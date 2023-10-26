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التعاون الإسلامي توجه نداءً عاجلاً لتقديم المساعدات لغزة

10/26/2023 7:19:26 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم الخميس، إنها تتابع بألم وأسى شديدين الأحداث المأساوية الجارية في فلسطين نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والذي خلَّف آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من الجرحى والمصابين والمفقودين تحت الأنقاض.
‎وأشادت الأمانة العامة بالدور المهم الذي تقوم به الدول الأعضاء في تقديم الإمدادات الغذائية والطبية والعينية والاستجابة للاحتياجات الضرورية اللازمة لدعم صمود الشعب الفلسطيني في هذه المحنة الإنسانية الكبرى.
وعبَّرت عن أملها في استمرار تضامن دول المنظمة مع الشعب الفلسطيني لتقديم أقصى ما يمكن من مساعدات للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية الراهنة، وفق ما أورده اتحاد أنباء وكالات دول التعاون الإسلامي (يونا).

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