ‬عضلية،‭ ‬لكن‭ ‬هونيس‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬للفريق‭ ‬قبل‭ ‬مواجهته‭ ‬الهامة‭ ‬مع‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬بالدوري‭ ‬الألماني‭ (‬بوندسليجا‭) ‬في‭ ‬11‭ ‬نوفمبر‭ ‬القادم‭.‬

ولم‭ ‬يتمكن‭ ‬هونيس‭ ‬من‭ ‬تحديد‭ ‬مدة‭ ‬غياب‭ ‬جيراسي‭ ‬عن‭ ‬الملاعب،‭ ‬لكنه‭ ‬قال‭ ‬‮«‬من‭ ‬الواقعي‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬للفريق‭ ‬قبل‭ ‬فترة‭ ‬أجندة‭ ‬المباريات‭ ‬الدولية‮«‬،‭ ‬التي‭ ‬تبدأ‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭.‬

ويتربع‭ ‬جيراسي‭ ‬على‭ ‬قمة‭ ‬ترتيب‭ ‬هدافي‭ ‬بوندسليجا‭ ‬برصيد‭ ‬14‭ ‬هدفا،‭ ‬مع‭ ‬شتوتجارت،‭ ‬الذي‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بجدول‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني،‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬8‭ ‬مراحل‭ ‬على‭ ‬انطلاق‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭.‬

وصرح‭ ‬هونيس‭ ‬بأن‭ ‬دينيز‭ ‬أونديف‭ ‬هو‭ ‬البديل‭ ‬‮»‬الأكثر‭ ‬وضوحا‮«‬‭ ‬لتعويض‭ ‬غياب‭ ‬جيراسي،‭ ‬لكنه‭ ‬أشار‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬لامتلاكه‭ ‬خيارات‭ ‬أخرى‭ ‬مثل‭ ‬جيمي‭ ‬لويلينج،‭ ‬وسيلاس‭ ‬وامانجيتوكا،‭ ‬وكذلك‭ ‬وو‭-‬يونج‭ ‬جونج‭.‬

وقال‭ ‬هونيس‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬هو‭ ‬التحدي‭ ‬الذي‭ ‬يواجهنا‭ ‬الآن،‭ ‬وواجبنا‭ ‬هو‭ ‬إيجاد‭ ‬حلول‭ ‬أخرى‭. ‬وسنحقق‭ ‬ذلك‭ ‬كفريق‮»‬‭.‬

ويلتقي‭ ‬شتوتجارت،‭ ‬الذي‭ ‬يبتعد‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬فقط‭ ‬خلف‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ (‬المتصدر‭)‬،‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬هوفنهايم‭ ‬غدًا‭ ‬السبت‭.‬