مصر.. مطار العريش يستقبل طائرات المساعدات القادمة لغزة

مصر.. مطار العريش يستقبل طائرات المساعدات القادمة لغزة
التاريخ
10/26/2023 7:19:26 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وصلت إلى مطار العريش اليوم الخميس طائرة كويتية، هي الرابعة في الجسر الجوي الذي أقيم بين البلدين، تضمنت 3 سيارات إسعاف.
وتصطف العديد من شاحنات المساعدات لغزة عبر معبر رفح، كما يواصل مطار العريش استقبال أسطول طائرات المساعدات القادمة إلى غزة.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN26102023000208011052ID1107314256
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.