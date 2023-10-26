مانشستر يونايتد يعلن أرباحا قياسية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلن‭ ‬نادي‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬أرباحا‭ ‬قياسية‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬4ر648‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ (‬6ر784‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭) ‬بنهاية‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬يونيو‭ ‬الماضي‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬إيه‭ ‬ميديا‭) ‬أن‭ ‬الأرباح‭ ‬ارتفعت‭ ‬بنسبة‭ ‬11‭ ‬بالمائة‭ ‬عن‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وحطمت‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬السابق‭ ‬المسجل‭ ‬للنادي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬لكن‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬كشف‭ ‬عن‭ ‬خسائر‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬1ر42‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭.‬

وتأتي‭ ‬تلك‭ ‬الأرباح‭ ‬القياسية‭ ‬للنادي‭ ‬رغم

وجوده‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي،‭ ‬التي‭ ‬تقل‭ ‬أرباحها‭ ‬كثيرا‭ ‬عن‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬التي‭ ‬يشارك‭ ‬بها‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭.‬

وتوقع‭ ‬النادي‭ ‬أن‭ ‬تتراوح‭ ‬الإيرادات‭ ‬لموسم‭ ‬2023‭-‬2024‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬650‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬و680‭ ‬مليونا‭.‬

ويأتي‭ ‬إعلان‭ ‬تلك‭ ‬الأرباح‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬ذكرت‭ ‬فيه‭ ‬تقارير‭ ‬اقتراب‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬جيم‭ ‬راتكليف‭ ‬مؤسس‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬إينوس‮»‬‭ ‬للمواد‭ ‬الكيميائية‭ ‬من‭ ‬الاستحواذ‭ ‬على‭ ‬حصة‭ ‬بنسبة‭ ‬25‭ ‬بالمائة‭ ‬في‭ ‬النادي‭.‬