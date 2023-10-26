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الارصاد : امطار متوقعة الجمعة وتحذير من خطر الانزلاق على الطرقات

10/26/2023 7:19:27 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تبقى الأجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق، و حارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، و في ساعات ما بعد الظهر تتأثر المملكة بامتداد ضعيف لمنخفض البحر الأحمر، حيث تتكاثر الغيوم، وهناك احتمال ضعيف لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشرقية من المملكة .
وتحذر ادارة الارصاد الجوية يوم الجمعة من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في شرق المملكة وخطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.

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