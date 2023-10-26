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الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية: مساعدات أردنية طبية وصلت غزة

10/26/2023 7:19:28 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي وصول قوافل المساعدات الطبية الأردنية إلى قطاع غزة.
وقال الشبلي، إن المساعدات وصلت الخميس إلى مستودعات وكالة الغوث الدولية "أونروا" ليتم توزيعها على المستشفيات في القطاع.
وأضاف أن الهيئة الخيرية تمكنت أيضاً من توزيع طرود غذائية وطرود صحية ومياه نقية لـ 12 ألف مستفيد.
كما أشار إلى أن الهيئة عملت على توزيع 10 آلاف وجبة ساخنة في منطقة خان يونس، مؤكداً استمرار إرسال المساعدات سواء أكانت طبية أو إغاثية وتوزيعها من خلال كوادر جمعيات ومنظمات دولية شريكة.

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