انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية أكثر من 500 نقطة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، اليوم الخميس 520 نقطة بعد خسارة مماثلة يوم أمس.
وانخفض مؤشر داو جونز، اليوم 251 نقطة ليغلق على 32784 نقطة، فيما انخفض مؤشر"نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 225 نقطة فقط ليتراجع الى 12595 نقطة.
أما مؤشر (S&P500) فانخفض 49 نقطة ليتراجع الى 4137 نقطة، فيما ارتفع مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، نحو 6 نقاط ليصل الى 1657 نقطة.
الى ذلك، انخفض سعر النفط الأميركي الخام (وسن تكساس) بقيمة دولارين ليصل الى 83 دولارا للبرميل الواحد.
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