الدفاع المدني بغزة: الاحتلال يستخدم قنابل تذيب الجثث
التاريخ
10/26/2023 7:19:25 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الدفاع المدني في قطاع غزة، مساء الخميس، إن الاحتلال يستخدم قنابل شديدة الانفجار تذيب الجثث وتحول المباني إلى رماد.
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