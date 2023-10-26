مستخدمون حول العالم يبلغون عن توقف منصة إكس عن العمل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أبلغ مستخدمو الإنترنت حول العالم عن توقف تطبيق "إكس" عن العمل، ما أثار موجة غضب واسعة بسبب عدم قدرتهم على الوصول إلى التطبيق عبر الهاتف أو الكمبيوتر.وبدأت المشاكل حوالي الساعة 03:20 بتوقيت غرينتش، بعد ظهر اليوم الخميس 26 أكتوبر، وضربت الولايات المتحدة ودولا أخرى في جميع أنحاء العالم، بينها المملكة المتحدة والصين والبرازيل.

وأبلغ المستخدمون عن عدم القدرة على رؤية المنشورات وكانت خلاصات الصفحة الرئيسية فارغة ولم يكن يمكنهم نشر تعليقات. ولم يُعرف بعد سبب الخلل وعدد المتأثرين حتى الآن.

ويُظهر موقع DownDetector، وهو موقع يراقب انقطاع الخدمة عبر الإنترنت، أن تقارير المشكلات تقول إن منشورات العديد من المستخدمين لا يتم تحميلها على النظام الأساسي.

وأبلغ ما يقارب 49% من الأشخاص عن مشكلات في تطبيق الهاتف، و44% في موقع الويب، وذكر 7% مشكلات في الاتصال بالخادم.