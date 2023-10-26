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الدفاع الروسية تعلن تدمير مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة كورسك

10/26/2023 7:19:25 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن أنظمة الدفاع الجوي دمرت مسيرة في محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي فوق مقاطعة كورسك مساء اليوم الخميس.
وأوضحت الوزارة في بيان: "اليوم، في حوالي الساعة 19:30، تم كبح محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بمسيَّرة على أهداف في الأراضي الروسية".
وأضافت: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي في أثناء الخدمة المسيرة الأوكرانية فوق مقاطعة كورسك".
هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 850 جنديا أوكرانيا وإسقاط 27 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور.
كما أفاد حاكم مقاطعة بريانسك ألكنسدر بوغوماز، في وقت سابق، بتدمير 4 مسيرات أوكرانية فوق منطقة بريانسك بالمقاطعة.




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