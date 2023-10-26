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ثمانية شهداء جراء قصف الاحتلال منزلين في غزة والنصيرات

10/26/2023 7:19:28 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد ثمانية فلسطينيين وأصيب آخرون بجراح جراء قصف طائرات الاحتلال منزلين في غزة والنصيرات وسط قطاع غزة مساء اليوم الخميس وفق مصادر فلسطينية.

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