Saturday, 28 October 2023 01:32 GMT

البيت الأبيض: روسيا تحقق نجاحا تكتيكيا في النزاع الأوكراني

10/26/2023 7:19:26 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، بأن الولايات المتحدة تتوقع أن تتمكن روسيا من تحقيق مكاسب تكتيكية في النزاع بأوكرانيا خلال الأشهر المقبلة.

وقال كيربي في مؤتمر صحفي: "هذا صراع ديناميكي.. وروسيا قد تحقق بعض المكاسب التكتيكية في الأشهر المقبلة".
وأضاف منسق الاتصالات الاستراتيجية الأمريكي، أن الولايات المتحدة تتوقع زيادة وتيرة الأعمال الهجومية للجيش الروسي في الأراضي الأوكرانية.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون).

MENAFN26102023000208011052ID1107314257

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث