البيت الأبيض: روسيا تحقق نجاحا تكتيكيا في النزاع الأوكراني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، بأن الولايات المتحدة تتوقع أن تتمكن روسيا من تحقيق مكاسب تكتيكية في النزاع بأوكرانيا خلال الأشهر المقبلة.

وقال كيربي في مؤتمر صحفي: "هذا صراع ديناميكي.. وروسيا قد تحقق بعض المكاسب التكتيكية في الأشهر المقبلة".

وأضاف منسق الاتصالات الاستراتيجية الأمريكي، أن الولايات المتحدة تتوقع زيادة وتيرة الأعمال الهجومية للجيش الروسي في الأراضي الأوكرانية.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون).