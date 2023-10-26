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مصر.. مطار العريش يستقبل طائرات المساعدات القادمة لغزة

10/26/2023 7:19:26 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وصلت إلى مطار العريش اليوم الخميس طائرة كويتية، هي الرابعة في الجسر الجوي الذي أقيم بين البلدين، تضمنت 3 سيارات إسعاف.
وتصطف العديد من شاحنات المساعدات لغزة عبر معبر رفح، كما يواصل مطار العريش استقبال أسطول طائرات المساعدات القادمة إلى غزة.

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