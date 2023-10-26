Saturday, 28 October 2023 01:32 GMT

الدفاع المدني بغزة: الاحتلال يستخدم قنابل تذيب الجثث

10/26/2023 7:19:25 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الدفاع المدني في قطاع غزة، مساء الخميس، إن الاحتلال يستخدم قنابل شديدة الانفجار تذيب الجثث وتحول المباني إلى رماد.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN26102023000208011052ID1107314253

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث