ثمانية شهداء جراء قصف الاحتلال منزلين في غزة والنصيرات
التاريخ
10/26/2023 7:19:28 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد ثمانية فلسطينيين وأصيب آخرون بجراح جراء قصف طائرات الاحتلال منزلين في غزة والنصيرات وسط قطاع غزة مساء اليوم الخميس وفق مصادر فلسطينية.
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