الصفدي يبحث مع نظيره البرتغالي التطورات الخطيرة في غزة
التاريخ
10/26/2023 7:19:27 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اتصالاً هاتفياً اليوم، مع وزير الخارجية البرتغالي جواو كرافينيو في إطار الجهود التي يبذلها الأردن لحشد الدعم لمشروع القرار الذي تم تقديمه للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، حول ضرورة حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.
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