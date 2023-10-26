الارصاد : امطار متوقعة الجمعة وتحذير من خطر الانزلاق على الطرقات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تبقى الأجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق، و حارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، و في ساعات ما بعد الظهر تتأثر المملكة بامتداد ضعيف لمنخفض البحر الأحمر، حيث تتكاثر الغيوم، وهناك احتمال ضعيف لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشرقية من المملكة .
وتحذر ادارة الارصاد الجوية يوم الجمعة من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في شرق المملكة وخطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.
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