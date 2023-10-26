12 شهيدا في قصف استهدف منزلا في غزة
التاريخ
10/26/2023 7:19:25 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد 12 فلسطينيا، بقصف لطائرات الاحتلال استهدف منزلا في مخيم الشابورة برفح جنوبي قطاع غزة، مساء الخميس.
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