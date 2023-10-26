التعاون الإسلامي توجه نداءً عاجلاً لتقديم المساعدات لغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم الخميس، إنها تتابع بألم وأسى شديدين الأحداث المأساوية الجارية في فلسطين نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والذي خلَّف آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من الجرحى والمصابين والمفقودين تحت الأنقاض.
وأشادت الأمانة العامة بالدور المهم الذي تقوم به الدول الأعضاء في تقديم الإمدادات الغذائية والطبية والعينية والاستجابة للاحتياجات الضرورية اللازمة لدعم صمود الشعب الفلسطيني في هذه المحنة الإنسانية الكبرى.
وعبَّرت عن أملها في استمرار تضامن دول المنظمة مع الشعب الفلسطيني لتقديم أقصى ما يمكن من مساعدات للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية الراهنة، وفق ما أورده اتحاد أنباء وكالات دول التعاون الإسلامي (يونا).
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